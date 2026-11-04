Путин послал новый сигнал относительно мирных переговоров с Украиной — чего ожидать

В ISW считают, что выбор главного переговорщика выдает нежелание Москвы договариваться всерьез.

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Переговоры Украины, США и РФ в Абу-Даби - какой сигнал послал Путин / Коллаж: Главред, фото: Special Envoy Steve Witkoff/X, скриншот из видео

Главное из оценки ISW:

Делегацию РФ в Абу-Даби вновь возглавит Владимир Мединский

В ISW считают, что Кремль не настроен на честные переговоры

Раунд при посредничестве США запланирован на 10–11 ноября

Делегацию страны-агрессора России на трехсторонних переговорах с Украиной и США, которые состоятся 10–11 ноября в Абу-Даби, вновь возглавит помощник Путина Владимир Мединский. Накануне президент Владимир Зеленский назвал четыре темы, которые Киев планирует поднять на встрече. Именно выбор Мединского, по мнению аналитиков, свидетельствует о том, что Кремль по-прежнему не настроен на добросовестные переговоры, говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).

"Роль Мединского в качестве главного переговорщика свидетельствует о том, что Кремль по-прежнему не заинтересован в добросовестных переговорах", - отмечают в ISW. видео дня

Аналитики напомнили, что в феврале 2026 года Мединский уже возглавлял российскую делегацию на трехсторонних переговорах в Женеве. По оценке ISW, тогда он использовал свою должность, чтобы затягивать переговоры разговорами о так называемых "исторических корнях" войны.

То, что Мединский остается главой российской делегации, 3 ноября подтвердил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Мединский также возглавлял российскую делегацию на переговорах в Стамбуле в 2022 и 2025 годах.

Соединённые Штаты выступят посредником на переговорах рабочего уровня.

"Обсуждения будут сосредоточены на послевоенных договоренностях по безопасности, деэскалации, гуманитарных усилиях и дальнейших шагах к миру", - написал специальный посланник президента США Стив Уиткофф в X.

Стив Уиткофф / Инфографика: Главред

Переговоры между Украиной, США и РФ могут возобновиться в ноябре: Олещук назвал цель Кремля

Россия может возобновить трехсторонние переговоры с США и Украиной уже в ноябре, однако это не будет означать приближения окончания войны. Кремль будет пытаться использовать новую встречу для демонстрации дипломатического прогресса Дональду Трампу, продолжая боевые действия против Украины. Об этом сообщил политолог Петр Олещук в колонке для Главреда.

По мнению политолога, Москва может предложить американскому президенту очередное дипломатическое мероприятие, которое создаст видимость продвижения к урегулированию. В то же время Кремль не будет отказываться от своей тактики ведения войны.

"Это - своеобразный подарок от Путина Трампу: мол, если тебе нужно продемонстрировать определенный прогресс в процессе урегулирования, я подарую тебе очередную встречу и отправлю на нее очередного Мединского, который расскажет о печенегах и половцах", - отметил Олещук.

Ключевым условием для перехода к реальному дипломатическому процессу остается прекращение боевых действий. Пока война продолжается, стороны будут сосредотачиваться на укреплении своих позиций перед возможными договоренностями.

"Подчеркиваю, это не переговоры, а имитация. Реальные переговоры начнутся только тогда, когда будет заключено соглашение о временном прекращении огня. А переговоры, которые ведутся параллельно с боевыми действиями, не принесут результата, потому что стороны будут пытаться завоевать более выгодные позиции", - заявил Олещук.

Переговоры с Россией - новости по теме

Как сообщал Главред, специальный посланник Трампа Стив Уиткофф рассчитывает развить прогресс, достигнутый на предыдущих встречах. Он упомянул переговоры в Киеве, Осло и Санкт-Петербурге. Раунд в Абу-Даби станет продолжением этого процесса.

В то же время в Москве не скрывают скептицизма в отношении отношений с Соединенными Штатами. Глава МИД РФ Сергей Лавров на полях встречи G20 в Атланте заявил, что на практике пока не видно никакого реального прогресса в отношениях с США. По его словам, фундаментальные вопросы между двумя странами остаются нерешенными.

Тем временем Киев корректирует свою позицию относительно возможного мирного соглашения. Зеленский впервые публично допустил, что Россия может получить гарантии безопасности в рамках будущего соглашения. Впрочем, по его словам, интересы Украины в сфере безопасности должны быть обеспечены до того, как партнеры рассмотрят требования Москвы.

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Об источнике: Институт изучения войны (ISW) Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия. В настоящее время ISW работает как некоммерческая организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, угрозах со стороны противника и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, сообщает Википедия.

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