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Огурцы, как в МакДональдзе делать проще простого - рецепт

Сергей Кущ
12 июля 2025, 00:52
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Такие огурчики идеально подойдут не только для простого перекуса, но и для пиццы, бургеров.
Время приготоления Время приготовления: 20 минут
Время на подготовку Время на подготовку: 10 минут
Кухня Кухня Интернациональная
Огурцы как в МакДональдзе
Огурцы как в МакДональдзе / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

Рецепт маринованных огурцов работники МакДональдза держат в секрете, но украинские хозяйки сумели воссоздать его.

Рецептом простой закуски за 20 минут поделилась украинский кулинарный блогер в Instagram Виктория Козина.

По ее словам, такие огурчики идеально подойдут не только для простого перекуса, но и для пиццы, бургеров и других блюд.

видео дня

Для приготовления вам понадобится:

На 1 кг огурцов:

  • 1 крупная луковица
  • 2 ст ложки соли

Маринад:

  • 100 мл уксуса
  • 250 г сахара
  • 2 ст.л французской горчицы
  • 1 ст.л куркумы
  • перец горошком

Как сделать маринованные огурцы, как в МакДональдзе

Для начала нужно обмыть огурцы и нарезать шайбами. Добавляем нарезанный лук и соль. Убираем все в сторону минимум на 2 часа.

Далее огурцы нужно промыть под проточной холодной водой.

Теперь переходим к маринаду. В кастрюле соединяем все ингредиенты и доводим до кипения и засыпаем туда огурцы. Перемешиваем и варим 3-4 минуты.

Далее огурцы можно разложить стерильным банкам и закатать.

Огурцы как в макдональдсе видео:

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