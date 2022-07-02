Самые вкусные и хрустящие маринованные огурцы на зиму: невероятно простой рецепт

Маринованные огурцы рецепт / pixabay

Июль - время делать вкусные и полезные заготовки на зиму. Хозяйки обязательно закрывают огурцы и помидоры. Этот удивительно простой рецепт на зиму сделает ваши огурцы хрустящими и превосходно вкусными.

Огурцы на зиму по такому рецепту готовили еще наши бабушки.

В такой рецепт можно добавить кетчуп, но тогда вы не достигните желаемого хруста огурчиков.

Советуем добавить в огурцы на зиму немного листьев вишни и смородины.

Перед приготовлением маринованные огурцы стоит замочить на 3 часа.

Хрустящие маринованные огурцы на зиму - рецепт

Вам понадобится:

Огурцы - 3 кг

Перец - 10 горошков

Чеснок - 5 зубчиков

Уксус - 5 столовых ложек

Листья вишни, смородины

Лавровый лист - 2 шт

Вода

Соль - 1 столовая ложка

Сахар - 3 столовые ложки

Укроп

Как только огурцы пролежали в холодной воде более 3 часов, нужно их хорошо вымыть и отрезать кончики у огурчиков.

В готовую чистую банку выложить укроп, чеснок, перец горошком.

Далее отправляем хорошо вымытые листья смородины и вишни, лавровый лист.

В банку отправляем огурцы и делаем маринад.

В кастрюлю наливаем 5 стаканов по 250 мл воды, добавляем соль, сахар. Как только вода закипит, вливаем уксус и хорошо перемешиваем.

Включить духовку для стерилизации банок.

Заливаем маринованные огурцы на зиму маринадом, ставим банки в духовку на 15 минут.

Закрываем маринованные огурцы и оставляем в темном месте до полного остывания банок.

Читайте также: