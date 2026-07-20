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В Грузии мужчина ударил туристку якобы из-за "русского языка": детали скандала

Руслана Заклинская
20 июля 2026, 17:48
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Адвокат утверждает, что Георгий Чигладзе защищался от нападения россиянок, которые облили водой и оплевали участников свадьбы.
В Грузии мужчина ударил туристку якобы из-за
Конфликт в Грузии / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Кратко:

  • Россиянки сорвали грузинскую свадьбу в отеле
  • Брат жениха пытался урегулировать ситуацию
  • Мужчину обвиняют в нападении на туристку

В Грузии разгорелся скандал вокруг конфликта между туристками и гостями свадьбы в одном из отелей Кахетии. Видео, на котором мужчина ударил женщину, быстро распространилось в сети и вызвало волну обсуждений в Threads.

Инцидент произошел в гостиничном комплексе Agarani Estate в регионе Кахетия, где одновременно проходила грузинская свадьба и отдыхали иностранные туристки. Конфликт начался еще до физического столкновения.

видео дня

Свадьба проходила на веранде первого этажа, а туристки, говорившие по-русски, начали выкрикивать "Горько!", требуя от молодоженов поцелуя. Когда гости свадьбы не отреагировали, женщины с балкона стали выливать различные жидкости и плевать вниз, часть жидкости попала на музыкальное оборудование, и оно вышло из строя.

Между гостями свадьбы и отдыхающими вспыхнула словесная перепалка. Гости требовали прекратить провокации и вернуться в номера, в ответ, по словам адвоката, туристки начали оскорблять присутствующих и заявляли, что "это страна папуасов".

Администрация отеля пообещала вмешаться, певец Александр Мрелашвили возобновил выступление, но через 10–15 минут ситуация повторилась - теперь уже музыкант сам отказался продолжать и покинул мероприятие.

Поскольку обещанные отелем меры не сработали, брат жениха Георгий Чигладзе поднялся на третий этаж и постучал в дверь номера. По словам защиты, он назвал поведение отдыхающих недопустимым и сказал, что они фактически сорвали свадьбу его брата.

Женщина в ответ заявила на английском, что находится в своём номере, и потребовала разговаривать с ней на русском. Чигладзе ответил, что она находится на территории его страны, и предложил продолжить разговор на грузинском или английском.

После этого, как утверждает адвокат, женщина схватила Чигладзе за шею, нанеся ему телесные повреждения. Освободившись от захвата, он выкрикнул в её сторону оскорбление на английском языке.

В Грузии мужчина ударил туристку якобы из-за
Комментарий адвоката / Фото: скриншот

Далее, по версии защиты, женщина пыталась ударить его рукой по шее, а затем толкнула обеими руками в грудь. В ответ Чигладзе отразил удар локтем, который пришелся ей в лицо, после чего женщина упала. Опасаясь дальнейшей эскалации, мужчина покинул номер.

В тот же день, 18 июля, Чигладзе доставили в Телавское районное управление полиции в качестве свидетеля. В связи с повреждениями на шее вызвали скорую помощь, которая зафиксировала травмы, а защита подала ходатайство о судебно-медицинской экспертизе.

19 июля, после завершения допроса, Чигладзе задержали. Сейчас он находится в изоляторе временного содержания в Гурджаани, расследование ведется по статье 120 Уголовного кодекса Грузии. Адвокат настаивает, что её подзащитный сам стал жертвой организованной провокации, и ожидает предъявления обвинений.

Версия туристок

Видео нападения опубликовала в Instagram подруга пострадавшей Полина Курта. По словам Полины Курты, нападение произошло после того, как мужчина услышал, что компания общается на русском языке на балконе. Она утверждает, что впоследствии он якобы узнал номер комнаты через сотрудников отеля и пришел к туристкам.

Telegram-канал Baza со ссылкой на пострадавшую Юлию сообщил, что женщина заступилась за подруг, которых оскорблял нападавший, после чего получила удар по лицу. По её словам, медики диагностировали перелом носа.

Другая участница компании рассказала, что конфликт начался после того, как во время свадьбы, проходившей на территории отеля, гостей обвинили в повреждении диджейского оборудования. После словесной перепалки мужчина пришел в их номер и начал высказывать претензии из-за русского языка.

Что говорят правоохранители

По версии Министерства внутренних дел Грузии, конфликт возник не из-за языка. В полиции сообщили, что перед стычкой туристки якобы оскорбляли гостей свадьбы с балкона отеля и облили водой музыкальное оборудование. После этого между сторонами возникла ссора, которая переросла в драку.

Адвокат задержанного мужчины также утверждает, что конфликт начался после провокаций со стороны туристок. По его словам, они выкрикивали оскорбительные фразы и мешали проведению свадьбы.

В то же время администрация отеля заявила, что сразу вызвала полицию после обострения конфликта. В отеле подчеркнули, что их сотрудники никому не сообщали номер комнаты туристок и не принимали участия в инциденте.

Как отреагировали пользователи соцсетей

История вызвала волну обсуждений в Threads, где пользователи разделились в оценках того, кто виноват в конфликте. Часть комментаторов обратила внимание на реакцию самого отеля, который после инцидента начал получать шквал отзывов.

"Если честно, персонал отеля повел себя подло. Они абстрагировались от ситуации, наводить порядок пришлось брату жениха", - написала пользовательница Threads Анастасия.

Другие отметили, что отель за сутки получил почти 9 тысяч новых отзывов, преимущественно от украинских пользователей с самыми высокими оценками.

В Грузии мужчина ударил туристку якобы из-за
Новые отзывы об отеле / Фото: скриншот

Некоторые пользователи, проживавшие в Грузии, заявили, что не верят в версию о нападении исключительно из-за русского языка, отмечая, что грузины традиционно гостеприимно относятся к иностранцам, если те ведут себя с уважением.

"Балкон над чужой свадьбой, вино на аппаратуре, фраза „ты в моей стране" - и когда прилетает ответ, появляется история о нападении из-за русского языка. Дело не в языке и не в паспорте", - написал пользователь Threads Торехан Мухтаров.

В Грузии мужчина ударил туристку якобы из-за
Комментарий Торехана Мухтарова / Фото: скриншот

Он добавил, что раздражает не сам факт туризма, а привычка, которую некоторые гости привозят с собой - убеждение, что условия в чужой стране должны диктовать именно они. В то же время многие комментаторы отмечают, что независимо от причин конфликта применение физического насилия недопустимо.

Инциденты с россиянами - новости по теме

Как ранее сообщал Главред, российская блогерша и бывшая ведущая программы "Орел и Решка" Василиса Хвостова заявила, что попала в американскую тюрьму после прохождения паспортного контроля в Нью-Йорке. По её словам, пограничников заинтересовали вещи в её багаже и содержание её социальных сетей.

Также недавно россиянка перепела украинскую песню Софии Ротару "Одна калина", заменив заключительные слова на упоминание о любви к России.

Кроме того, россиянка из Москвы пострадала в результате нападения акулы во время отдыха на Мальдивах. Инцидент произошел во время экскурсии по сноркелингу с акулами-няньками.

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Об источнике: Threads

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