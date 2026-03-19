Шикарный весенний салат, который готовится 5 минут — рецепт без заморочек

Рецепт вкусного салата, который понравится всем.

Рецепт весеннего салата / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Весной хочется есть больше свежих продуктов. А идеальным вариантом блюда без хлопот станет легкий весенний салат из любимых овощей, который готовится всего 5 минут.

Главред узнал, что своим рецептом в TikTok поделилась украинская блогерша под ником mariiam_foodblog.

Весенний салат — рецепт

Ингредиенты:

Молодая капуста

Огурец

Помидор

Лук

Укроп

Соль

Перец

Майонез

Капусту мелко шинкуем, а огурцы и помидоры нарезаем на небольшие кусочки. Смешиваем овощи, добавляем к ним нарезанные лук, укроп и специи. Заправляем салат майонезом.

Приятного аппетита!

Смотрите видео, как приготовить весенний салат:

О персонаже: mariiam_foodblog mariiam_foodblog — популярная украинская кулинарная блогерша в соцсети Instagram, которая делится своими любимыми проверенными рецептами. На mariiam_foodblog подписаны более 11 тысяч пользователей соцсети.

