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Школьная головоломка со спичками, которая не по зубам многим взрослым

Мария Николишин
5 июня 2026, 20:52
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Головоломки со спичками помогают посмотреть на проблемы под другим углом.
Школьная головоломка со спичками, которая не по зубам многим взрослым
Интересная головоломка со спичками / фото: скриншот из видео

Головоломки со спичками любят многие люди. Они не только подходят для того, чтобы проверить внимательность и сообразительность, но и заставляют мозг отказаться от привычных шаблонов мышления и искать нестандартные решения.

Автор канала "Головоломки Puzzles" на YouTube поделилась интересной головоломкой со спичками. Для решения математического уравнения нужно переместить две спички. Время на решение задачи также ограничено, нужно справиться за 60 секунд.

Школьная головоломка со спичками, которая не по зубам многим взрослым
Переставьте 2 спички / фото: скриншот из видео

Такие головоломки помогают тренировать внимание, логическое мышление и пространственное воображение, пишет Главред.

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Чтобы справиться с задачей, недостаточно просто выполнить математические вычисления.

Внимательно проанализируйте расположение каждой спички и рассмотрите различные варианты их перемещения.

Нужно сосредоточить все свое внимание, чтобы лучше распознавать закономерности и устанавливать логические связи.

Если вам удалось решить уравнение со спичками – поздравляем, вы настоящий гений!

Однако если вы не нашли решение — не расстраивайтесь. Весь секрет заключается в том, что нужно переместить две спички так, чтобы цифра 3 превратилась в 0, а цифра 7 — в 1.

Школьная головоломка со спичками, которая не по зубам многим взрослым
Решение головоломки / фото: скриншот из видео

Подробное решение головоломки смотрите в видео:

Если вам нравятся такие задачи, то у нас есть еще одна головоломка со спичками, в которой нужно переставить только одну спичку, чтобы математическое уравнение 0+3=5 стало правильным. Время на решение задачи ограничено — нужно уложиться в 9 секунд.

Также вам может понравиться тест на IQ. В нем нужно найти 3 отличия на картинке отца с сыном за 45 секунд. Отличия могут скрываться в самых неожиданных местах.

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Об источнике: Головоломки Puzzles

Головоломки Puzzles — канал на YouTube, который публикует интересные головоломки с ответами. Авторы канала создают головоломки самостоятельно на основе популярных логических задач из интернета и других источников.

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