Доллар резко изменил позиции: новый курс валют на 18 марта

Ангелина Подвысоцкая
17 марта 2026, 15:47
НБУ опубликовал официальный курс валют на среду, 18 марта.
Курс валют в Украине на 18 марта / Коллаж: Главред, фото: freepik.com

Вы узнаете:

  • Каким будет курс доллара 18 марта
  • Изменился ли курс евро
  • Каким будет курс злотого 18 марта

Национальный банк Украины снизил официальный курс гривны на 18 марта 2026 года. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

На среду, 18 марта, НБУ установил официальный курс доллара США на уровне 43,94 грн/долл., что на 14 копеек больше, чем в предыдущий банковский день. Таким образом, гривна значительно укрепила свои позиции по отношению к американской валюте.

Курс доллара
Как менялся курс доллара в Украине / Инфографика: Главред

Курс евро вырос. Официальный курс европейской валюты установили на уровне 50,63 грн/евро. Таким образом, гривна ослабила свои позиции на 6 копеек.

Курс злотого на 18 марта

17 марта НБУ установил курс польского злотого на уровне 11,84 грн/злот. 18 марта курс установили на уровне 11,88 грн/злот, что на 4 копейки больше.

Напомним, Главред писал, что на 6 марта Национальный банк Украины установил новый официальный курс валют. В частности, стоимость доллара и евро снова выросла и достигла новых рекордных отметок.

Ранее сообщалось, что в случае закрепления курса выше отметки 43,5 гривны за доллар, доллар может вырасти до 44 гривен. В целом в течение марта валютный курс будет колебаться в пределах 43,0-44,0 гривен за доллар.

Накануне стало известно, что дефицит валюты в Украине постепенно снижается, а рынок в сезонном плане переходит на более комфортные для Национального банка уровни.

Об источнике: Национальный банк Украины

Национальный банк Украины (НБУ) — центральный банк Украины, особый центральный орган государственного управления, который является эмиссионным центром, проводит единую государственную политику в области денежного обращения, кредита, укрепления денежной единицы Украины — гривны. Также регулирует и контролирует деятельность коммерческих банков в Украине и небанковских финансовых учреждений, сообщает "Википедия".

НБУ курс курс валют курс гривны курс доллара курс евро курс гривни курс НБУ курс злотого
