"Нацепили наручники": ведущую-россиянку "Орла и Решки" выдворили из США

Вы узнаете:
- Экс-ведущую "Орла и Решки" депортировали из США
- Почему Василису Хвостову отправили в тюрьму
Блогерка и бывшая ведущая программы "Орел и Решка" Василиса Хвостова попала в передрягу во время прохождения паспортного контроля в США и оказалась в тюрьме, о чем девушка рассказала в Instagram. У россиянки нашли вещи, которые могли быть расценены как реклама интимных услуг.
Как поделилась Хвостова, проверяющих на паспортном контроле в Нью-Йорке смутило большое количество штампов в ее паспорте, которые появились в том числе после участия в программе "Орел и Решка". Из-за этого Василису пригласили на досмотр багажа, где нашли тетрадь с надписью HORNY BIBLE ("Пошлая Библия") и БДСМ-костюм.
После оправданий девушки о том, что это всего лишь реквизит для юмористических роликов, проверяющие добрались до ее соцсетей. Пограничники окончательно уверились в том, что ведущая приехала предоставлять интимные услуги, из-за описания ее профиля — "семь лет секси путешествий".
"На меня нацепили наручники. В конце допроса он говорит: "Вы нежелательны для США, и мы вам аннулируем визу. Пойдемте с нами, вы будете находиться в тюрьме для иммигрантов", — сообщила Хвостова.
Василисе пришлось провести сутки в заключении, после чего бывшую ведущую "Орла и Решки" депортировали в Европу, где Хвостова проживала и путешествовала после эмиграции из РФ в 2022 году.
