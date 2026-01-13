"Нацепили наручники": ведущую-россиянку "Орла и Решки" выдворили из США

Василису Хвостову депортировали из Соединенных Штатов Америки.

Василиса Хвостова - Орел и Решка / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Василиса Хвостова

Экс-ведущую "Орла и Решки" депортировали из США

Почему Василису Хвостову отправили в тюрьму

Блогерка и бывшая ведущая программы "Орел и Решка" Василиса Хвостова попала в передрягу во время прохождения паспортного контроля в США и оказалась в тюрьме, о чем девушка рассказала в Instagram. У россиянки нашли вещи, которые могли быть расценены как реклама интимных услуг.

Как поделилась Хвостова, проверяющих на паспортном контроле в Нью-Йорке смутило большое количество штампов в ее паспорте, которые появились в том числе после участия в программе "Орел и Решка". Из-за этого Василису пригласили на досмотр багажа, где нашли тетрадь с надписью HORNY BIBLE ("Пошлая Библия") и БДСМ-костюм.

Василиса Хвостова - ведущая / фото: instagram.com, Василиса Хвостова

После оправданий девушки о том, что это всего лишь реквизит для юмористических роликов, проверяющие добрались до ее соцсетей. Пограничники окончательно уверились в том, что ведущая приехала предоставлять интимные услуги, из-за описания ее профиля — "семь лет секси путешествий".

"На меня нацепили наручники. В конце допроса он говорит: "Вы нежелательны для США, и мы вам аннулируем визу. Пойдемте с нами, вы будете находиться в тюрьме для иммигрантов", — сообщила Хвостова.

Василису Хвостову депортировали из США / фото: instagram.com, Василиса Хвостова

Василисе пришлось провести сутки в заключении, после чего бывшую ведущую "Орла и Решки" депортировали в Европу, где Хвостова проживала и путешествовала после эмиграции из РФ в 2022 году.

