ВСУ нанесли ракетный удар по базах РФ в районе аэропорта "Донецк" - Генштаб

Руслана Заклинская
14 апреля 2026, 15:18обновлено 14 апреля, 16:01
За сутки под прицельным огнем оказались ключевые логистические узлы оккупантов сразу в двух областях.
Силы обороны нанесли ракетный удар SCALP по месту хранения ударных БПЛА противника / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео Генштаба ВСУ

Кратко:

  • Силы обороны Украины 13–14 апреля нанесли удары по объектам РФ
  • Поражены места хранения ударных БПЛА и склады боеприпасов
  • Удары нанесли ракетами SCALP, бомбами GBU-39 и БПЛА

Силы обороны Украины 13 апреля и в ночь на 14 апреля нанесли удары по ряду объектов РФ. Поражены места хранения БПЛА и склады боеприпасов. Об этом сообщил Генштаб ВСУ.

Одной из важнейших целей стал район аэропорта "Донецк". Украинские защитники атаковали места хранения ударных беспилотников, которыми враг каждую ночь атакует города.

Операцию выполнили подразделения Воздушных Сил ВСУ, применив французские крылатые ракеты SCALP и американские управляемые авиабомбы GBU-39.

Помимо авиаударов, активно сработали и украинские дроны-камикадзе. Под удар попали склады боеприпасов противника в трех населенных пунктах:

  • Азовское (Запорожская область);
  • Урзуф (Донецкая область);
  • Куликовское (Донецкая область).
Storm Shadow/SCALP EG / Инфографика: Главреда

"Потери противника и масштабы нанесенного ущерба уточняются. Силы обороны Украины продолжат принимать меры по снижению наступательного потенциала российских оккупантов и прекращению вооруженной агрессии РФ против Украины", - говорится в сообщении Генштаба.

Напомним, в ночь на 11 апреля Генштаб ВСУ сообщил о поражении ряда важных объектов российских войск, в частности нефтебазы "Гвардейская" в оккупированном Крыму и нефтеперекачивающей станции "Крымская" в Краснодарском крае РФ.

Также в ночь на 4 апреля Силы обороны Украины нанесли удары по российским железнодорожным эшелонам с топливом в Луганской области, что затруднит логистику оккупационных войск. Во время удара по аэродрому "Кировское" в оккупированном Крыму уничтожен один беспилотник "Иноходец" ("Орион") и повреждены еще три.

Как ранее сообщал Главред, Силы беспилотных систем ВСУ поразили два объекта предполетной подготовки дронов-камикадзе на территории России. Речь идет о целях вблизи населенного пункта Навля и на аэродроме "Халино".

Об источнике: Генштаб ВСУ

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины — главный военный орган по планированию обороны государства, управлению применением Вооруженных сил Украины, координации и контролю за выполнением задач в сфере обороны другими образованными в соответствии с законами Украины военными формированиями, органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, правоохранительными органами, Государственной специальной службой транспорта и Государственной службой специальной связи и защиты информации Украины.

Является рабочим органом Ставки Верховного Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины, пишет Википедия.

