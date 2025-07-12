Огурцы, как в МакДональдзе делать проще простого - рецепт

Рецепт маринованных огурцов работники МакДональдза держат в секрете, но украинские хозяйки сумели воссоздать его.
Рецептом простой закуски за 20 минут поделилась украинский кулинарный блогер в Instagram Виктория Козина.
По ее словам, такие огурчики идеально подойдут не только для простого перекуса, но и для пиццы, бургеров и других блюд.
Для приготовления вам понадобится:
На 1 кг огурцов:
- 1 крупная луковица
- 2 ст ложки соли
Маринад:
- 100 мл уксуса
- 250 г сахара
- 2 ст.л французской горчицы
- 1 ст.л куркумы
- перец горошком
Как сделать маринованные огурцы, как в МакДональдзе
Для начала нужно обмыть огурцы и нарезать шайбами. Добавляем нарезанный лук и соль. Убираем все в сторону минимум на 2 часа.
Далее огурцы нужно промыть под проточной холодной водой.
Теперь переходим к маринаду. В кастрюле соединяем все ингредиенты и доводим до кипения и засыпаем туда огурцы. Перемешиваем и варим 3-4 минуты.
Далее огурцы можно разложить стерильным банкам и закатать.
Огурцы как в макдональдсе видео:
Вам может быть интересно:
- Бабушкина классика: проверенный рецепт кабачковой икры, как в детстве
- Понравится даже тем, кто не любит кабачок: интересный рецепт рулета с ветчиной
- Тот самый квас: рецепт бочкового "быстрого" кваса
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред