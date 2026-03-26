Массированный удар по Ленинградской области РФ — в Генштабе раскрыли последствия

Юрий Берендий
26 марта 2026, 18:33
Силы обороны нанесли удар по одному из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов РФ, что может повлиять на обеспечение войск РФ топливом, сообщили в Генштабе.
Удары по России — в Генштабе отчитались о последствиях атаки 26 марта / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

О чем идет речь в материале:

  • Силы обороны нанесли удар по Киришскому НПЗ в Ленинградской области
  • Он входил в тройку крупнейших заводов в РФ

В ночь на 26 марта подразделения Сил обороны Украины нанесли удар по Киришскому нефтеперерабатывающему заводу в городе Кириши Ленинградской области РФ. Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

По предварительным данным, на территории предприятия вспыхнул пожар — загорелись установки первичной переработки нефти и два резервуара. В настоящее время уточняются последствия удара и объемы нанесенного ущерба.

"Киришский НПЗ входит в тройку крупнейших нефтеперерабатывающих заводов РФ. Завод имеет установленную мощность переработки около 20–21 млн тонн нефти в год. На предприятие приходится более 6% от общего объема всей нефтепереработки страны-агрессора", — говорится в материале.

В Генштабе подчеркнули, что этот завод производит широкий спектр нефтепродуктов, в частности топливо, которое используется для обеспечения потребностей российских оккупационных войск.

Расположение российских НПЗ / Инфографика: Главред

Напомним, как ранее сообщал Главред, в ночь на 25 марта Силы обороны Украины нанесли удар по кораблю российских войск в Ленинградской области. Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

После атак беспилотников Россия временно приостановила перевалку нефти и нефтепродуктов в портах Балтийского моря. Речь идет о ключевых экспортных узлах, где была остановлена отгрузка сырья; в одном из портов после удара вспыхнул пожар.

Кроме того, 21 марта украинские военные нанесли серию точечных ударов по важным объектам противника. В частности, был поражен пункт управления подразделения в оккупированном Мариуполе, ремонтная база российской армии на временно оккупированной территории Запорожской области, а также командно-наблюдательный пункт в Донецкой области.

Об источнике: Генштаб ВСУ

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины — главный военный орган по планированию обороны государства, управлению применением Вооруженных сил Украины, координации и контролю за выполнением задач в сфере обороны другими созданными в соответствии с законами Украины военными формированиями, органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, правоохранительными органами, Государственной специальной службой транспорта и Государственной службой специальной связи и защиты информации Украины.

Является рабочим органом Ставки Верховного Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины, пишет Википедия.

