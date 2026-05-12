Переговоры о вступлении Украины в ЕС хотят отложить: какие две страны выступили за идею

Главное из новости:
- Украина настаивает на открытии переговорных кластеров по вступлению в ЕС
- Польша и Франция предлагают отсрочку
Украина настаивает на полном запуске переговоров о вступлении в ЕС уже в июне, однако внутри Союза возникло сопротивление. По данным Радио Свобода, два государства-члена выступили против открытия всех шести переговорных кластеров до завершения кипрского председательства.
Источники в европейских дипломатических кругах отмечают, что поддержка пока есть только в отношении старта базового кластера "Основы". Остальные пять направлений предлагают отложить — ориентировочно до осени. По информации собеседников, инициаторами переноса сроков стали Польша и Франция.
Когда Украина намерена подписать договор о вступлении в ЕС
Главред писал, что, по словам вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Тараса Качки, Украина планирует уже в 2027 году выйти на подписание соглашения о вступлении в Европейский Союз.
До июля Украина намерена открыть все шесть переговорных кластеров с ЕС. Этот этап станет важной отправной точкой для дальнейшего продвижения переговорного процесса.
Вступление Украины в ЕС — последние новости
Напомним, Главред писал, что, по словам Владимира Зеленского, попытки России расколоть Европу не принесут результата, а Украина продолжает движение к полноправному членству в Европейском Союзе.
Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо заверил Зеленского в поддержке Словакией вступления Украины в ЕС и готовности помогать нашей стране на этом пути.
Накануне стало известно, что во Франции считают, что процесс присоединения Украины к Европейскому Союзу должен происходить по стандартной процедуре без каких-либо "упрощенных" или ускоренных механизмов.
Об источнике: Радио Свобода
Интернет-издание и радиостанция, позиционирующая себя как частное некоммерческое информационно-новостное средство массовой информации. Финансируется Конгрессом США. Ее общая аудитория составляет 35 млн слушателей. Работа украинского отдела Радио Свобода началась в апреле 1954 года.
