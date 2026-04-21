Туапсинский НПЗ в огне: Reuters о мощных ударах дронов, остановивших завод

В Сети появились кадры, на которых видно, что облако дыма от горящего НПЗ в Туапсе простирается более чем на 300 км и достигло Ставрополя.

Пожар на НПЗ в Туапсе / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Главное:

Атаки 16 и 20 апреля серьёзно повредили транспортные пути в порту

Возгорания на складах нефтепродуктов не удаётся потушить

Туапсинский нефтеперерабатывающий завод, ориентированный главным образом на экспорт, фактически прекратил работу после ударов дронов 16 апреля.

Как сообщает Reuters со ссылкой на источники в РФ, атаки 16 и 20 апреля серьёзно повредили транспортные пути в порту, а также вызвали возгорания на складах нефтепродуктов, которые пока не удаётся потушить.

Масштабные пожары заблокировали погрузку продукции, что привело к остановке работы завода. Конкретные сроки возобновления производства источники не называют "по соображениям безопасности".

Туапсинский НПЗ способен перерабатывать около 12 млн тонн нефти в год (240 000 баррелей в день), производя нефть, дизель, мазут и вакуумный газойль, большая часть которых предназначена для экспорта.

Пожар в Туапсе: что происходит на месте взрывов

Спутниковый снимок NASA Worldview от 21 апреля зафиксировал масштабное задымление от резервуаров с нефтью.

По данным "Радио Свобода", шлейф дыма простирается более чем на 300 километров и дошел до Ставрополя.

Пожар на нефтеперерабатывающем заводе продолжается уже несколько дней.

Возгорание произошло после серии атак в ночь на 19 апреля: украинские дроны дважды в течение недели наносили удары по НПЗ, а также по порту Туапсе.

Власти Кубани подтвердили падение обломков беспилотника вблизи морского порта в Ейске, однако отрицают факт возгорания.

