Доллар взлетел, а евро стремительно полетел вниз: свежий курс валют на 27 марта

НБУ опубликовал официальный курс валют на пятницу, 27 марта.

Курс валют на 27 марта

На пятницу, 27 марта, Национальный банк Украины обновил официальные курсы валют. Доллар немного вырос, а евро значительно ослабил свои позиции. Злотый тоже демонстрирует падение по отношению к украинской валюте. Об этом свидетельствуют данные на сайте Национального банка Украины.

Курс доллара на 27 марта

На пятницу официальный курс доллара США к гривне установлен на уровне 43,88 гривны за доллар. Таким образом, доллар укрепил свои позиции на 1 копейку по сравнению с предыдущим днем.

Курс евро на 27 марта

Курс евро продемонстрировал значительное падение. Официальный курс европейской валюты на пятницу установлен на уровне 50,61 гривни за один евро, то есть гривня укрепилась на 24 копейки.

Курс злотого на 27 марта

НБУ снизил курс польского злотого к гривне на 27 марта по сравнению с 26 марта на 6 копеек — до 11,84 гривни.

Как сообщал Главред, в четверг, 26 марта, Национальный банк Украины укрепил позиции гривны по отношению к основным иностранным валютам. Так, официальный курс доллара установлен на уровне 43,87 грн/долл, а евро — 50,85 грн/евро.

Руководитель департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой говорил, что в ближайшее время на украинском валютном рынке не ожидается резких колебаний. Ведь несмотря на сложную международную ситуацию на рынке сохранится относительная стабильность.

Председатель Комитета экономистов Украины Андрей Новак заявлял, что Национальный банк Украины имеет рекордные золотовалютные резервы, которые позволили бы удерживать курс гривны стабильным, но курс доллара и евро растет. Причиной этого являются валютные спекуляции, так же как и спекуляции на рынке топлива.

Об источнике: Национальный банк Украины Национальный банк Украины (НБУ) — центральный банк Украины, особый центральный орган государственного управления, который является эмиссионным центром, проводит единую государственную политику в области денежного обращения, кредита, укрепления денежной единицы Украины — гривны. Также регулирует и контролирует деятельность коммерческих банков в Украине и небанковских финансовых учреждений, сообщает "Википедия".

