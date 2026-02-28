Укр
Разметают с полок: в Украине стремительно дорожает главный овощ

Сергей Кущ
28 февраля 2026, 00:33
Эксперты выделяют сразу несколько причин подорожания.
В Украине стремительно дорожает главный овощ
В Украине стремительно дорожает главный овощ

Вы узнаете:

  • Цена взлетела уже на 14%
  • В чем причина

В Украине стремительно дорожает картофель. На рынке отмечается активизация торгово-закупочной деятельности, что уже привело к заметному росту цен. Повышенный спрос и ограниченное предложение качественной продукции стали ключевыми факторами подорожания.

Согласно данным еженедельного мониторинга аналитиков EastFruit, за последнюю неделю картофель в украинских хозяйствах подорожал в среднем на 14%. Сейчас отпускные цены варьируются в пределах 8–15 грн/кг (0,19–0,35 доллара) — стоимость зависит от качества и объёмов партии.

видео дня

Фермеры объясняют рост цен тем, что картофель активно закупают как оптовые компании, так и розничные сети. При этом предложение ограничено: часть хозяйств сдерживает продажи в ожидании дальнейшего роста стоимости.

Эксперты выделяют сразу несколько причин подорожания кактофеля - повышенный спрос со стороны торговых сетей и сокращение запасов овоща в хранилищах.

Некоторые производители рассчитывают, что цены могут вырасти по аналогии с прошлым сезоном, когда картофель доходил до 30 грн/кг. Однако ключевые игроки рынка считают такой сценарий маловероятным.

Какими будут цены на продукты в марте

Заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук заявлял, что в марте 2026 года украинский продовольственный рынок продолжит демонстрировать рост цен.

По его словам, рынок находится в условиях, когда часть продуктов питания будет оставаться в режиме постепенного подорожания - примерно на 1-3%, а ключевым фактором остается ситуация с электроэнергией.

Он также добавил, что наибольший рост цен ожидается в овощном сегменте.

Цены на продукты в Украине - последние новости

Напомним, Главред писал, что в Украине снова растут цены на тепличные огурцы. Этот рост стоимости популярных овощей связывают с активизацией спроса на фоне низкого предложения продукции.

Ранее стало известно, что популярный в Украине кофе подорожал. В феврале, по сравнению со среднемесячными показателями за январь текущего года, он стоит на 75,60 гривны больше.

Недавно сообщалось, что в Украине наблюдается тенденция подорожания столовой свеклы. Росту цен способствует заметное повышение торговой активности в сегменте данных корнеплодов.

Об источнике: EastFruit

EastFruit- это ведущая международная информационно-аналитическая платформа бизнеса овощей и фруктов в странах Восточной Европы, Центральной Азии и Кавказа, с тремя языковыми версиями новостей и аналитики (Английский, Украинский, Русский) и аудиторией около 100 тысяч читателей в месяц.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

картофель цены на продукты
