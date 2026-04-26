'Минус' три корабля, МиГ-31 и ПВО: бойцы СБУ провели операцию в Крыму

Кратко:
- Бойцы СБУ провели успешную спецоперацию в Крыму
- В результате атаки поражен ряд важных военных целей противника
- В частности, под удар попали три военных корабля
В ночь на 26 апреля бойцы "Альфы" СБУ провели успешную спецоперацию на военно-морской базе Черноморского флота РФ в Севастополе, а также на военном аэродроме "Бельбек" в Крыму. Об этом сообщает Служба безопасности Украины.
Отмечается, что в результате ударов беспилотников СБУ были поражены:
- большой десантный корабль ВМФ РФ "Ямал";
- большой десантный корабль ВМФ РФ "Фильченков";
- корабль-разведчик "Иван Хурс";
- учебный центр ЧФ РФ "Лукомка";
- штаб радиотехнической разведки сил ПВО;
- РЛС МР-10М1 "Мыс-М1";
- самолет МиГ-31 на аэродроме "Бельбек";
- технико-эксплуатационную часть аэродрома "Бельбек".
Временный исполняющий обязанности главы СБУ Евгений Хмара подчеркнул, что каждая такая операция имеет четкую логику.
"Мы методично уничтожаем ключевые элементы военной инфраструктуры врага — флот, авиацию, разведку и ПВО. Это не только прямые потери техники, но и разрушение способности врага контролировать пространство, прикрывать свои силы и планировать новые атаки", — говорится в сообщении.
Он добавил, что эта работа будет продолжаться до тех пор, пока Россия не прекратит агрессию против Украины.
Операции ВСУ - последние новости Украины
Как сообщал Главред, в течение суток 25 апреля и в ночь на 26 апреля Силы обороны Украины нанесли серию ударов по стратегическим объектам нефтепереработки в глубоком тылу РФ, логистическим узлам на оккупированных территориях и дефицитным системам ПВО.
19 апреля ВСУ ракетами "Нептун" атаковали завод "Атлант Аэро" в Таганроге. В результате удара уничтожено несколько производственных помещений предприятия.
13 апреля и в ночь на 14 апреля Силы обороны Украины нанесли удары по ряду объектов РФ. Поражены места хранения БПЛА и склады боеприпасов. Одной из важнейших целей стал район аэропорта "Донецк".
Об источнике: СБУ
Служба безопасности Украины (СБУ; укр. Служба безпеки України, СБУ) — правоохранительный орган специального назначения, обеспечивающий государственную безопасность Украины. Подчиняется Президенту Украины, сообщает "Википедия".
