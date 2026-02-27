Божественные маринованные огурцы за час: быстрый рецепт хрустящей закуски

Рецепт маринованных огурцов, которые поразят всех.

Быстрый рецепт маринованных огурцов / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Маринованные огурцы — идеальная закуска к картофелю, мясным блюдам или рагу. И для того, чтобы их приготовить, как выяснилось, не нужно много времени. Замариновать огурцы можно за час.

Главред узнал быстрый рецепт маринованных огурцов. Им в TikTok поделилась украинская блогерша под ником prosti.rezeptu.

Маринованные огурцы - рецепт

Ингредиенты:

Огурцы 700 г

Укроп пучок

Чеснок 3 зубчика

Соль 1,5 ч. л.

Сахар 1 ст. л.

Уксус 1 ст. л.

Масло 3 ст. л.

Огурцы нарезаем и смешиваем с нарезанным укропом, измельченным чесноком, солью, сахаром, уксусом и маслом. Отставляем огурцы на час, после чего подаем на стол.

Приятного аппетита!

Смотрите видео, как быстро приготовить маринованные огурцы:

Об источнике: prosti.rezeptu prosti.rezeptu — TikTok-страница украинской блогерши, которая также известна под ником karamelka__life_. Блогерша публикует видео с рецептами различных блюд. В TikTok на ее страницу подписаны более 8 тысяч пользователей.

