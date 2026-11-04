Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Политика

Путин послал новый сигнал относительно мирных переговоров с Украиной - чего ожидать

Юрий Берендий
4 ноября 2026, 12:38
google news Подпишитесь
на нас в Google
В ISW считают, что выбор главного переговорщика выдает нежелание Москвы договариваться всерьез.
Путин послал новый сигнал относительно мирных переговоров с Украиной — чего ожидать
Переговоры Украины, США и РФ в Абу-Даби - какой сигнал послал Путин / Коллаж: Главред, фото: Special Envoy Steve Witkoff/X, скриншот из видео

Главное из оценки ISW:

  • Делегацию РФ в Абу-Даби вновь возглавит Владимир Мединский
  • В ISW считают, что Кремль не настроен на честные переговоры
  • Раунд при посредничестве США запланирован на 10–11 ноября

Делегацию страны-агрессора России на трехсторонних переговорах с Украиной и США, которые состоятся 10–11 ноября в Абу-Даби, вновь возглавит помощник Путина Владимир Мединский. Накануне президент Владимир Зеленский назвал четыре темы, которые Киев планирует поднять на встрече. Именно выбор Мединского, по мнению аналитиков, свидетельствует о том, что Кремль по-прежнему не настроен на добросовестные переговоры, говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).

"Роль Мединского в качестве главного переговорщика свидетельствует о том, что Кремль по-прежнему не заинтересован в добросовестных переговорах", - отмечают в ISW.

видео дня

Аналитики напомнили, что в феврале 2026 года Мединский уже возглавлял российскую делегацию на трехсторонних переговорах в Женеве. По оценке ISW, тогда он использовал свою должность, чтобы затягивать переговоры разговорами о так называемых "исторических корнях" войны.

То, что Мединский остается главой российской делегации, 3 ноября подтвердил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Мединский также возглавлял российскую делегацию на переговорах в Стамбуле в 2022 и 2025 годах.

Соединённые Штаты выступят посредником на переговорах рабочего уровня.

"Обсуждения будут сосредоточены на послевоенных договоренностях по безопасности, деэскалации, гуманитарных усилиях и дальнейших шагах к миру", - написал специальный посланник президента США Стив Уиткофф в X.

Стив Уиткофф
Стив Уиткофф / Инфографика: Главред

Переговоры между Украиной, США и РФ могут возобновиться в ноябре: Олещук назвал цель Кремля

Россия может возобновить трехсторонние переговоры с США и Украиной уже в ноябре, однако это не будет означать приближения окончания войны. Кремль будет пытаться использовать новую встречу для демонстрации дипломатического прогресса Дональду Трампу, продолжая боевые действия против Украины. Об этом сообщил политолог Петр Олещук в колонке для Главреда.

По мнению политолога, Москва может предложить американскому президенту очередное дипломатическое мероприятие, которое создаст видимость продвижения к урегулированию. В то же время Кремль не будет отказываться от своей тактики ведения войны.

"Это - своеобразный подарок от Путина Трампу: мол, если тебе нужно продемонстрировать определенный прогресс в процессе урегулирования, я подарую тебе очередную встречу и отправлю на нее очередного Мединского, который расскажет о печенегах и половцах", - отметил Олещук.

Ключевым условием для перехода к реальному дипломатическому процессу остается прекращение боевых действий. Пока война продолжается, стороны будут сосредотачиваться на укреплении своих позиций перед возможными договоренностями.

"Подчеркиваю, это не переговоры, а имитация. Реальные переговоры начнутся только тогда, когда будет заключено соглашение о временном прекращении огня. А переговоры, которые ведутся параллельно с боевыми действиями, не принесут результата, потому что стороны будут пытаться завоевать более выгодные позиции", - заявил Олещук.

Переговоры с Россией - новости по теме

Как сообщал Главред, специальный посланник Трампа Стив Уиткофф рассчитывает развить прогресс, достигнутый на предыдущих встречах. Он упомянул переговоры в Киеве, Осло и Санкт-Петербурге. Раунд в Абу-Даби станет продолжением этого процесса.

В то же время в Москве не скрывают скептицизма в отношении отношений с Соединенными Штатами. Глава МИД РФ Сергей Лавров на полях встречи G20 в Атланте заявил, что на практике пока не видно никакого реального прогресса в отношениях с США. По его словам, фундаментальные вопросы между двумя странами остаются нерешенными.

Тем временем Киев корректирует свою позицию относительно возможного мирного соглашения. Зеленский впервые публично допустил, что Россия может получить гарантии безопасности в рамках будущего соглашения. Впрочем, по его словам, интересы Украины в сфере безопасности должны быть обеспечены до того, как партнеры рассмотрят требования Москвы.

Читайте также:

Об источнике: Институт изучения войны (ISW)

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия.

В настоящее время ISW работает как некоммерческая организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, угрозах со стороны противника и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, сообщает Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
Абу-Даби Владимир Путин Владимир Мединский война России и Украины мирные переговоры Институт изучения войны Стив Уиткофф
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Магнитная буря G1 охватит Землю: когда начнется новый геомагнитный шторм

Магнитная буря G1 охватит Землю: когда начнется новый геомагнитный шторм

13:27Синоптик
Путин послал новый сигнал относительно мирных переговоров с Украиной — чего ожидать

Путин послал новый сигнал относительно мирных переговоров с Украиной — чего ожидать

12:38Политика
Сколько ракет у РФ и как быстро оккупанты пополняются запасы: отчет ГУР

