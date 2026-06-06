Зелень без сушилки: как сохранить цвет и аромат лука до самой зимы

Зеленый лук зимой стоит недешево, но его легко заготовить заранее. Четыре простых способа сохранить аромат, вкус и полезные свойства зелени.

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Как заготовить зеленый лук на зиму / Коллаж: Главред, скриншоты

О чем вы узнаете:

Как правильно заготовить зеленый лук на зиму

Какие способы хранения зелени являются наиболее эффективными

Летом свежая зелень доступна каждому, однако с наступлением холодов она превращается в настоящий деликатес. Чтобы сохранить полезные свойства, яркий цвет и аромат свежего лука, хозяйки используют различные методы переработки. Существует несколько проверенных способов, которые позволяют сделать надежные запасы на зиму без лишних усилий. Главред расскажет более подробно.

Екатерина Бобылева на своем YouTube-канале рассказывала о четырех вариантах хранения зеленого лука.

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Зимой это настоящий деликатес. Я подготовила сразу четыре проверенных моих любимых способа хранения зеленого лука, так что каждый обязательно найдет что-то для себя, — отмечает автор видео.

Как правильно подготовить зеленый лук, чтобы он не испортился зимой

Перед началом работы хозяйка рекомендует тщательно подготовить зелень. Это поможет избежать порчи заготовок во время длительного хранения. Лук нужно перебрать, удалить все испорченные или сухие кончики и промыть под проточной водой. Влажные перья обязательно просушивают бумажными полотенцами.

Просушиваю бумажными полотенцами — это очень важно, чтобы в заготовке не было лишней влаги, — делится опытом хозяйка.

Видео о том, как заготовить зеленый лук на зиму, можно посмотреть здесь:

Самый простой способ сохранить лук на зиму — без потери вкуса

Этот метод очень прост и эффективен. Для него лук нарезают вместе с белой частью, поскольку она обеспечивает более насыщенный вкус. На каждые 500 граммов зеленого лука нужно взять 100 граммов обычной поваренной соли без добавления йода.

В простерилизованные сухие банки выкладывают лук слоями, пересыпая каждый из них солью. Зелень обязательно нужно утрамбовать толкушкой или ложкой, чтобы она пустила сок. Верхний слой в банке должен быть полностью соленым.

Она хранится очень долго и не теряет своего цвета и аромата, но при использовании следует помнить, что лук соленый, — объясняет Екатерина.

Где можно и нельзя хранить лук / Главред - инфографика

Как высушить зеленый лук без техники

Этот вариант не требует электросушилки или дегидратора. Сушить рекомендуют только зеленое перо, так как белая часть сохнет значительно дольше. Перо нарезают очень тонко. Если оно слишком толстое, его можно сначала слегка смять руками для лучшей податливости.

Лук высыпают ровным слоем на деревянную доску или пергамент (на пластике зелень не высохнет должным образом) и оставляют на подоконнике на сутки. Полностью сухую и ломкую зелень пересыпают в сухую банку или контейнер с герметичной крышкой и хранят в темном сухом месте.

Все, что понадобится — нож, дощечка и немного терпения. Уже через сутки лук высыхает естественным образом без нагрева и затрат электроэнергии, — рассказывает автор.

Секретная заправка из лука в масле

Этот способ позволяет получить нежную заправку, которая подходит для салатов или мясных блюд. Здесь используют и зеленую, и белую части растения. К нарезанному луку добавляют соль, немного уксуса и рафинированное масло без запаха. Ингредиенты перемешивают, раскладывают в стерилизованные банки и закрывают крышками. Хранить такой лук нужно в прохладном месте.

Лук получается чрезвычайно нежным, ароматным и прекрасно подходит к любому салату. Рафинированное масло без запаха не перебьет нежный вкус зеленого лука, — отмечает хозяйка.

Пряный лук на зиму

Этот способ подходит для любителей насыщенного пряного вкуса. Для маринования лук можно резать крупно — кусочками длиной по 3–4 сантиметра. В небольшую кастрюлю наливают воду и уксус, добавляют соль, сахар, кориандр, смесь перцев и несколько измельченных зубчиков чеснока.

Жидкость доводят до кипения, чтобы сухие компоненты полностью растворились. Нарезанный лук плотно укладывают в банки и сразу заливают горячим кипящим маринадом. Заготовку закрывают крышками, дают остыть при комнатной температуре и ставят в холодильник.

Лук получается с насыщенным ароматом, легким хрустом, маринованным вкусом. У него есть своя особенность — он меняет цвет, но сохраняет свой богатый аромат, — подчеркивает автор видео.

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Об источнике: YouTube-канал "Катерина Бобилева" YouTube-канал "Катерина Бобилева" — видеоблог украинской хозяйки по имени Катя, которая делится собственным опытом кулинарии, заготовок на зиму и ухода за садом. Автор позиционирует свой контент не как профессиональные наставления, а как дружеский обмен проверенными и любимыми домашними рецептами, которые реально помогли ей в быту. На канал подписано более 20 тысяч пользователей, а количество опубликованных видео уже превышает 480 роликов.

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