Утренний кошмар отменяется: хитрый трюк очищает лобовое стекло авто за секунды

Алексей Тесля
1 февраля 2026, 18:25
Эффект сравнивают с действием уксуса — иней разрушается почти сразу после появления, а запотевание уменьшается.
замерзло лобовое стекло
Назван способ обработки лобового стекла / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, pixabay

Вы узнаете:

  • Природные сахар и крахмал образуют на поверхности стекла тонкую защитную плёнку
  • Это препятствует оседанию влаги и замедляет процесс замерзания

Автомобильные специалисты из Исландии предложили неожиданный, но простой способ борьбы с обледенением и запотеванием стекол — использовать обычные овощи.

По их словам, если протереть лобовое стекло срезом картофеля или лука, можно заметно снизить образование инея и конденсата при похолодании, пишет Express.

Эксперты объясняют, что содержащиеся в овощах природные сахар и крахмал образуют на поверхности стекла тонкую защитную плёнку. Она препятствует оседанию влаги и замедляет процесс замерзания, благодаря чему утром стекла очищаются быстрее, а обзор становится лучше.

Этот приём уже стал популярным в соцсетях, особенно в TikTok, где водители делятся лайфхаком: разрезать картофелину или луковицу и равномерно протереть ими стекла автомобиля. Эффект сравнивают с действием уксуса — иней разрушается почти сразу после появления, а запотевание уменьшается.

При этом специалисты предупреждают: если протирать стекло неаккуратно, на поверхности могут остаться разводы, ухудшающие видимость. Поэтому после обработки важно убедиться, что стекло остаётся чистым и прозрачным. В то же время метод может быть полезен не только зимой — в дождливую погоду такая плёнка способна улучшить стекание воды и обзор дороги.

Таким образом, обычный картофель благодаря содержащемуся в нём крахмалу может выступать своеобразным барьером между стеклом и влажным воздухом, помогая решить одну из самых распространённых проблем водителей в холодный сезон.

Как быстро разморозить лобовое стекло автомобиля инфографика
/ Главред

Что означают чёрные точки на лобовом стекле автомобиля

Мелкий узор из чёрных точек по краю лобового стекла часто остаётся без внимания водителей. Между тем это не просто декоративный элемент, а часть фрита — специального тёмного покрытия по периметру стекла. Оно выполняет важные технические задачи: помогает надёжно закрепить стекло в кузове, уменьшает нагрев от солнечных лучей и защищает клеевой слой от разрушения. Благодаря этому стекло дольше сохраняет прочность и эксплуатационные свойства.

Видео: проверка способов очистки лобового стекла

Автор ролика решил экспериментально проверить популярные "народные" рецепты самодельных средств против наледи на автомобильных стёклах. Он сравнил их эффективность с промышленным размораживателем и оценил, насколько хорошо работает состав, приготовленный в домашних условиях.

В процессе наблюдений выяснилось, что к вечеру лёд на стекле практически исчез самостоятельно. Это говорит о том, что предварительная обработка автомобиля накануне может значительно упростить утреннюю очистку, хотя мгновенного результата ждать не стоит. Для более быстрого эффекта автор рекомендует сочетать использование размораживателя с включённым обдувом лобового стекла.

Ранее был раскрыл простой способ, как защитить лобовое стекло от мороза. Чтобы избежать дискомфорта, стоит воспользоваться простым и дешевым методом, который предотвращает замерзание ночью.

Напомним, ранее Главред писал о том, как простое действие быстро разморозит лобовое стекло в авто. Бывший инженер NASA объяснил, как быстро очистить лобовое стекло без риска трещин и лишних затрат времени.

Об источнике: Express.co.uk

Express.co.uk - это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

лайфхак
