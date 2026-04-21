Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Туапсинский НПЗ в огне: Reuters о мощных ударах дронов, остановивших завод

Алексей Тесля
21 апреля 2026, 21:35
В Сети появились кадры, на которых видно, что облако дыма от горящего НПЗ в Туапсе простирается более чем на 300 км и достигло Ставрополя.
Screenshot
Пожар на НПЗ в Туапсе / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Главное:

  • Атаки 16 и 20 апреля серьёзно повредили транспортные пути в порту
  • Возгорания на складах нефтепродуктов не удаётся потушить

Туапсинский нефтеперерабатывающий завод, ориентированный главным образом на экспорт, фактически прекратил работу после ударов дронов 16 апреля.

Как сообщает Reuters со ссылкой на источники в РФ, атаки 16 и 20 апреля серьёзно повредили транспортные пути в порту, а также вызвали возгорания на складах нефтепродуктов, которые пока не удаётся потушить.

видео дня

Масштабные пожары заблокировали погрузку продукции, что привело к остановке работы завода. Конкретные сроки возобновления производства источники не называют "по соображениям безопасности".

Туапсинский НПЗ способен перерабатывать около 12 млн тонн нефти в год (240 000 баррелей в день), производя нефть, дизель, мазут и вакуумный газойль, большая часть которых предназначена для экспорта.

инфографика, НПЗ в России, НПЗ
/ Главред

Пожар в Туапсе: что происходит на месте взрывов

В Сети появились кадры, на которых видно, что облако дыма от горящего НПЗ в Туапсе простирается более чем на 300 км и достигло Ставрополя.

Спутниковый снимок NASA Worldview от 21 апреля зафиксировал масштабное задымление от резервуаров с нефтью.

По данным "Радио Свобода", шлейф дыма простирается более чем на 300 километров и дошел до Ставрополя.

Пожар на нефтеперерабатывающем заводе продолжается уже несколько дней.

Возгорание произошло после серии атак в ночь на 19 апреля: украинские дроны дважды в течение недели наносили удары по НПЗ, а также по порту Туапсе.

Власти Кубани подтвердили падение обломков беспилотника вблизи морского порта в Ейске, однако отрицают факт возгорания.

Screenshot
t / Радио Свобода

Удары по целям РФ - важные новости

Как писал Главред, Украина провела уникальную спецоперацию в тылу России, поразив стратегически важные объекты врага на четырех аэродромах - "Белая", "Дягилево", "Оленья" и "Иваново".

Ранее сообщалось, что ВСУ сбили вражеский Су-34. Су-34 осуществлял террористические атаки по городу Запорожье, с применением управляемых авиабомб

Ранее сообщалось, что стоимость авиационной техники, пораженной во время спецоперации Службы безопасности Украины под названием "Паутина", превышает 7 миллиардов долларов США. Общие потери российской авиации в результате удара составляют 41 единицу.

Стоит также прочитать:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война России и Украины Удары вглубь РФ
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
21:54Война
21:35Украина
В Украине фиксируют масштабный сбой в работе "Киевстара": что говорят в компании

В Украине фиксируют масштабный сбой в работе "Киевстара": что говорят в компании

21:25Украина
Популярное

Ещё
Терка будет резать как бритва: три домашних лайфхака для мгновенной заточки

Терка будет резать как бритва: три домашних лайфхака для мгновенной заточки

Почему нельзя гладить кота: причина, о которой мало кто говорит

Почему нельзя гладить кота: причина, о которой мало кто говорит

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке парня на скейтборде за 27 с

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке парня на скейтборде за 27 с

Карта Deep State онлайн за 21 апреля: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 21 апреля: что происходит на фронте (обновляется)

Гороскоп на завтра, 22 апреля: Весам - радость, Стрельцам - трудности

Гороскоп на завтра, 22 апреля: Весам - радость, Стрельцам - трудности

Последние новости

23:03

Эксперты призвали никогда не кричать на кошек: причина, о которой мало задумываются

22:59

"Нужно готовиться": эксперт озвучил прогноз по ситуации на Сумщине

22:44

Кусты согнутся от сочных плодов помидоров: одна добавка в почву сотворит чудоВидео

21:54

РФ накопила дроны и ракеты: украинцев предупредили об угрозе массированной атаки

21:35

Туапсинский НПЗ в огне: Reuters о мощных ударах дронов, остановивших завод

Правоохранители не в состоянии предсказать действия террористов, это проблема всего мира — СтупакПравоохранители не в состоянии предсказать действия террористов, это проблема всего мира — Ступак
21:31

