Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мир

Корабль РФ с секретным грузом для КНДР затонул при загадочных обстоятельствах - CNN

Руслана Заклинская
12 мая 2026, 13:24
google news Подпишитесь
на нас в Google
По данным следствия, корабль мог перевозить компоненты ядерных реакторов для подводных лодок.
Корабль РФ с секретным грузом для КНДР затонул при загадочных обстоятельствах - CNN
Страна-член НАТО могла взорвать российский корабль / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, wikipedia.org

Кратко:

  • На борту судна "Большая Медведица" могли находиться компоненты ядерных реакторов для подводных лодок
  • Корабль, вероятно, направлялся в Северную Корею
  • Рассматриваются версии взрыва торпедой или морской миной

Российское грузовое судно "Большая Медведица" (также известное как "Спарта-3") затонуло после серии взрывов в Средиземном море примерно в 100 км от побережья Испании. Корабль мог перевозить компоненты двух ядерных реакторов для подводных лодок и, вероятно, направлялся в Северную Корею. Об этом сообщило CNN.

По данным расследования, инцидент произошел 23 декабря 2024 года. Испанские следователи отметили, что судно подало сигнал бедствия после того, как на правом борту, вероятно в районе машинного отделения, раздались три взрыва. В результате инцидента погибли два члена экипажа, еще 14 были эвакуированы.

видео дня

После повреждений корабль перевернулся и затонул. В регионе также фиксировались сейсмические сигналы, что усилило версии о подводных взрывах. На корпусе судна обнаружили отверстие размером примерно 50×50 см с характерными внутренними повреждениями металла, что может свидетельствовать о сильном взрывном воздействии.

Что перевозил корабль

Под давлением испанских следователей капитан судна признался, что на борту находились компоненты двух ядерных реакторов, подобных тем, что устанавливают на подводные лодки. При этом отмечается, что они не содержали ядерного топлива.

Следователи считают, что реакторы должны были попасть в северокорейский порт Расон. Это означает, что Россия могла пытаться тайно передать ядерные технологии режиму Ким Чен Ына в обмен на военную поддержку.

"Необычная судьба "Большой Медведицы" была окутана тайной с момента ее затопления. Но, как предполагает CNN, это может быть редким и опасным вмешательством западных военных, направленным на то, чтобы предотвратить передачу Россией модернизированных ядерных технологий ключевому союзнику, Северной Корее", — говорится в расследовании.

После затопления района инцидента активизировалось военное присутствие. Американские разведывательные самолеты WC135-R дважды пролетали над местом аварии.

Остатки судна лежат на глубине около 2500 метров, что затрудняет их подъем и расшифровку бортовых данных.

Почему корабль затонул

Эксперты рассматривают две основные версии: попадание специальной торпеды или подрыв на морской мине. Аналитик оборонной разведки Майк Планкетт предполагает, что было использовано кумулятивное взрывчатое вещество, установленное непосредственно у корпуса.

Также не исключают, что отверстие размером 50 на 50 см в корпусе "Большой Медведицы", вероятно, было образовано суперкавитационной торпедой "Барракуда". Таким оружием обладают только Соединенные Штаты, несколько союзников по НАТО, Россия и Иран.

Официальные представители России, Испании, Великобритании и США от комментариев воздержались. Пентагон также не предоставил объяснений по поводу инцидента.

Какое значение имело судно "Большая Медведица" - мнение ВМС Украины

Как сообщало РБК-Украина, спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук ранее отмечал, что судно "Большая Медведица", затонувшее в Средиземном море, имело ключевое значение для военной логистики РФ и фактически выполняло роль "транспортного флагмана".

По его словам, судно было задействовано в так называемом "сирийском экспрессе" — системе снабжения российской военной базы в Тартусе. Оно регулярно перевозило различные грузы, необходимые для функционирования российской группировки в Сирии.

Что касается причин катастрофы, пресс-секретарь отметил, что на борту произошло происшествие в машинном отделении, погибли два члена экипажа, после чего судно потеряло управление и затонуло. Плетенчук подчеркнул, что для России эта потеря является существенной, не считая даже сам груз.

Удары по российским кораблям - последние новости

Как сообщал Главред, в ночь на 7 мая Силы обороны Украины нанесли серию ударов по военным объектам РФ, в частности поразили малый ракетный корабль проекта 22800 "Каракурт" в Каспийске. Судно является носителем крылатых ракет "Калибр".

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Силы обороны поразили в порту Приморск российский малый ракетный корабль типа "Каракурт", который также является носителем крылатых ракет "Калибр".

Кроме того, в ночь на 26 апреля спецподразделение "Альфа" Службы безопасности Украины провело операцию в Севастополе и на аэродроме "Бельбек" в Крыму. Были поражены три российских корабля, истребитель МиГ-31 и радиолокационные системы.

Читайте также:

Об источнике: CNN

CNN (англ. Cable News Network; укр. Кабельная сеть новостей) — одна из ведущих телерадиокомпаний мира. Была основана в 1980 г. Тедом Тернером исключительно как телевизионное новостное агентство.

Штаб-квартира компании расположена в городе Атланта, штат Джорджия, однако в других городах страны, а также за рубежом находится много филиалов. Помимо США, телекомпания транслирует по кабельной сети свои передачи также и в Канаду. Отдельное подразделение "CNN International" вещает в 212 других странах мира через спутник. Во всем мире выпуски новостей телекомпании смотрят более 1,5 миллиарда человек, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
новости России кораблекрушение
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Россия готова прекратить войну "в любой момент" при одном условии - Песков

Россия готова прекратить войну "в любой момент" при одном условии - Песков

14:18Война
В РФ после перемирия прогремели жесткие взрывы: что атаковали дроны

В РФ после перемирия прогремели жесткие взрывы: что атаковали дроны

13:56Война
Корабль РФ с секретным грузом для КНДР затонул при загадочных обстоятельствах - CNN

Корабль РФ с секретным грузом для КНДР затонул при загадочных обстоятельствах - CNN

13:24Мир
Реклама

Популярное

Ещё
Хитрая головоломка со спичками, с которой дети справляются лучше, чем взрослые

Хитрая головоломка со спичками, с которой дети справляются лучше, чем взрослые

Карта Deep State онлайн за 12 мая: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 12 мая: что происходит на фронте (обновляется)

Киев и область оказались под ударом дронов: вспыхнули пожары, есть разрушения

Киев и область оказались под ударом дронов: вспыхнули пожары, есть разрушения

Какое украинское мужское имя имеет языческие корни: оно до сих пор популярно

Какое украинское мужское имя имеет языческие корни: оно до сих пор популярно

Ни в коем случае не "будь здоров" — как правильно ответить на чихание на украинском

Ни в коем случае не "будь здоров" — как правильно ответить на чихание на украинском

Последние новости

14:29

"Рожать не хочу": Глущенко откровенно высказалась про нового мужчину

14:28

Гороскоп Таро на завтра 13 мая: Тельцам - новая информация, Раку - внимательность

14:20

Почему 13 мая нельзя убивать комаров: какой церковный праздник

14:18

Россия готова прекратить войну "в любой момент" при одном условии - Песков

13:56

В РФ после перемирия прогремели жесткие взрывы: что атаковали дроны

Вадим Галайчук: Цель Украины — получить полное членство в ЕС к 2030 годуВадим Галайчук: Цель Украины — получить полное членство в ЕС к 2030 году
13:56

Нашли на полу в крови: в РФ скончался звезда "Ворониных"

13:46

Упокоилась с миром: на странице жены Цекало появилось новое заявление

13:44

Китайский гороскоп на завтра, 13 мая: Змеям - провокации, Козлам - амбиции

13:40

Неразгаданная тайна NASA: загадочный полет астронавта после смертиВидео

Реклама
13:24

Корабль РФ с секретным грузом для КНДР затонул при загадочных обстоятельствах - CNN

13:24

РФ территории не нужны: эксперт спрогнозировал будущее разрушенных городов Украины

12:57

Где смотреть Евровидение 2026: трансляции первого полуфинала и главные фаворитыВидео

12:44

"Останется руина и раздрай": назван единственный шанс для восстановления Донбасса

12:39

Бронирование может быть отменено не для всех украинцев: нардеп сообщила детали

12:29

Люди массово прячут дома наличные и консервы: что происходит

12:13

Оккупированные города могут исчезнуть с карты: Жданов раскрыл жуткий план РФ

12:10

Украина предложила Путину продлить перемирие после 11 мая — Сибига

11:46

Евровидение 2026: кому пророчат победу букмекеры и когда они ошибалисьВидео

11:37

Как долго ребенок может спать с родителями: психолог назвала критический возраст

11:19

Комнатные растения спасут от плесени: топ-4 для влажной ванной комнаты

Реклама
11:06

Солнечные панели часто используют неправильно: в чем ошибка

10:57

Гороскоп на завтра, 13 мая: Тельцам — сюрприз, Водолеям — смешанные эмоции

10:50

Миллион за песню: Гайтана отказалась выступить на благотворительном вечереВидео

10:45

Когда в Украине отмечается День семьи в 2026 году: дата праздника и традиции

10:38

Украина на Евровидении: главные триумфы и болезненные пораженияВидео

10:30

Похолодание надвигается на Украину: где ударит +11 и будут лить дожди

10:23

Почему Украина всегда в финале Евровидения: Кондратюк назвал причину успеха

10:11

Циклоны несут в Одесскую область дожди и грозы: когда погода ухудшится

09:58

"Мы будем действовать зеркально": Зеленский пригрозил РФ из-за атакиФото

09:52

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 12 мая (обновляется)

09:27

Уже в процессе: депутат сообщил о ходе переговоров Украины о вступлении в ЕС

09:17

Деньги, успех и счастливые перемены: кому из китайских знаков повеет в мае

09:07

РФ стягивает Ту-95 и Ту-160, может ударить Кинжалами и Калибрами: когда ждать атаку

09:00

80% оккупированных территорий останутся руиной, у России нет денег на восстановление – Жданов

08:40

Подорожают как минимум на 30%: цены на какие продукты перепишут в Украине

08:35

Карта Deep State онлайн за 12 мая: что происходит на фронте (обновляется)

08:15

Путин сделал неожиданное заявление о войне: The Guardian назвало пять причин новой риторики

08:14

Ядерный блеф Кремля: Яковина - о том, почему Сармат так и не взлетел к 9 маямнение

08:06

Враг успел: в ISW предупредили, как россияне воспользовались перемирием на фронте

06:55

Киев и область оказались под ударом дронов: вспыхнули пожары, есть разрушенияФото

Реклама
06:13

Растение для ребенка: что стоит посадить возле дома, чтобы пополнить семью

05:50

Жизнь разделится на "до" и "после": четыре знака зодиака на пороге перемен

05:11

Культовые трофеи времен СССР: за чем советские люди стояли в бесконечных очередях

04:20

Гороскоп Таро на июнь 2026: кому выпадет редкий шанс судьбыВидео

04:00

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке девушки-геймера за 34 с

03:50

Большинство делает это неправильно: когда популярная функция стиралки теряет смыслВидео

03:15

"Прожил там более 100 дней": где в Украине находится тайная база ГитлераВидео

02:50

Клиническая смерть открыла пугающую правду: судьба человечества на грани

02:24

Три знака зодиака вступят в счастливую эпоху — у кого закончится "черная полоса"

01:48

Украина могла "сдать Донбасс" в обмен на мир: в ОП ответили на вброс Мендель

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Пенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения светаТелеграм новости Украины
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Регионы
Новости ТернополяНовости СумНовости ЖитомираНовости ЧеркассыНовости ОдессыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ХарьковаНовости ДнепраНовости Полтавы
Мода и красота
Красивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волос
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломки
Новости шоу бизнеса
Максим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла Пугачева
Синоптик
Пылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
Рецепты
Праздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапитки
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять