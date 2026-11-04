Не только без света: нардеп предупредил о масштабных проблемах с водой зимой

Энергообъекты, от которых зависит работа водоканалов, остаются беззащитными перед российскими ударами.

https://glavred.info/energy/ne-tolko-bez-sveta-nardep-predupredil-o-masshtabnyh-problemah-s-vodoy-zimoy-10809431.html Ссылка скопирована

Где возможны перебои с водоснабжением / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Главное из заявления народного депутата:

ПВО и инженерная защита не защищают энергообъекты

95% общин не имеют резервного питания для водоканалов

Под угрозой также теплоснабжение Киева

Украина зимой рискует столкнуться с масштабными перебоями в водоснабжении: противовоздушная оборона и инженерная защита в настоящее время не могут уберечь энергетику, от которой зависит работа водоканалов. Об этом заявил первый заместитель председателя парламентского комитета по вопросам энергетики и ЖКХ, народный депутат Алексей Кучеренко в интервью Телеграфу.

Ключевая проблема, по мнению нардепа, заключается в зависимости коммунальных систем от электроснабжения, которое Россия целенаправленно разрушает.

видео дня

"Наша противовоздушная оборона вместе с инженерной защитой на сегодняшний день не способны защитить энергетические объекты. А энергетические объекты влияют на водоснабжение. Вы видите, насколько критическая ситуация, и не только в Киеве", - рассказал политик.

По его оценке, 95% населенных пунктов Украины не имеют надлежащего резервного питания для водоканалов. Самым показательным примером он считает Винницу: там перебои с водой возникают сразу после российских ударов.

Ответственность за такую неготовность парламентарий возлагает не только на столичные власти, но и на местное самоуправление в целом. Отдельно он указывает на системный просчет, который можно было исправить заранее.

"Есть вопрос о резервном энергоснабжении к главе КГГА, но этот вопрос в равной степени касается всех мэров городов. Хотя планы устойчивости можно было принять на уровне закона еще в 2023 году и обязать их законом это делать", - добавил нардеп.

Возможны ли перебои с отоплением

Проблемы в энергетике неизбежно скажутся и на теплоснабжении, а это создает угрозу повторения прошлогоднего сценария, предупреждает Кучеренко.

Он напомнил, что киевские ТЭЦ-5, ТЭЦ-6 и Дарницкая ТЭЦ уже давно не генерируют электроэнергию. Сейчас их главная задача заключается в производстве тепла и его подаче через сети "Киевтеплоэнерго".

Решающим фактором, способным вызвать сбои с отоплением, народный депутат считает уязвимость столичных ТЭЦ перед российскими ракетными ударами.

Генерация электроэнергии / Инфографика: Главред

Удастся ли восстановить выработку электроэнергии на поврежденных ТЭЦ

Эксперт по вопросам энергетики Геннадий Рябцев отмечал, что проблемы с генерацией возникли не только после последних обстрелов. Часть энергетических объектов остаётся повреждённой ещё с предыдущих российских атак. В частности, речь идет о киевских ТЭЦ-4, ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6.

По его словам, в Киеве есть и другие источники собственной генерации, однако их мощности недостаточно, чтобы самостоятельно обеспечить потребности всего города.

"Быстро исправить ситуацию в столице не удастся. Для стабилизации электроснабжения необходимо восстановить не только поврежденные генерирующие мощности, но и сетевые объекты", - подчеркнул он.

Удары РФ по энергетике - что известно

Как сообщал Главред, в ночь на 4 ноября Россия атаковала Украину ударными беспилотниками. В результате попадания в Тернопольском районе был поврежден объект энергетической инфраструктуры.

Премьер-министр Украины Сергей Корецкий заявил, что Россия изменила стратегию войны и усилила удары по украинской инфраструктуре и бизнесу, пытаясь истощить экономику и психологически сломить граждан. По его словам, только на энергетику с 16 июля было совершено 2147 атак.

Издание Kyiv Independent писало, что Россия пытается добиться от США смягчения санкций в обмен на согласие прекратить удары по энергетической инфраструктуре и достичь морского перемирия в войне против Украины.

Читайте также:

О персоне: Геннадий Рябцев Геннадий Рябцев - директор специальных проектов научно-технического центра "Психея", эксперт по государственной политике в топливно-энергетическом комплексе, главный консультант Национального института стратегических исследований, профессор Киево-Могилянской школы управления имени Андрея Мелешевича при Национальном университете "Киево-Могилянская академия". Доктор наук в области государственного управления, кандидат технических наук, профессор, государственный служащий 6-го ранга.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред