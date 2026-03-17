Не просто омлет: рецепт сытного завтрака из двух яиц за 5 минут

Рецепт сытного белкового завтрака с помидорами и сыром.

Рецепт быстрого завтрака из яиц

Вкусный и сытный завтрак — залог удачного дня. Поэтому, даже если на его приготовление есть всего 5 минут, можно сделать полноценное блюдо, которое поразит своим вкусом всех.

Главред узнал, как приготовить небанальный завтрак из двух яиц. Рецептом шикарного блюда в TikTok поделилась блогерша Анна.

Завтрак из двух яиц — рецепт

Ингредиенты:

Яйца 2 шт.

Тортилья

Шпинат

Помидор

Твердый сыр

Выкладываем на разогретую сковороду взбитые вилкой яйца и накрываем тортильей. Когда яйца хорошо поджарятся с одной стороны, переворачиваем тортилью на другую сторону, выкладываем на одну половину шпинат, нарезанный кружочками помидор и натертый твердый сыр. Заворачиваем тортилью и нарезаем.

Приятного аппетита!

Об источнике: gotuyemo_v_kayf gotuyemo_v_kayf — TikTok-страница украинской блогерши Анны, которая рассказывает о легких, быстрых и вкусных рецептах на каждый день. Блогерша также ведет YouTube-канал Готуємо_в_Кайф, на который подписалось более 7 тысяч пользователей.

