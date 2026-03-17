Украинцы покупают килограммами: в супермаркетах подорожали базовые продукты

Цены на некоторые продукты в Украине демонстрируют неутешительную для покупателей динамику, поскольку в основном движутся вверх. Среди них и крупы. Об этом свидетельствуют данные на сайте Минфина.
Речь идет о гречке и рисе. По состоянию на сегодня, 17 марта, цены на эти крупы заметно выросли по сравнению со среднемесячным показателем за предыдущий месяц.
Как изменились цены на крупы
Килограмм гречки в украинских супермаркетах сегодня в среднем стоит 54,05 гривны, тогда как в феврале цена на эту крупу составляла менее 50 гривен, а именно 49,85 гривны.
Длинный пропаренный рис также подорожал. 17 марта его средняя цена в супермаркетах составляет 51,27 гривны за килограмм против 49,70 гривны в прошлом месяце.
Килограмм круглого риса обойдется украинцам еще дороже. Сегодня его продают по цене 61,27 гривны. В феврале эта крупа стоила меньше — 60,24 гривны.
Напомним, Главред писал, что на прошлой неделе оптовые цены на овощи в Украине менялись неравномерно. Большинство овощей так называемого борщевого набора подешевели, исключением стал лишь лук.
Ранее сообщалось, что стоимость тепличных продуктов в Украине будет зависеть от курса валют и цен на топливо. Увеличение предложения именно украинского тепличных продуктов ожидается в мае. Цены в этот период должны стать более доступными.
Накануне стало известно, что в Украине начали падать цены на картофель. Главной причиной, провоцирующей снижение стоимости, является существенное увеличение некондиционной продукции на рынке.
Об источнике: Минфин
Минфин — украинский информационный портал о финансах и инвестициях, работает с 2007 года, пишет Википедия.
На портале публикуется информация об инвестициях, курсах валют, сравниваются депозитные ставки в банках. Также на сайте размещается статистика по финансовым рынкам, финансовые новости и аналитические обзоры.
