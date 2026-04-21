Туапсинский НПЗ в огне: Reuters о мощных ударах дронов, остановивших завод

Главное:
- Атаки 16 и 20 апреля серьёзно повредили транспортные пути в порту
- Возгорания на складах нефтепродуктов не удаётся потушить
Туапсинский нефтеперерабатывающий завод, ориентированный главным образом на экспорт, фактически прекратил работу после ударов дронов 16 апреля.
Как сообщает Reuters со ссылкой на источники в РФ, атаки 16 и 20 апреля серьёзно повредили транспортные пути в порту, а также вызвали возгорания на складах нефтепродуктов, которые пока не удаётся потушить.
Масштабные пожары заблокировали погрузку продукции, что привело к остановке работы завода. Конкретные сроки возобновления производства источники не называют "по соображениям безопасности".
Туапсинский НПЗ способен перерабатывать около 12 млн тонн нефти в год (240 000 баррелей в день), производя нефть, дизель, мазут и вакуумный газойль, большая часть которых предназначена для экспорта.
Пожар в Туапсе: что происходит на месте взрывов
В Сети появились кадры, на которых видно, что облако дыма от горящего НПЗ в Туапсе простирается более чем на 300 км и достигло Ставрополя.
Спутниковый снимок NASA Worldview от 21 апреля зафиксировал масштабное задымление от резервуаров с нефтью.
По данным "Радио Свобода", шлейф дыма простирается более чем на 300 километров и дошел до Ставрополя.
Пожар на нефтеперерабатывающем заводе продолжается уже несколько дней.
Возгорание произошло после серии атак в ночь на 19 апреля: украинские дроны дважды в течение недели наносили удары по НПЗ, а также по порту Туапсе.
Власти Кубани подтвердили падение обломков беспилотника вблизи морского порта в Ейске, однако отрицают факт возгорания.
Удары по целям РФ - важные новости
Как писал Главред, Украина провела уникальную спецоперацию в тылу России, поразив стратегически важные объекты врага на четырех аэродромах - "Белая", "Дягилево", "Оленья" и "Иваново".
Ранее сообщалось, что ВСУ сбили вражеский Су-34. Су-34 осуществлял террористические атаки по городу Запорожье, с применением управляемых авиабомб
Ранее сообщалось, что стоимость авиационной техники, пораженной во время спецоперации Службы безопасности Украины под названием "Паутина", превышает 7 миллиардов долларов США. Общие потери российской авиации в результате удара составляют 41 единицу.
Стоит также прочитать:
- Небо затянуло огнем, а по ТВ вышло экстренное обращение: Россию атаковали дроны
- В небе яркие вспышки и огненный дым над важными объектами: дроны атаковали РФ
- Громкие взрывы в крупных городах и пожар в электросети: РФ атаковали дроны
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред