Огурцы, как в МакДональдзе делать проще простого - рецепт

Такие огурчики идеально подойдут не только для простого перекуса, но и для пиццы, бургеров.

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Огурцы как в МакДональдзе / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

Рецепт маринованных огурцов работники МакДональдза держат в секрете, но украинские хозяйки сумели воссоздать его.

Рецептом простой закуски за 20 минут поделилась украинский кулинарный блогер в Instagram Виктория Козина.

По ее словам, такие огурчики идеально подойдут не только для простого перекуса, но и для пиццы, бургеров и других блюд.

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Для приготовления вам понадобится:

На 1 кг огурцов:

1 крупная луковица

2 ст ложки соли

Маринад:

100 мл уксуса

250 г сахара

2 ст.л французской горчицы

1 ст.л куркумы

перец горошком

Как сделать маринованные огурцы, как в МакДональдзе

Для начала нужно обмыть огурцы и нарезать шайбами. Добавляем нарезанный лук и соль. Убираем все в сторону минимум на 2 часа.

Далее огурцы нужно промыть под проточной холодной водой.

Теперь переходим к маринаду. В кастрюле соединяем все ингредиенты и доводим до кипения и засыпаем туда огурцы. Перемешиваем и варим 3-4 минуты.

Далее огурцы можно разложить стерильным банкам и закатать.

Огурцы как в макдональдсе видео:

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