Куда деваются носки после стирки: места, где техника "прячет" вещи

21:25

В Украине фиксируют масштабный сбой в работе "Киевстара": что говорят в компании

21:09

Только три знаки зодиака обладают "шестым чувством" – кто они

21:06

Все решится в следующие 24 часа: в ЕС заявили о срочных шагах для Украины

Реклама
20:33

Мокрый снег, дожди и заморозки: какая погода будет в Харькове в ближайшие дни

20:31

В Украине обнаружили "следы Богородицы": загадка, которую не могут объяснитьВидео

20:29

В Кабмине раскрыли сценарий быстрого вступления Украины в ЕС и назвали сроки

20:10

Где хранили деньги в советское время: необычные способы защиты семейного капитала

19:58

В Европейском департаменте МВФ высоко оценили усилия НБУ по борьбе с инфляцией, — СМИ

19:41

Андрей Бедняков рассказал о разводе: какие отношения у ведущего с экс-женой

19:35

Цены резко подскочат: названы сроки заметного подорожания товаров

19:33

Весна ставит подножку: Днепропетровщину накроют заморозки, когда ждать минус

19:10

Коваленко объяснил, почему заявления РФ о захвате Луганщины - фейкмнение

19:08

Путин заявил о сценарии завершения войны против Украины - что сказал

18:55

Теракт в Киеве: суд определил меры пресечения, какое наказание грозит полицейским

Реклама
18:54

Как часто можно посещать кладбище: религиозные каноны и малоизвестные правила

18:50

Эмоции зашкаливают: пес в слезах, когда хозяева читали письмо от прошлой семьи

18:46

На урожай фасоли можно не надеяться: какие культуры категорически нельзя сажать рядом

18:26

Зима возвращается: названа дата нового удара морозов в Черкасской области

18:10

Украина предлагала создать "Донниленд" на части Донбасса - NYT

18:00

Одна ложка при пересадке: метод, который спасет рассаду от стресса и болезнейВидео

17:56

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке доставщика пиццы за 17 с

17:46

Люди, рожденные в эти четыре даты, отличаются редкой добротой: кто они

17:27

Задержание военных ТЦК в Одессе: в СБУ раскрыли новые детали стрельбы

17:23

Арктический воздух надвигается на Житомирщину: о какой опасности предупредили синоптики

17:17

Как быстро удалить шерсть с одежды: эффективные методы и создание "стерильных зон"

17:13

Доллар стремительно дорожает, евро бьет рекорды: новый курс валют на 22 апреля

17:04

"Очень ощутимы": Денисенко пожаловалась на лишние килограммы и показала фигуру

16:59

Три знака зодиака вскоре сорвут джекпот - кому повезет

16:47

В Генштабе РФ заявили об оккупации целой области Украины — в ВСУ ответили

16:43

"Вытерли ноги об УАФ": Ребров подвергся шквалу критики из-за прогула Конгресса

16:30

Сержант обновила казарму и начала зарабатывать: результат удивил всехВидео

16:26

Бойцы 42 ОМБр показали уникальные кадры уничтожения российского реактивного шахеда украинским дроном-перехватчиком LITAVR

16:22

Украинский актер сыграет в новом фильме Netflix с Сидни Суини

16:14

Когда высаживать раннюю капусту: критические сроки и секреты холодостойкости

Реклама
16:13

Загадочное украинское слово "мжичка": что оно на самом деле означает

16:11

Мороз до -5 и чрезвычайная опасность: синоптики предупредили жителей Львовщины

16:03

Как Елизавета II продлевала молодость: 7 королевских советов, проверенных 100-летиемВидео

15:15

РФ усилила наступление вдоль линии фронта в одной из областей: где ситуация хуже всего

15:08

Божественный форшмак по-одесски за 10 минут - лучший рецепт

15:03

Дарили голос после смерти: мумии с "золотыми языками" поразили ученых

14:59

Лежат лицом в землю: в Одессе задержание ТЦКшников переросло в перестрелку и погоню

14:55

Поможет в спасении жизней: певица Дуа Липа приобрела пикап для ВСУ

14:45

Больше, чем просто декор: какие растения служат оберегами и приносят достаток в дом

14:41

Цены уже приблизились к 300 грн: когда подешевеет любимая ягода украинцев

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
МобилизацияПолитикаОтключения светаТелеграм новости УкраиныПенсии в Украине
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Регионы
Новости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости Житомира
Интересное
Народные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Пасха 2026
Легендарный рецепт пасхальной паскиПочему в СССР боялись Пасхи и охотились на верующихКак приготовить шикарную глазурь для паски за 10 минутМожно ли нести искусственные цветы на кладбищеКак красиво покрасить яйца на Пасху 2026
Мода и красота
Новости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибки
Новости шоу бизнеса
Виталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя Каменских
Рецепты
Праздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапитки
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять