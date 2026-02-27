Укр
Божественные маринованные огурцы за час: быстрый рецепт хрустящей закуски

Анна Косик
27 февраля 2026, 18:57
Рецепт маринованных огурцов, которые поразят всех.
Время приготоления Время приготовления: 65 минут
Время на подготовку Время на подготовку: 5 минут
Порции Порции 10-12 порции
Кухня Кухня Интернациональная
маринованные огурцы
Быстрый рецепт маринованных огурцов / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Маринованные огурцы — идеальная закуска к картофелю, мясным блюдам или рагу. И для того, чтобы их приготовить, как выяснилось, не нужно много времени. Замариновать огурцы можно за час.

Главред узнал быстрый рецепт маринованных огурцов. Им в TikTok поделилась украинская блогерша под ником prosti.rezeptu.

Маринованные огурцы - рецепт

Ингредиенты:

  • Огурцы 700 г
  • Укроп пучок
  • Чеснок 3 зубчика
  • Соль 1,5 ч. л.
  • Сахар 1 ст. л.
  • Уксус 1 ст. л.
  • Масло 3 ст. л.

Огурцы нарезаем и смешиваем с нарезанным укропом, измельченным чесноком, солью, сахаром, уксусом и маслом. Отставляем огурцы на час, после чего подаем на стол.

Приятного аппетита!

Смотрите видео, как быстро приготовить маринованные огурцы:

@prosti.rezeptu Маринованные огурчики ? Готовы к употреблению уже через часок ? Ингредиенты: • огурцы — 700 г • пучок укропа • чеснок — 3 зубчика • соль — 1,5 ч. л. • сахар — 1 ст. л. • уксус — 1 ст. л. • масло — 3 ст. л. Смешать все ингредиенты, хорошо перемешать — и уже через час можно наслаждаться ? Приятного аппетита! ? #маринованныеогурцы#огурцы#рецептынаукраинском#рецепт#рецептнакаждыйдень♬ оригинальный звук - ✵muzz_zzz??✵

Об источнике: prosti.rezeptu

prosti.rezeptu — TikTok-страница украинской блогерши, которая также известна под ником karamelka__life_. Блогерша публикует видео с рецептами различных блюд. В TikTok на ее страницу подписаны более 8 тысяч пользователей.