Сколько ракет у РФ и как быстро оккупанты пополняются запасы: отчет ГУР

12:11Война
Реклама

Популярное

Ещё
Доллар взлетел до нового исторического максимума: курс валют на 4 ноября

Доллар взлетел до нового исторического максимума: курс валют на 4 ноября

Картофель не прилипнет к сковороде и не подгорит: что нужно сделать перед жаркой

Картофель не прилипнет к сковороде и не подгорит: что нужно сделать перед жаркой

Крысы забудут дорогу к дому и саду: поможет всего одна кухонная специя

Крысы забудут дорогу к дому и саду: поможет всего одна кухонная специя

Тест на IQ: нужно найти белку в парке за 8 секунд

Тест на IQ: нужно найти белку в парке за 8 секунд

Неожиданный способ экономии на отоплении: как пригодится пузырчатая плёнка

Неожиданный способ экономии на отоплении: как пригодится пузырчатая плёнка

Последние новости

13:27

Магнитная буря G1 охватит Землю: когда начнется новый геомагнитный шторм

13:18

Что обязательно нужно успеть сделать в саду до первого снега: советы

13:05

Фанаты ошалели от нового фото принца Луи

12:59

Одно действие перед стиркой спасет теплую одежду от катышков — что нужно сделать

12:58

Китайский гороскоп на 2027 год: кому придётся пересмотреть свои планы

Их уничтожила Россия: города, которых больше нет (лонгрид)Их уничтожила Россия: города, которых больше нет (лонгрид)
12:52

Осадчая показала 91-летнюю бабушку, на которую поразительно похожа

12:52

Гости просят насыпать с собой: как приготовить тыквенное повидло с ромом

12:50

Гороскоп Таро на завтра 5 ноября: Львам - разногласия, Стрельцам - решение

12:38

Путин послал новый сигнал относительно мирных переговоров с Украиной — чего ожидать

Реклама
12:36

Короля Карла обвинили в совершении фатальной ошибки

12:25

Что сделать, чтобы еда не прилипала к сковороде при каждом использовании

12:23

Зачем кладут губку под землю в горшке — какую ошибку важно не допустить

12:11

Сколько ракет у РФ и как быстро оккупанты пополняются запасы: отчет ГУР

12:07

"Сдохни уже": путинист Стас Пьеха серьезно болен

12:02

Это проблема для Израиля: Невзлин - о потере Трампом Конгрессамнение

11:57

Угроза вторжения в Польшу: в РФ выступили с обвинениями в адрес Варшавы

11:52

Четыре знака китайского гороскопа наконец получат то, чего так долго ждали

11:48

Китайский гороскоп на завтра, 5 ноября: Змеям - отдых, Козлам - руководство

11:29

Почему нельзя мыть окна газетами: эксперты назвали три причины

11:12

Украину охватят ночные морозы и штормовые порывы: когда изменится погода

Реклама
11:09

Зачем хозяйки добавляют рис в квашеную капусту: необычный секрет

10:54

"Виталик Козловский украл": Леся Никитюк публично обвинила певца

10:36

"Пропал без вести": популярный актер решил уйти на фронт из-за личной трагедии

10:32

Простой, но очень вкусный салат из синей капусты — рецепт за 15 минут

09:40

Республиканцев разгромили на выборах в США: что даст Украине победа демократов

09:28

Декабрист зацветет без лишних хлопот: садовод назвала три главных условияВидео

08:39

Будут слаще на вкус: какие овощи стоит собирать после первых заморозков

08:32

Как назвать девочку, родившуюся в ноябре: красивые варианты и их значение

08:05

РФ атаковала энергетику и предприятия Украины: есть пострадавшие, возникли пожары

07:54

Ozon потерял еще один склад: дроны ударили по Адыгейску, вспыхнул пожар

06:56

Демократы забирают Конгресс: Белый дом советует "пристегнуть ремни"

05:31

Котлеты останутся сочными даже на следующий день: 2 ложки какого соуса добавить в фарш

05:09

Один стакан в слив — и о засорах можно забыть надолго: что нужно добавитьВидео

04:00

Картофель не прилипнет к сковороде и не подгорит: что нужно сделать перед жаркой

03:37

Гороскоп на завтра, 5 ноября: Овнам — знакомство, Тельцам — награда

03:33

Что приготовить на Новый год: необычная закуска из обычного багета

02:54

Какие цветы можно посадить в ноябре: восемь растений, которые украсят сад весной

02:10

Раскрыта главная тайна Вселенной: почему время только в одном измерении

01:05

США могут передать Украине новую дальнобойную ракету: СМИ узнали детали

00:13

Обычный кофе получится в разы вкуснее: что добавить вместо сахара

Реклама
00:07

Блэкаут после "прилета" и удар по ТЦ: РФ массированно атакует Украину

03 ноября, вторник
23:24

Неожиданный способ экономии на отоплении: как пригодится пузырчатая плёнкаВидео

22:42

Что надеть на Новый год 2027: цвета, которые принесут удачу и богатство

22:28

РФ усиливает удары по энергетике: каким регионам Украины грозит самая сложная зимаФото

22:17

Путин планирует усилить удары по Украине: в Bloomberg узнали сроки

21:34

Тест на IQ: нужно найти белку в парке за 8 секунд

21:05

Опытные садоводы больше не сгребают листья осенью: в чем хитростьВидео

20:58

Без объяснений и требований: Венгрия заблокировала кластеры ЕС для Украины

20:42

В Киеве останавливают трамваи и троллейбусы, в городе перебои с водой и светом

20:41

РФ атаковала подстанцию, критически важную для работы Хмельницкой АЭС - детали

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтра
Рецепты
Легкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюда
Новости шоу бизнеса
София РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотап
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Лайфхаки и хитрости
УборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о сале
Регионы
Новости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ХарьковаНовости ОдессыНовости ПолтавыНовости Сум
Экономика
Денежная помощьТарифыКурс валютЦены на продукты
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять