Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мода и красота

Никакая маска не поможет: правда о восстановлении волос

Марина Иваненко
1 февраля 2026, 20:00
54
Трихологи предупреждают: эти ежедневные привычки медленно разрушают волосы. Как питание, шампунь и фен влияют на рост локонов.
Как улучшить состояние своих волос?
Как улучшить состояние своих волос? / Коллаж: Главред, скриншоты

О чем вы узнаете:

  • Как отрастить здоровые волосы
  • Можно ли вылечить поврежденные волосы

Красивые, ухоженные волосы издавна считаются символом здоровья и жизненной энергии. Однако в современном мире, где стресс, агрессивная окружающая среда и постоянные эксперименты со стилем стали повседневностью, сохранить естественный блеск и силу локонов становится все сложнее.

Многие люди годами пытаются отрастить желанную длину, тратя значительные средства на "чудодейственные" маски и сыворотки. Однако вместо желаемого результата часто получают ломкость, сухость и секущиеся кончики. Проблема, как правило, кроется не в стоимости косметики, а в базовых ошибках ежедневного ухода, которые остаются незамеченными.

видео дня

Понимание физиологии волос и коррекция привычных действий могут стать решающими на пути к здоровой прическе. Главред поможет разобраться в этом вопросе.

История "соломенных" волос: опыт блогерши Даши Никоненко

Своим путем восстановления волос поделилась блогерша Даша Никоненко. Ее история — наглядный пример того, как неправильные эксперименты могут разрушить даже крепкие от природы волосы.

От густой детской косы Даша прошла путь к коротким, пережженным краской волосам, которые буквально сыпались в руках. Кульминацией стала попытка превратиться из брюнетки в блондинку за один день с помощью бюджетных средств. Результат — сухие, ломкие волосы, похожие на солому.

Именно этот момент заставил ее остановиться, полностью отказаться от агрессивного воздействия и начать изучать строение и физиологию волос с нуля.

Главный инсайт: волосы невозможно "вылечить"

Ключевой вывод, к которому пришла Даша и который подтверждают трихологи: волосы — это мертвая ткань. Это означает, что поврежденную структуру невозможно восстановить навсегда.

Ни одна маска или сыворотка не способна "склеить" секущиеся кончики или полностью восстановить разрушенную кутикулу. Единственный реальный путь к здоровью волос — постепенно срезать поврежденную длину и создать правильные условия для роста новых волос.

5 главных причин, почему волосы ломаются и не растут

1. Дефицит белка и неправильное питание

Волосы почти на 90% состоят из кератина — белка. Если рацион беден белком и микроэлементами, волосы становятся слабыми еще на этапе формирования в луковице. В таком случае никакой внешний уход не даст результата.

2. Неподходящий шампунь

Средства, которые не соответствуют типу кожи головы, могут пересушивать или, наоборот, закупоривать поры. Агрессивные формулы нарушают баланс, а избыток силиконов утяжеляет волосы.

Видео о том, как можно восстановить волосы, можно посмотреть здесь:

3. Механические повреждения

Жесткие щетки и привычка резко расчесывать волосы от корней до кончиков травмируют кутикулу. Правильный подход — начинать расчесывание с кончиков, постепенно поднимаясь вверх.

4. Термическое воздействие без защиты

Регулярное использование плойок и утюжков без термозащиты приводит к испарению влаги из волоса, делая его хрупким и ломким.

5. Неправильная сушка феном

Горячий воздух и хаотичные движения феном "раскрывают" чешуйки волос. Оптимальная техника — направлять поток воздуха сверху вниз по направлению роста волос.

Что делать, чтобы отрастить длинные и здоровые волосы

Для достижения результата важен комплексный подход:

  • проверить состояние организма и при необходимости сдать анализы;
  • подобрать витаминно-минеральные комплексы по рекомендации специалиста;
  • использовать качественную технику для ухода (фены с ионизацией, щадящие режимы сушки);
  • минимизировать агрессивные эксперименты с окрашиванием и укладками.

Генетика определяет густоту волос, но именно уход влияет на их качество и длину. Терпение, деликатное отношение и отказ от радикальных экспериментов — фундамент здоровых и красивых локонов.

Вас может заинтересовать:

О персоне: Дарья Никоненко

Дария Никоненко — украинская lifestyle-блогерша и инфлюенсерша, которая активно развивает свой YouTube-канал, посвященный темам красоты, ухода за собой и саморазвития. Она приобрела популярность благодаря искренним рассказам о собственных трансформациях, в частности о пути восстановления волос после неудачных экспериментов. Дарья позиционирует себя как сторонницу сознательного потребления и детального изучения составов косметических средств, помогая подписчикам разбираться в ингредиентах (силиконах, сульфатах и т. д.). Кроме ухода за волосами, она делится советами о здоровом образе жизни, спорте и создании уютного быта. Ее контент отличается эстетичной подачей и практическим подходом к ежедневным бьюти-ритуалам.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

мода волосы секреты красоты уход за волосами интересные новости
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Новый раунд переговоров с участием РФ: Зеленский назвал место и дату встречи

Новый раунд переговоров с участием РФ: Зеленский назвал место и дату встречи

20:45Украина
"Это ненормально": Зеленский раскритиковал темпы ремонтных работ в Киеве

"Это ненормально": Зеленский раскритиковал темпы ремонтных работ в Киеве

20:05Украина
Украина может получить самолеты Gripen и самые дальнобойные ракеты НАТО - МОУ

Украина может получить самолеты Gripen и самые дальнобойные ракеты НАТО - МОУ

18:57Мир
Реклама

Популярное

Ещё
РФ готовит новую волну атак на Украину: названы дата и цель возобновления обстрелов

РФ готовит новую волну атак на Украину: названы дата и цель возобновления обстрелов

Карта Deep State онлайн за 1 февраля: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 1 февраля: что происходит на фронте (обновляется)

Гороскоп Таро на февраль 2026: Овнам - выбор, Тельцам - траты, Близнецам - деньги

Гороскоп Таро на февраль 2026: Овнам - выбор, Тельцам - траты, Близнецам - деньги

Одна из ТЭЦ в Киеве не подлежит восстановлению - будет ли эвакуация города

Одна из ТЭЦ в Киеве не подлежит восстановлению - будет ли эвакуация города

Это действительно работало: зачем в СССР массово клали газеты в холодильник

Это действительно работало: зачем в СССР массово клали газеты в холодильник

Последние новости

21:46

Почему классическая "нация-государство" больше не работает

21:25

Показала мужа и сына: Леся Никитюк поделилась личным

21:25

Три месяца без горячей воды: появился тревожный сценарий по срокам отключений

21:07

Без света до двух раз в сутки: графики отключений для Львовщины на 2 февраля

20:45

Новый раунд переговоров с участием РФ: Зеленский назвал место и дату встречи

Полный отказ от горячего водоснабжения неэффективен, это вынужденный шаг - ЛитвинПолный отказ от горячего водоснабжения неэффективен, это вынужденный шаг - Литвин
20:05

"Это ненормально": Зеленский раскритиковал темпы ремонтных работ в Киеве

20:00

Никакая маска не поможет: правда о восстановлении волос

19:43

Попрощался с семьей и исчез на год: ради чего мужчина пошел на невероятный шагВидео

19:25

Гороскоп Таро на февраль 2026: Ракам - доходы, Львам - белая полоса, Девам - завершение

Реклама
18:57

Украина может получить самолеты Gripen и самые дальнобойные ракеты НАТО - МОУ

18:48

Слова "першит" не существует в украинском языке: как сказать правильноВидео

18:25

Утренний кошмар отменяется: хитрый трюк очищает лобовое стекло авто за секундыВидео

18:00

Наследство после гибели военного: кто имеет больше прав

17:57

Почти 270 лет называется в честь внука Екатерины II - что это за город УкраиныВидео

17:27

15 погибших и много раненых - РФ ударила по автобусу с людьми, первые подробности

17:15

Самые большие проблемы в двух районах: в Киеве сотни многоэтажек без отопления

16:47

Медведев пригрозил Зеленскому расправой и помечтал о победе РФ

16:30

-29 мороза и снег с дождем: какие регионы Украины накроет ледниковый апокалипсис

16:26

Хозяин ушёл, оставив лишь записку: фото одинокой собаки разбило тысячи сердец

16:00

Конфеты с фронта: как война сделала M&M’s легендой

Реклама
15:26

ВСУ взорвали важные объекты РФ вместе с оккупантами: в Генштабе раскрыли детали

15:19

"Да сколько можно!": у Галкина требуют прекратить публикацию фото

15:11

Украинцев предупредили об отключении Starlink в Украине - детали нововведения

15:06

Цены взлетели внезапно: в супермаркетах подорожали базовые продукты

14:39

В Тернопольской области ударит серьезный "минус": насколько упадет температура

14:30

Какое первое название Ровно и что оно означает на самом деле: историк раскрыл секретВидео

14:00

РФ готовит новую волну атак на Украину: названы дата и цель возобновления обстрелов

14:00

Не все ягоды безопасны: самые ядовитые растения украинских лесов

13:42

Гороскоп на завтра 2 февраля: Близнецам - потеря имущества, Скорпионам - успех

13:40

Как ехать, чтобы авто не заносило во время гололеда - действенный способВидео

13:20

Одна из ТЭЦ в Киеве не подлежит восстановлению - будет ли эвакуация города

13:15

Раскрыты первые детали смерти звезды "Один дома" Кэтрин О’Хара

13:13

Полтавщину атакует 28-градусный мороз: синоптики назвали дату похолодания

12:32

Финансовый гороскоп на неделю со 2 по 8 февраля

12:18

Настоящий пик похолодания: где в Украине температура упадет до -28 градусов

12:06

Россия нанесла удар по роддому в Запорожье - что известно о раненыхФото

12:01

Уступки по Донбассу не остановят РФ: СМИ предупредили об опасном плане Кремля

12:00

Вишневый сад без романтики: правда о селе XIX века

11:58

Проблема Шахедов со Starlink решена — какое решение удалось реализовать

11:50

Гороскоп Таро на неделю со 2 по 8 февраля: Рыбам - ответственность, Девам - встреча

Реклама
11:33

Выборы в Украине: Зеленский сказал, будет ли баллотироваться снова

11:31

Любовный гороскоп на неделю со 2 по 8 февраля

10:48

Уже по 150 гривен за килограмм: в Украине стремительно дорожает популярный овощ

10:46

Китайский гороскоп на завтра 2 февраля: Тиграм - подстава, Козлам - выбор

10:24

Более 6 тысяч дронов: Зеленский обнародовал тревожные данные об обстрелах РФ

10:01

Отказ Киева от горячего водоснабжения: названы основные риски

10:01

Зимы становятся теплее — снегирей становится меньше: что говорят орнитологи

09:58

Гороскоп на неделю со 2 по 8 февраля: Ракам - расходы, Девам - важное решение

09:53

Польша заявила о вторжении со стороны Беларуси: что летело и была ли угроза

09:33

Украина планирует спасаться от Шахедов "малой" ПВО: эксперт оценил шансы на успех

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
МобилизацияПолитикаОтключения светаТелеграм новости УкраиныПенсии в Украине
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Новости шоу бизнеса
Алла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракКейт МиддлтонЕлена Зеленская
Регионы
Новости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости Запорожья
Мода и красота
Новости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибки
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакуски
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять