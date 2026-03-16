Цены на овощи в Украине изменились: картофель дешевеет, а томаты дорожают

Виталий Кирсанов
16 марта 2026, 11:53
По данным экспертов, стоимость картофеля снизилась с 12-14 до 10-12 грн за килограмм.
Цены на овощи в Украине изменились
Цены на овощи в Украине изменились / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com, УНИАН

Вы узнаете:

  • Как изменились цены на некоторые овощи
  • Как изменились цены на некоторые фрукты

На прошлой неделе оптовые цены на овощи в Украине менялись неравномерно. Большинство овощей так называемого борщевого набора подешевели, исключением стал только лук. Об этом сообщают аналитики проекта EastFruit.

По данным экспертов, стоимость картофеля снизилась с 12-14 до 10-12 грн за килограмм. Также подешевели свекла - с 10-12 до 9-11 грн/кг и морковь - с 10-14 до 10-12 грн/кг. Цена на белокочанная капуста немного снизилась - с 8-11 до 8-10 грн/кг.

видео дня

В то же время значительно выросли цены на тепличные овощи. Так, помидоры подорожали со 110-125 до 140-155 грн за килограмм, а огурцы - со 100-180 до 150-220 грн/кг.

Кроме того, изменения произошли и в других категориях овощей. Цена на брокколи выросла со 125-135 до 130-140 грн/кг, тогда как пекинская капуста немного подешевела - с 25-30 до 23-27 грн за килограмм.

За неделю также увеличилась стоимость чеснока - со 100-120 до 115-130 грн/кг, и листовой салат - с 180-200 до 210-230 грн/кг.

В сегменте фруктов заметно снизился верхний ценовой предел на мандарины - со 150 до 80 грн/кг (нижняя граница снизилась с 60 до 55 грн). Минимальная цена на бананы выросла с 65 до 70 грн за килограмм.

Что будет с ценами на овощи перед Пасхой - прогноз эксперта

В ближайшие недели цены на большинство продуктов питания в Украине останутся стабильными, на уровне февраля. Однако перед Пасхой ожидается подорожание, сообщил в интервью Главреду заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук.

По его словам, цены на борщевой набор овощей, в частности свеклу и капусту, немного снижаются, а картофель уже подорожал на 14% по сравнению с прошлым годом. Из-за этого в марте-апреле овощи могут подорожать примерно на 10%.

В то же время тепличные овощи начнут дешеветь. В апреле появятся овощи из парниковых теплиц, которые не требуют дополнительных затрат на энергоносители, поэтому огурцы постепенно начнут дешеветь.

Какие продукты подорожают в марте
Какие продукты подорожают в марте / Инфографика: Главред

Цены на продукты в Украине - последне новости

Как писал Главред, в ближайшие недели цены на большинство продуктов питания в Украине останутся стабильными. Они будут примерно на том же уровне, что и в феврале. Но перед Пасхой ожидается подорожание.

В Украине наблюдается дефицит гречки из-за сокращения посевных площадей и уменьшения урожая, что будет способствовать росту цен. По словам экономиста Светланы Черемисиной, в 2025 году производство гречки составило 70,8 тыс. тонн при внутреннем потреблении 100-110 тыс. тонн.

Ситуация с ценами на мясо в Украине остается стабильной из-за войны и последствий атак на энергосистему. В марте 2026 года роста цен на говядину, свинину и курятину не ожидается — они останутся на уровне февраля.

Об источнике: EastFruit

EastFruit- это ведущая международная информационно-аналитическая платформа бизнеса овощей и фруктов в странах Восточной Европы, Центральной Азии и Кавказа, с тремя языковыми версиями новостей и аналитики (Английский, Украинский, Русский) и аудиторией около 100 тысяч читателей в месяц.

борщевой набор фрукты цены на продукты новости Украины новости Украины и мира овощи
