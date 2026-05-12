Переговоры о вступлении Украины в ЕС хотят отложить: какие две страны выступили за идею

Два государства предлагают отложить открытие пяти кластеров, связанных с вступлением Украины в ЕС, - ориентировочно до осени.

Две страны ЕС хотят отложить открытие переговорных кластеров с Украиной

Главное из новости:

Украина настаивает на открытии переговорных кластеров по вступлению в ЕС

Польша и Франция предлагают отсрочку

Украина настаивает на полном запуске переговоров о вступлении в ЕС уже в июне, однако внутри Союза возникло сопротивление. По данным Радио Свобода, два государства-члена выступили против открытия всех шести переговорных кластеров до завершения кипрского председательства.

Источники в европейских дипломатических кругах отмечают, что поддержка пока есть только в отношении старта базового кластера "Основы". Остальные пять направлений предлагают отложить — ориентировочно до осени. По информации собеседников, инициаторами переноса сроков стали Польша и Франция.

Когда Украина намерена подписать договор о вступлении в ЕС

Главред писал, что, по словам вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Тараса Качки, Украина планирует уже в 2027 году выйти на подписание соглашения о вступлении в Европейский Союз.

До июля Украина намерена открыть все шесть переговорных кластеров с ЕС. Этот этап станет важной отправной точкой для дальнейшего продвижения переговорного процесса.

Вступление стран в ЕС / Инфографика: Главред

Напомним, Главред писал, что, по словам Владимира Зеленского, попытки России расколоть Европу не принесут результата, а Украина продолжает движение к полноправному членству в Европейском Союзе.

Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо заверил Зеленского в поддержке Словакией вступления Украины в ЕС и готовности помогать нашей стране на этом пути.

Накануне стало известно, что во Франции считают, что процесс присоединения Украины к Европейскому Союзу должен происходить по стандартной процедуре без каких-либо "упрощенных" или ускоренных механизмов.

Об источнике: Радио Свобода Интернет-издание и радиостанция, позиционирующая себя как частное некоммерческое информационно-новостное средство массовой информации. Финансируется Конгрессом США. Ее общая аудитория составляет 35 млн слушателей. Работа украинского отдела Радио Свобода началась в апреле 1954 года.

