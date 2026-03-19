Шикарный весенний салат, который готовится 5 минут — рецепт без заморочек

Весной хочется есть больше свежих продуктов. А идеальным вариантом блюда без хлопот станет легкий весенний салат из любимых овощей, который готовится всего 5 минут.
Главред узнал, что своим рецептом в TikTok поделилась украинская блогерша под ником mariiam_foodblog.
Весенний салат — рецепт
Ингредиенты:
- Молодая капуста
- Огурец
- Помидор
- Лук
- Укроп
- Соль
- Перец
- Майонез
Капусту мелко шинкуем, а огурцы и помидоры нарезаем на небольшие кусочки. Смешиваем овощи, добавляем к ним нарезанные лук, укроп и специи. Заправляем салат майонезом.
Приятного аппетита!
Смотрите видео, как приготовить весенний салат:
@mariiam_foodblog К жареному картофельку ?? А какой ваш любимый весенний салат? ? Мой такой: молодая капуста, огурец, помидор, лук и укроп, соль, перец по вкусу. Заправляю любимым майонезом Провансаль от Щедро ?#салат#рецептсалата#весна#весеннийсалат#молодойлук♬ оригинальный звук - LeVkiS & Nik Kings? Music
О персонаже: mariiam_foodblog
mariiam_foodblog — популярная украинская кулинарная блогерша в соцсети Instagram, которая делится своими любимыми проверенными рецептами. На mariiam_foodblog подписаны более 11 тысяч пользователей соцсети.
