Туапсе снова в дыму и огне: в СБУ подтвердили четвертый удар за последние две недели

Силы Центра спецопераций "Альфа" СБУ совместно с подразделениями ГУР и СБС провели очередную успешную операцию.

Новый удар Сил обороны по Туапсе / Коллаж: Главред, фото: скриншот, российские СМИ

Главное из новости:

Силы обороны в четвертый раз атаковали порт и НПЗ в Туапсе

Удар дронов вызвал пожар на терминале в Туапсе

Повреждена критическая инфраструктура российского нефтеэкспорта

Украинские беспилотники снова пробили оборону российского побережья: в ночь на 1 мая силы Центра спецопераций "Альфа" СБУ совместно с подразделениями ГУР и СБС провели очередную результативную атаку по инфраструктуре морского порта Туапсе и местному нефтеперерабатывающему заводу.

По данным СБУ, удар вызвал пожар в резервуарах с нефтемазутной смесью, а над терминалом поднялся густой столб черного дыма.

Российские Telegram-каналы ночью сообщали о серии взрывов и работе ПВО, заявляя о якобы сбитых как минимум десяти дронах. Впрочем, оперативный штаб Краснодарского края уже после атаки признал: на территории морского терминала вспыхнул пожар, что подтвердило факт успешного поражения.

Мониторинговый Telegram-канал Supernova+ выложил видео пораженного объекта в Туапсе, на котором видны огромные клубы черного дыма:

Это уже четвертый удар Сил обороны по Туапсинскому порту и НПЗ за последние две недели. Ранее, в ночь с 16 на 20 апреля, украинские дроны уничтожили 24 резервуара и повредили еще четыре. Последствия третьей атаки, осуществленной 28 апреля, военные еще уточняют.

Туапсинский морской нефтетерминал и НПЗ — критические элементы российской логистики: это единственный нефтеперерабатывающий завод РФ на побережье Черного моря, способный перерабатывать около 12 млн тонн нефти в год. Серия ударов по нему существенно затрудняет российский экспорт и работу топливной инфраструктуры.

Туапсинский НПЗ / Инфографика: Главред

Что произошло в Туапсе

Как писал Главред, в ночь на 28 апреля Краснодарский край РФ атаковали дроны. Местные жители сообщили о десятках взрывов, прогремевших после двух часов ночи. Под удар попали Туапсинский НПЗ и морской терминал.

В Генштабе ВСУ официально подтвердили атаку на НПЗ "Туапсинский", РЛС радиотехнического батальона "Ай-Петри" и ряд других объектов российских оккупантов.

В ночь на 16 апреля по НПЗ в Туапсе также был нанесен удар. Объект горел несколько суток. Местные жители сообщали о большом количестве взрывов.

Ночью 20 апреля дроны снова атаковали порт и нефтеперерабатывающий завод в Туапсе. Взрывной пожар вспыхнул в резервуарном парке Туапсинского НПЗ.

Только 24 апреля власти Краснодарского края сообщили, что полностью потушили пожар на территории морского терминала.

После повторного удара Туапсинский НПЗ остановил единственную установку по переработке нефти мощностью 12 млн тонн в год.

Из-за атак в Туапсе произошел разлив нефти. Власти сообщили о гигантском нефтяном пятне в акватории. 20 апреля Роспотребнадзор посоветовал жителям Туапсе не выходить на улицу без необходимости.

Об источнике: СБУ Служба безопасности Украины (СБУ; укр. Служба безпеки України, СБУ) — правоохранительный орган специального назначения, обеспечивающий государственную безопасность Украины. Подчиняется Президенту Украины, сообщает "Википедия".

