"Минус" три корабля, МиГ-31 и ПВО: бойцы СБУ провели операцию в Крыму

Мария Николишин
26 апреля 2026, 16:20
СБУ уничтожает ключевые элементы военной инфраструктуры противника.
Спецоперация СБУ в Крыму / коллаж: Главред, фото: УНИАН, uk.wikipedia.org

Кратко:

  • Бойцы СБУ провели успешную спецоперацию в Крыму
  • В результате атаки поражен ряд важных военных целей противника
  • В частности, под удар попали три военных корабля

В ночь на 26 апреля бойцы "Альфы" СБУ провели успешную спецоперацию на военно-морской базе Черноморского флота РФ в Севастополе, а также на военном аэродроме "Бельбек" в Крыму. Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

Отмечается, что в результате ударов беспилотников СБУ были поражены:

  • большой десантный корабль ВМФ РФ "Ямал";
  • большой десантный корабль ВМФ РФ "Фильченков";
  • корабль-разведчик "Иван Хурс";
  • учебный центр ЧФ РФ "Лукомка";
  • штаб радиотехнической разведки сил ПВО;
  • РЛС МР-10М1 "Мыс-М1";
  • самолет МиГ-31 на аэродроме "Бельбек";
  • технико-эксплуатационную часть аэродрома "Бельбек".

Временный исполняющий обязанности главы СБУ Евгений Хмара подчеркнул, что каждая такая операция имеет четкую логику.

"Мы методично уничтожаем ключевые элементы военной инфраструктуры врага — флот, авиацию, разведку и ПВО. Это не только прямые потери техники, но и разрушение способности врага контролировать пространство, прикрывать свои силы и планировать новые атаки", — говорится в сообщении.

Он добавил, что эта работа будет продолжаться до тех пор, пока Россия не прекратит агрессию против Украины.

Аэродромы РФ в Крыму / Инфографика: Главред

Как сообщал Главред, в течение суток 25 апреля и в ночь на 26 апреля Силы обороны Украины нанесли серию ударов по стратегическим объектам нефтепереработки в глубоком тылу РФ, логистическим узлам на оккупированных территориях и дефицитным системам ПВО.

19 апреля ВСУ ракетами "Нептун" атаковали завод "Атлант Аэро" в Таганроге. В результате удара уничтожено несколько производственных помещений предприятия.

13 апреля и в ночь на 14 апреля Силы обороны Украины нанесли удары по ряду объектов РФ. Поражены места хранения БПЛА и склады боеприпасов. Одной из важнейших целей стал район аэропорта "Донецк".

Об источнике: СБУ

Служба безопасности Украины (СБУ; укр. Служба безпеки України, СБУ) — правоохранительный орган специального назначения, обеспечивающий государственную безопасность Украины. Подчиняется Президенту Украины, сообщает "Википедия".

