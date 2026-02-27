Божественные маринованные огурцы за час: быстрый рецепт хрустящей закуски

Маринованные огурцы — идеальная закуска к картофелю, мясным блюдам или рагу. И для того, чтобы их приготовить, как выяснилось, не нужно много времени. Замариновать огурцы можно за час.
Главред узнал быстрый рецепт маринованных огурцов. Им в TikTok поделилась украинская блогерша под ником prosti.rezeptu.
Маринованные огурцы - рецепт
Ингредиенты:
- Огурцы 700 г
- Укроп пучок
- Чеснок 3 зубчика
- Соль 1,5 ч. л.
- Сахар 1 ст. л.
- Уксус 1 ст. л.
- Масло 3 ст. л.
Огурцы нарезаем и смешиваем с нарезанным укропом, измельченным чесноком, солью, сахаром, уксусом и маслом. Отставляем огурцы на час, после чего подаем на стол.
Приятного аппетита!
Смотрите видео, как быстро приготовить маринованные огурцы:
@prosti.rezeptu Маринованные огурчики ? Готовы к употреблению уже через часок ? Ингредиенты: • огурцы — 700 г • пучок укропа • чеснок — 3 зубчика • соль — 1,5 ч. л. • сахар — 1 ст. л. • уксус — 1 ст. л. • масло — 3 ст. л. Смешать все ингредиенты, хорошо перемешать — и уже через час можно наслаждаться ? Приятного аппетита! ? #маринованныеогурцы#огурцы#рецептынаукраинском#рецепт#рецептнакаждыйдень♬ оригинальный звук - ✵muzz_zzz??✵
Вас может заинтересовать:
- Дети будут просить добавки: рецепт полезных конфет из трех ингредиентов
- Незабываемый обед: рецепт удивительного супа с секретом
- Небанальный ужин из макарон и фарша: рецепт проще простого
Об источнике: prosti.rezeptu
prosti.rezeptu — TikTok-страница украинской блогерши, которая также известна под ником karamelka__life_. Блогерша публикует видео с рецептами различных блюд. В TikTok на ее страницу подписаны более 8 тысяч пользователей.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред