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Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке мальчика со слоненком за 39 с

Виталий Кирсанов
4 июня 2026, 04:00
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Головоломки - это не только способ интересно провести время, но и эффективная тренировка для мозга.
головоломка
Разгадать головоломку непросто / Фото: Jagranjosh

Головоломки на поиск отличий давно стали одним из самых популярных способов проверить внимательность и потренировать мозг. Такие задания помогают развивать наблюдательность, концентрацию и способность быстро замечать мелкие детали. Сегодня предлагаем вам пройти небольшой визуальный тест.

Перед вами два изображения мальчика со слоненком. На первый взгляд они выглядят абсолютно одинаковыми, однако это не так. Между картинками скрыты три отличия, которые предстоит обнаружить за ограниченное время, пишет Jagranjosh.

Внимательно рассмотрите оба изображения и постарайтесь найти все различия всего за 39 секунд. Некоторые из них могут быть очевидными, а другие хорошо замаскированы и требуют особой сосредоточенности.

видео дня

головоломка
Внимательно посмотрите на изображение / Фото: Jagranjosh

Отличия могут касаться формы предметов, цветов или небольших элементов рисунка, которые легко упустить из виду.

Засеките время и приступайте к поиску.

Сможете ли вы обнаружить все три отличия до того, как истекут 39 секунд?

Подобные визуальные тесты считаются отличной тренировкой для мозга, поскольку заставляют активно работать внимание и зрительную память.

Удалось найти все отличия?

Если же найти все различия не получилось, не расстраивайтесь. Такие головоломки требуют практики, а регулярные тренировки помогают заметно улучшить концентрацию и скорость восприятия деталей. Попробуйте еще раз или сравните свой результат с правильным ответом.

головоломка
Верный ответ / Фото: Jagranjosh

Вы можете поразгадывать и другие головоломки. Например, ребус для тех, у кого великолепное зрение, где нужно найти число 101. Разгадка оптической иллюзии не составит особого труда.

Также у нас есть ребус, в котором надо за 7 секунд найти судью. На первый взгляд, все судью на картинке – одинаковые. Но нужно отыскать судью, который отличается от всех.

Другие ребусы:

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