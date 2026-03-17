Не просто омлет: рецепт сытного завтрака из двух яиц за 5 минут

Вкусный и сытный завтрак — залог удачного дня. Поэтому, даже если на его приготовление есть всего 5 минут, можно сделать полноценное блюдо, которое поразит своим вкусом всех.
Главред узнал, как приготовить небанальный завтрак из двух яиц. Рецептом шикарного блюда в TikTok поделилась блогерша Анна.
Завтрак из двух яиц — рецепт
Ингредиенты:
- Яйца 2 шт.
- Тортилья
- Шпинат
- Помидор
- Твердый сыр
Выкладываем на разогретую сковороду взбитые вилкой яйца и накрываем тортильей. Когда яйца хорошо поджарятся с одной стороны, переворачиваем тортилью на другую сторону, выкладываем на одну половину шпинат, нарезанный кружочками помидор и натертый твердый сыр. Заворачиваем тортилью и нарезаем.
Приятного аппетита!
Смотрите видео, как приготовить завтрак за 5 минут:
@gotuyemo_v_kayf Завтрак за 5 минут ? Сохраняйте, потому что точно пригодится! Ингредиенты: Яйца - 2 шт. Тортилья Шпинат Помидор Твердый сыр Соль/перец по вкусу Приятного аппетита ❤️
Об источнике: gotuyemo_v_kayf
gotuyemo_v_kayf — TikTok-страница украинской блогерши Анны, которая рассказывает о легких, быстрых и вкусных рецептах на каждый день. Блогерша также ведет YouTube-канал Готуємо_в_Кайф, на который подписалось более 7 тысяч пользователей.
