Циклон несет похолодание с дождями на Львовщину: когда резко ухудшится погода

Во Львовской области объявлен желтый уровень опасности.

https://glavred.info/synoptic/ciklon-neset-poholodanie-s-dozhdyami-na-lvovshchinu-kogda-rezko-uhudshitsya-pogoda-10764038.html Ссылка скопирована

Прогноз погоды на Львовщине на 13 мая / Фото: magnific.com

Вы узнаете:

Какая будет погода на Львовщине 13 мая

Ожидаются ли дожди

Какие опасные метеорологические явления прогнозируются

В среду, 13 мая, погоду на Львовщине будет формировать тыловая часть циклона над Балтийским морем. Область накроет похолодание и опасные метеорологические явления. Об этом сообщил Львовский региональный центр по гидрометеорологии.

На территории области будет облачно с прояснениями. Синоптики прогнозируют местами небольшой кратковременный дождь, а во время осадков возможно ухудшение видимости на автодорогах. Ветер северо-западный, его скорость составит 9-14 м/с.

видео дня

Температура ночью на Львовщине будет колебаться в пределах 1-6° тепла, однако на поверхности почвы и местами в воздухе ожидаются заморозки 0-2°. Днем столбики термометров поднимутся до 11-16° тепла.

Погода во Львове 13 мая

Во Львове среда также будет облачной с прояснениями, однако осадков не прогнозируют. Скорость северо-западного ветра достигнет 9-14 м/с.

Ночью температура воздуха составит 2-4° тепла, на поверхности почвы ожидается заморозки 0-2°. Днем воздух прогреется до 13-15° тепла.

Предупреждение об опасных явлениях

Из-за ночных заморозков на поверхности почвы и местами в воздухе по всей территории Львовской области и во Львове в течение 13-15 мая объявлен I уровень опасности (желтый).

Опасные погодные явления в Украине / Инфографика: Главред

Прогноз пожарной опасности

Несмотря на вероятные осадки, на Львовщине 13 мая сохраняется крайне неоднородная и угрожающая ситуация с пожарной опасностью. На большей части территории области прогнозируют чрезвычайный (5-й класс) и высокий (4-й класс) уровни опасности, в горах она будет отсутствовать. Погодные условия будут способствовать высокой вероятности возникновения и быстрого распространения огня в экосистемах при наличии открытого источника возгорания.

Предупреждение о пожарной опасности / Фото: Львовский региональный центр по гидрометеорологии

Какая будет погода в течение недели - прогноз синоптика

Синоптик Игорь Кибальчич рассказал, что погода в Украине с 11 по 17 мая будет нестабильной и дождливой с относительно невысокими температурами. По его словам, в этот период над Восточной Европой будет преобладать пониженное атмосферное давление и активная циклоническая деятельность.

В начале недели пройдут дожди, местами грозы, особенно на Левобережье. Температура будет колебаться от +2…+8° в западных регионах ночью до +20…+25° днем на востоке и юге.

В середине недели (13-14 мая) ожидается похолодание и значительные осадки, в Карпатах — мокрый снег. С 14 мая погода временно стабилизируется, но на западе сохранятся ночные заморозки.

В конце недели (15-17 мая) снова усилятся дожди и грозы, местами с градом и шквалами, а температура постепенно повысится до +22…+27°.

Погода в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, погода на Полтавщине до конца недели будет оставаться нестабильной из-за прохождения атмосферных фронтов. Ожидается облачность с прояснениями, периодические дожди различной интенсивности и местами грозы.

Также холодный атмосферный фронт 13 мая накроет Украину, вызвав понижение температуры и дожди. По прогнозу синоптика Натальи Диденко, днем будет +11…+16°, на востоке теплее — до +24°.

Кроме того, 12-15 мая в Одесской области погода будет формироваться циклонами, ожидаются дожди, местами грозы и порывистый ветер. В центральных и южных районах температура ночью составит +7…+12°, днем +15…+20°. На севере будет прохладнее.

Читайте также:

Об источнике: Львовский региональный центр по гидрометеорологии Львовский региональный центр по гидрометеорологии — государственное учреждение, осуществляющее наблюдение, прогнозирование и анализ метеорологических, гидрологических и климатических явлений на территории Львовской области. Центр готовит прогнозы погоды, предупреждения об опасных метеорологических явлениях, контролирует состояние рек и водохранилищ, а также оказывает информационную поддержку органам власти, коммунальным службам и населению.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред