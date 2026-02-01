Утренний кошмар отменяется: хитрый трюк очищает лобовое стекло авто за секунды

Эффект сравнивают с действием уксуса — иней разрушается почти сразу после появления, а запотевание уменьшается.

Назван способ обработки лобового стекла / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, pixabay

Природные сахар и крахмал образуют на поверхности стекла тонкую защитную плёнку

Это препятствует оседанию влаги и замедляет процесс замерзания

Автомобильные специалисты из Исландии предложили неожиданный, но простой способ борьбы с обледенением и запотеванием стекол — использовать обычные овощи.

По их словам, если протереть лобовое стекло срезом картофеля или лука, можно заметно снизить образование инея и конденсата при похолодании, пишет Express.

Эксперты объясняют, что содержащиеся в овощах природные сахар и крахмал образуют на поверхности стекла тонкую защитную плёнку. Она препятствует оседанию влаги и замедляет процесс замерзания, благодаря чему утром стекла очищаются быстрее, а обзор становится лучше.

Этот приём уже стал популярным в соцсетях, особенно в TikTok, где водители делятся лайфхаком: разрезать картофелину или луковицу и равномерно протереть ими стекла автомобиля. Эффект сравнивают с действием уксуса — иней разрушается почти сразу после появления, а запотевание уменьшается.

При этом специалисты предупреждают: если протирать стекло неаккуратно, на поверхности могут остаться разводы, ухудшающие видимость. Поэтому после обработки важно убедиться, что стекло остаётся чистым и прозрачным. В то же время метод может быть полезен не только зимой — в дождливую погоду такая плёнка способна улучшить стекание воды и обзор дороги.

Таким образом, обычный картофель благодаря содержащемуся в нём крахмалу может выступать своеобразным барьером между стеклом и влажным воздухом, помогая решить одну из самых распространённых проблем водителей в холодный сезон.

Что означают чёрные точки на лобовом стекле автомобиля

Мелкий узор из чёрных точек по краю лобового стекла часто остаётся без внимания водителей. Между тем это не просто декоративный элемент, а часть фрита — специального тёмного покрытия по периметру стекла. Оно выполняет важные технические задачи: помогает надёжно закрепить стекло в кузове, уменьшает нагрев от солнечных лучей и защищает клеевой слой от разрушения. Благодаря этому стекло дольше сохраняет прочность и эксплуатационные свойства.

Видео: проверка способов очистки лобового стекла

Автор ролика решил экспериментально проверить популярные "народные" рецепты самодельных средств против наледи на автомобильных стёклах. Он сравнил их эффективность с промышленным размораживателем и оценил, насколько хорошо работает состав, приготовленный в домашних условиях.

В процессе наблюдений выяснилось, что к вечеру лёд на стекле практически исчез самостоятельно. Это говорит о том, что предварительная обработка автомобиля накануне может значительно упростить утреннюю очистку, хотя мгновенного результата ждать не стоит. Для более быстрого эффекта автор рекомендует сочетать использование размораживателя с включённым обдувом лобового стекла.

Ранее был раскрыл простой способ, как защитить лобовое стекло от мороза. Чтобы избежать дискомфорта, стоит воспользоваться простым и дешевым методом, который предотвращает замерзание ночью.

Напомним, ранее Главред писал о том, как простое действие быстро разморозит лобовое стекло в авто. Бывший инженер NASA объяснил, как быстро очистить лобовое стекло без риска трещин и лишних затрат времени.

Об источнике: Express.co.uk Express.co.uk - это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

