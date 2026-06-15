Большая луковица: чем срочно подкормить грядки в июне

В июне лук требует особого ухода: правильной подкормки и защиты от вредителей и болезней. Какие удобрения использовать и как сохранить урожай.

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Уход за луком в июне / Коллаж: Главред, скриншоты

О чем вы узнаете:

Какие удобрения нужны луку в июне

Как защитить лук от грибковых болезней и пероноспороза

Какие препараты помогают сохранить урожай

В июне меняется технология ухода за озимым луком. Растение перестает наращивать зеленую массу и начинает формировать луковицу. Чтобы получить крупные и здоровые головки, огородникам нужно изменить схему внесения удобрений, а также позаботиться о защите посадок от вредителей и болезней. Как это правильно сделать — рассказывает Главред.

Схема подкормки в июне

Как отмечают на канале "Дом и приусадебный участок", когда лук сформировал 7–8 настоящих листьев и крепкий стебель, азотные удобрения ему уже не нужны. Избыток азота стимулирует рост перьев, что вредит развитию самой луковицы. На этом этапе культуре необходимы фосфор и калий.

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Для подкормки используют следующие варианты:

Монофосфат калия

Удобрение быстро растворяется в воде и полностью усваивается растениями. Норма — 15 г на 10 л воды.

Сульфат калия + суперфосфат

Берут по 15–20 г каждого компонента на 10 л воды. Поскольку суперфосфат растворяется медленно, его сначала заливают горячей водой, а после растворения добавляют сульфат калия.

Древесная зола

Натуральный источник калия и фосфора. Стакан золы заливают 10 л воды, настаивают сутки и поливают грядки по увлажненной почве. Также золу можно рассыпать в междурядьях перед поливом или дождем.

Видео о том, как ухаживать за луком в июне, можно посмотреть здесь:

Защита от грибковых болезней

Затяжные дожди, чрезмерный полив и загущенные посадки без надлежащей вентиляции могут вызвать развитие грибковых инфекций — серой гнили и пероноспороза (ложной мучнистой росы).

Симптомы: желтые или светло-зеленые пятна на листьях, которые со временем буреют. На нижней стороне листа появляется серый пушистый налет. Листья вянут, а рост растения замедляется.

Огородникам рекомендуется регулярно осматривать участок и удалять пораженные растения:

если есть хотя бы подозрение, что лук поражен, его нужно вырвать. Здоровые растения можно использовать в пищу, а пораженные — удалить. Важно не медлить с обработкой участка.

Для лечения и профилактики применяют фунгицид "Квадрис". Он останавливает развитие грибка, действует 12–14 суток и является малотоксичным для человека и безопасным для пчел.

Очистка грядок от вредителей

В июне лук повреждают несколько видов насекомых:

Луковая муха

В конце мая и в июне активизируется второе поколение вредителя. Муха откладывает яйца у основания листьев или в почву. Личинки проникают в луковицу, из-за чего она размягчается и гниет, а перо желтеет.

Луковый долгоносик

Жуки и их личинки выгрызают продольные ходы внутри листьев, в результате чего листья засыхают с кончиков.

Трипсы

Мелкие насекомые, которые в жару высасывают сок из листьев. Это вызывает появление серебристых пятен и искривление листьев.

Для уничтожения вредителей применяют системный инсектицид (например, "Энжио"), который можно сочетать в одном рабочем растворе с фунгицидом "Квадрис".

После химической обработки зеленый лук не рекомендуется употреблять в пищу. Период ожидания до сбора урожая составляет 14–20 дней. Поскольку озимый лук выкапывают во второй половине июля, препараты успевают полностью разложиться.

Правила приготовления раствора и опрыскивания

Листья лука покрыты восковым налетом, поэтому рабочий раствор плохо удерживается на поверхности. Для лучшей прилипаемости добавляют биоприлипатель "Липосам". Он образует эластичную пленку, которая удерживает препараты, не нарушая дыхание растения.

Порядок приготовления смеси:

Сначала нужно растворить "Липосам" в отдельной емкости, тщательно перемешать до однородности, а затем добавить к уже готовому раствору в основном ведре.

Опрыскивание проводят вечером или в сухую пасмурную погоду, при отсутствии осадков и росы. Раствор наносят на листья с обеих сторон — сверху и снизу.

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Об источнике: Youtube-канал "Дом и приусадебный участок" Канал создан в 2020 году. На него подписано более 186 тысяч пользователей. На канале много интересной информации на разные темы — уход за цветами, ягодными кустарниками, выращивание овощей. Кроме того, на канале можно заказать семена различных сортов овощей.

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