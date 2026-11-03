Без объяснений и требований: Венгрия заблокировала кластеры ЕС для Украины

Речь идет о кластерах 4 и 5 - транспорт, энергетика, агросектор и бюджет, без которых Украина не завершит открытие переговоров.

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Венгрия заблокировала кластеры для Украины / Коллаж: Главред, фото: EEAS, ua.depositphotos.com

Кратко:

Венгрия снова не согласовала скрининг кластеров 4 и 5

Новых требований к Украине Будапешт не выдвинул

Киев хочет открыть все кластеры до конца 2026 года

Венгрия во вторник, 3 ноября, снова отказалась согласовать результаты скрининга по кластерам 4 и 5 - двум последним переговорным кластерам, которые еще не открыты для Украины. Это стало известно по итогам заседания рабочей группы Совета ЕС по вопросам расширения (COELA) в Брюсселе.

Об этом со ссылкой на дипломатов ЕС сообщила Европейская правда. Ранее Будапешт уже блокировал открытие кластеров 2 и 3, однако в октябре снял вето после изменений в украинский закон об образовании. Эти два кластера ЕС открыл 13 октября.

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На этот раз венгерская сторона не озвучила никаких дополнительных требований, выполнение которых позволило бы разблокировать процесс. "Представитель Венгрии снова отказался согласовать результаты скрининга по кластерам 4 и 5. Позиция Будапешта не изменилась", - рассказал один из собеседников издания.

Украина и председательство Ирландии в Совете ЕС рассчитывают открыть остальные кластеры до конца 2026 года. Без согласия всех государств-членов сделать это невозможно.

Что входит в кластеры 4 и 5

Оба кластера охватывают сферы, важные для экономики и бюджета Украины:

кластер 4 "Зеленая повестка дня и устойчивая взаимосвязанность" - транспорт, энергетика, трансъевропейские сети, окружающая среда и климатическая политика;

- транспорт, энергетика, трансъевропейские сети, окружающая среда и климатическая политика; кластер 5 "Ресурсы, сельское хозяйство и политика сплоченности" - сельское хозяйство, рыболовство, региональная политика и бюджетные положения.

Что говорит Киев

Посол Украины при ЕС Тарас Качка в интервью Euronews заявил, что Венгрия не выдвинула новых возражений, а лишь попросила больше времени на изучение документов. "Нет никаких существенных требований, разногласий или опасений", - подчеркнул дипломат, слова которого приводит Европейская правда.

По словам Качки, вопрос прав национальных меньшинств в образовании уже урегулирован. Завершить переговоры о вступлении Украина рассчитывает в 2027-2028 годах.

Почему Венгрия тормозит вступление Украины в ЕС?

Политический эксперт, профессор кафедры международных отношений Киевского университета имени Бориса Гринченко Максим Розумный в интервью Главреду объяснял, что часть европейских столиц иначе оценивает угрозу со стороны страны-агрессора россии. "Например, для Словакии и Венгрии, пока Украина воюет, российская угроза выглядит довольно отдаленной и не очень правдоподобной", - отметил эксперт.

Соучредитель и старший аналитик Украинского центра европейской политики Дмитрий Науменко в комментарии Эспресо обратил внимание, что аграрный сектор, который входит в кластер 5, станет одним из самых острых вопросов на переговорах. По его словам, Еврокомиссия будет проверять выполнение европейских норм на практике, а не только наличие законов на бумаге.

Вступление Украины в ЕС - новости

Как сообщал Главред, в июле Украина начала переговоры по кластеру 6 о вступлении в ЕС. Этот кластер касается торговли, санкций и оборонной политики. Евросоюз определил три контрольных критерия для закрытия переговоров по нему.

Первый переговорный кластер ЕС согласился открыть еще в июне. Тогда стало известно, что переговоры стартуют 15 июня. Президент Владимир Зеленский назвал это решение важной поддержкой.

В то же время не все государства-члены ЕС поддерживают быстрый темп. В мае две страны выступили за идею отложить переговоры о вступлении Украины. Венгрия на протяжении 2026 года неоднократно блокировала отдельные этапы процесса.

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Об источнике: "Европейская правда" Европейская правда - это украинское интернет-СМИ, посвященное Европе, НАТО и реформам в Украине. Сайт "Европейской правды" заработал в начале июня 2014 года. "Европейскую правду" нередко ошибочно считают подразделением "Украинской правды", однако проект является абсолютно самостоятельным изданием с юридически обособленной редакцией. Издание создано журналистами и управляется Сергеем Сидоренко и Юрием Панченко, пишет Википедия.

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