Разметают с полок: в Украине стремительно дорожает главный овощ

В Украине стремительно дорожает картофель. На рынке отмечается активизация торгово-закупочной деятельности, что уже привело к заметному росту цен. Повышенный спрос и ограниченное предложение качественной продукции стали ключевыми факторами подорожания.
Согласно данным еженедельного мониторинга аналитиков EastFruit, за последнюю неделю картофель в украинских хозяйствах подорожал в среднем на 14%. Сейчас отпускные цены варьируются в пределах 8–15 грн/кг (0,19–0,35 доллара) — стоимость зависит от качества и объёмов партии.
Фермеры объясняют рост цен тем, что картофель активно закупают как оптовые компании, так и розничные сети. При этом предложение ограничено: часть хозяйств сдерживает продажи в ожидании дальнейшего роста стоимости.
Эксперты выделяют сразу несколько причин подорожания кактофеля - повышенный спрос со стороны торговых сетей и сокращение запасов овоща в хранилищах.
Некоторые производители рассчитывают, что цены могут вырасти по аналогии с прошлым сезоном, когда картофель доходил до 30 грн/кг. Однако ключевые игроки рынка считают такой сценарий маловероятным.
Какими будут цены на продукты в марте
Заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук заявлял, что в марте 2026 года украинский продовольственный рынок продолжит демонстрировать рост цен.
По его словам, рынок находится в условиях, когда часть продуктов питания будет оставаться в режиме постепенного подорожания - примерно на 1-3%, а ключевым фактором остается ситуация с электроэнергией.
Он также добавил, что наибольший рост цен ожидается в овощном сегменте.
