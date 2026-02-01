15 погибших и много раненых - РФ ударила по автобусу с людьми, первые подробности

Российские войска атаковали ударным дроном служебный автобус предприятия, который перевозил шахтеров, сообщили в ДТЭК.

РФ ударила по автобусу с людьми в Днепропетровской области, что известно / Коллаж: Главред, фото: Вадим Добровольский/Telegram, ГСЧС Днепропетровской области

РФ ударила по автобусу с шахтерами в Днепропетровской области

В результате атаки 15 гражданских лиц погибли, еще 15 - ранены

Российские оккупационные войска ударили дроном недалеко от служебного автобуса одного из предприятий. Уже известно о 12 погибших. Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа и заместитель городского головы Терновки Вадим Добровольский.

"Враг попал в БПЛА рядом со служебным автобусом одного из предприятий в Павлоградском районе. По предварительной информации, погибли 12 человек, еще 7 пострадали. Детали выясняем", - сообщили в Днепропетровской ОВА.

Заместитель городского головы Терновки Вадим Добровольский подтвердил попадание по автобусу и опубликовал фото последствий атаки.

/ Фото: Вадим Добровольский/Telegram

Волонтер Тимофей Кучер сообщил, что под вражеский удар попал автобус с шахтерами компании "ДТЭК Павлоградуголь".

В ГСЧС Украины позже уточнили, что российский беспилотник атаковал служебный автобус одного из предприятий в Павлоградском районе. По предварительным данным, погибли 12 человек, еще семеро получили ранения и были доставлены в больницу. В результате удара вспыхнул пожар, который спасатели оперативно потушили.

Фото последствий вражеского удара по автобусу с гражданскими людьми можно увидеть в Telegram.

В ДТЭК позже уточнили, что в результате атаки российских войск на шахтерский автобус погибли 15 работников предприятия, еще семеро получили ранения. Россия осуществила массированный террористический удар по шахтам ДТЭК в Днепропетровской области.

"Эпицентром одной из атак стал рабочий автобус, который перевозил в Днепропетровской области шахтеров с предприятия после смены. Выражаем глубокие соболезнования семьям погибших", - отметили в компании.

По состоянию на 18:06 количество пострадавших в результате российской атаки возросло до 15.

Шахед / Инфографика: Главред

Напомним, как ранее сообщал Главред, 1 февраля истекает срок так называемого энергетического перемирия, объявленного Россией, однако, по данным мониторинговых ресурсов, враг планирует возобновить удары по энергетической инфраструктуре Украины уже с 3 февраля.

1 февраля войска РФ нанесли удар по роддому в Запорожье. Об этом сообщил глава областной военной администрации Иван Федоров.

Ранее, 29 января, оккупанты атаковали Кривой Рог дронами типа Shahed. В результате обстрела два человека получили ранения, а пожилая женщина погибла. Об этом сообщил председатель Совета обороны города Александр Вилкул.

