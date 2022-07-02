Самые вкусные и хрустящие маринованные огурцы на зиму: невероятно простой рецепт

Маринованные огурцы на зиму по секретному рецепту наших бабушек.
Июль - время делать вкусные и полезные заготовки на зиму. Хозяйки обязательно закрывают огурцы и помидоры. Этот удивительно простой рецепт на зиму сделает ваши огурцы хрустящими и превосходно вкусными.
Огурцы на зиму по такому рецепту готовили еще наши бабушки.
В такой рецепт можно добавить кетчуп, но тогда вы не достигните желаемого хруста огурчиков.
Советуем добавить в огурцы на зиму немного листьев вишни и смородины.
Перед приготовлением маринованные огурцы стоит замочить на 3 часа.
Хрустящие маринованные огурцы на зиму - рецепт
Вам понадобится:
- Огурцы - 3 кг
- Перец - 10 горошков
- Чеснок - 5 зубчиков
- Уксус - 5 столовых ложек
- Листья вишни, смородины
- Лавровый лист - 2 шт
- Вода
- Соль - 1 столовая ложка
- Сахар - 3 столовые ложки
- Укроп
Как только огурцы пролежали в холодной воде более 3 часов, нужно их хорошо вымыть и отрезать кончики у огурчиков.
В готовую чистую банку выложить укроп, чеснок, перец горошком.
Далее отправляем хорошо вымытые листья смородины и вишни, лавровый лист.
В банку отправляем огурцы и делаем маринад.
В кастрюлю наливаем 5 стаканов по 250 мл воды, добавляем соль, сахар. Как только вода закипит, вливаем уксус и хорошо перемешиваем.
Включить духовку для стерилизации банок.
Заливаем маринованные огурцы на зиму маринадом, ставим банки в духовку на 15 минут.
Закрываем маринованные огурцы и оставляем в темном месте до полного остывания банок.
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