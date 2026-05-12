Корабль РФ с секретным грузом для КНДР затонул при загадочных обстоятельствах - CNN

По данным следствия, корабль мог перевозить компоненты ядерных реакторов для подводных лодок.

Страна-член НАТО могла взорвать российский корабль

Российское грузовое судно "Большая Медведица" (также известное как "Спарта-3") затонуло после серии взрывов в Средиземном море примерно в 100 км от побережья Испании. Корабль мог перевозить компоненты двух ядерных реакторов для подводных лодок и, вероятно, направлялся в Северную Корею. Об этом сообщило CNN.

По данным расследования, инцидент произошел 23 декабря 2024 года. Испанские следователи отметили, что судно подало сигнал бедствия после того, как на правом борту, вероятно в районе машинного отделения, раздались три взрыва. В результате инцидента погибли два члена экипажа, еще 14 были эвакуированы.

После повреждений корабль перевернулся и затонул. В регионе также фиксировались сейсмические сигналы, что усилило версии о подводных взрывах. На корпусе судна обнаружили отверстие размером примерно 50×50 см с характерными внутренними повреждениями металла, что может свидетельствовать о сильном взрывном воздействии.

Что перевозил корабль

Под давлением испанских следователей капитан судна признался, что на борту находились компоненты двух ядерных реакторов, подобных тем, что устанавливают на подводные лодки. При этом отмечается, что они не содержали ядерного топлива.

Следователи считают, что реакторы должны были попасть в северокорейский порт Расон. Это означает, что Россия могла пытаться тайно передать ядерные технологии режиму Ким Чен Ына в обмен на военную поддержку.

"Необычная судьба "Большой Медведицы" была окутана тайной с момента ее затопления. Но, как предполагает CNN, это может быть редким и опасным вмешательством западных военных, направленным на то, чтобы предотвратить передачу Россией модернизированных ядерных технологий ключевому союзнику, Северной Корее", — говорится в расследовании.

После затопления района инцидента активизировалось военное присутствие. Американские разведывательные самолеты WC135-R дважды пролетали над местом аварии.

Остатки судна лежат на глубине около 2500 метров, что затрудняет их подъем и расшифровку бортовых данных.

Почему корабль затонул

Эксперты рассматривают две основные версии: попадание специальной торпеды или подрыв на морской мине. Аналитик оборонной разведки Майк Планкетт предполагает, что было использовано кумулятивное взрывчатое вещество, установленное непосредственно у корпуса.

Также не исключают, что отверстие размером 50 на 50 см в корпусе "Большой Медведицы", вероятно, было образовано суперкавитационной торпедой "Барракуда". Таким оружием обладают только Соединенные Штаты, несколько союзников по НАТО, Россия и Иран.

Официальные представители России, Испании, Великобритании и США от комментариев воздержались. Пентагон также не предоставил объяснений по поводу инцидента.

Какое значение имело судно "Большая Медведица" - мнение ВМС Украины

Как сообщало РБК-Украина, спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук ранее отмечал, что судно "Большая Медведица", затонувшее в Средиземном море, имело ключевое значение для военной логистики РФ и фактически выполняло роль "транспортного флагмана".

По его словам, судно было задействовано в так называемом "сирийском экспрессе" — системе снабжения российской военной базы в Тартусе. Оно регулярно перевозило различные грузы, необходимые для функционирования российской группировки в Сирии.

Что касается причин катастрофы, пресс-секретарь отметил, что на борту произошло происшествие в машинном отделении, погибли два члена экипажа, после чего судно потеряло управление и затонуло. Плетенчук подчеркнул, что для России эта потеря является существенной, не считая даже сам груз.

