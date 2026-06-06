Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Лайфхаки

Зелень без сушилки: как сохранить цвет и аромат лука до самой зимы

Марина Иваненко
6 июня 2026, 20:29
google news Подпишитесь
на нас в Google
Зеленый лук зимой стоит недешево, но его легко заготовить заранее. Четыре простых способа сохранить аромат, вкус и полезные свойства зелени.
Как заготовить зеленый лук на зиму
Как заготовить зеленый лук на зиму / Коллаж: Главред, скриншоты

О чем вы узнаете:

  • Как правильно заготовить зеленый лук на зиму
  • Какие способы хранения зелени являются наиболее эффективными

Летом свежая зелень доступна каждому, однако с наступлением холодов она превращается в настоящий деликатес. Чтобы сохранить полезные свойства, яркий цвет и аромат свежего лука, хозяйки используют различные методы переработки. Существует несколько проверенных способов, которые позволяют сделать надежные запасы на зиму без лишних усилий. Главред расскажет более подробно.

Екатерина Бобылева на своем YouTube-канале рассказывала о четырех вариантах хранения зеленого лука.

видео дня

Зимой это настоящий деликатес. Я подготовила сразу четыре проверенных моих любимых способа хранения зеленого лука, так что каждый обязательно найдет что-то для себя, — отмечает автор видео.

Как правильно подготовить зеленый лук, чтобы он не испортился зимой

Перед началом работы хозяйка рекомендует тщательно подготовить зелень. Это поможет избежать порчи заготовок во время длительного хранения. Лук нужно перебрать, удалить все испорченные или сухие кончики и промыть под проточной водой. Влажные перья обязательно просушивают бумажными полотенцами.

Просушиваю бумажными полотенцами — это очень важно, чтобы в заготовке не было лишней влаги, — делится опытом хозяйка.

Видео о том, как заготовить зеленый лук на зиму, можно посмотреть здесь:

Самый простой способ сохранить лук на зиму — без потери вкуса

Этот метод очень прост и эффективен. Для него лук нарезают вместе с белой частью, поскольку она обеспечивает более насыщенный вкус. На каждые 500 граммов зеленого лука нужно взять 100 граммов обычной поваренной соли без добавления йода.

В простерилизованные сухие банки выкладывают лук слоями, пересыпая каждый из них солью. Зелень обязательно нужно утрамбовать толкушкой или ложкой, чтобы она пустила сок. Верхний слой в банке должен быть полностью соленым.

Она хранится очень долго и не теряет своего цвета и аромата, но при использовании следует помнить, что лук соленый, — объясняет Екатерина.

Где можно и нельзя хранить лук
Где можно и нельзя хранить лук / Главред - инфографика

Как высушить зеленый лук без техники

Этот вариант не требует электросушилки или дегидратора. Сушить рекомендуют только зеленое перо, так как белая часть сохнет значительно дольше. Перо нарезают очень тонко. Если оно слишком толстое, его можно сначала слегка смять руками для лучшей податливости.

Лук высыпают ровным слоем на деревянную доску или пергамент (на пластике зелень не высохнет должным образом) и оставляют на подоконнике на сутки. Полностью сухую и ломкую зелень пересыпают в сухую банку или контейнер с герметичной крышкой и хранят в темном сухом месте.

Все, что понадобится — нож, дощечка и немного терпения. Уже через сутки лук высыхает естественным образом без нагрева и затрат электроэнергии, — рассказывает автор.

Секретная заправка из лука в масле

Этот способ позволяет получить нежную заправку, которая подходит для салатов или мясных блюд. Здесь используют и зеленую, и белую части растения. К нарезанному луку добавляют соль, немного уксуса и рафинированное масло без запаха. Ингредиенты перемешивают, раскладывают в стерилизованные банки и закрывают крышками. Хранить такой лук нужно в прохладном месте.

Лук получается чрезвычайно нежным, ароматным и прекрасно подходит к любому салату. Рафинированное масло без запаха не перебьет нежный вкус зеленого лука, — отмечает хозяйка.

Пряный лук на зиму

Этот способ подходит для любителей насыщенного пряного вкуса. Для маринования лук можно резать крупно — кусочками длиной по 3–4 сантиметра. В небольшую кастрюлю наливают воду и уксус, добавляют соль, сахар, кориандр, смесь перцев и несколько измельченных зубчиков чеснока.

Жидкость доводят до кипения, чтобы сухие компоненты полностью растворились. Нарезанный лук плотно укладывают в банки и сразу заливают горячим кипящим маринадом. Заготовку закрывают крышками, дают остыть при комнатной температуре и ставят в холодильник.

Лук получается с насыщенным ароматом, легким хрустом, маринованным вкусом. У него есть своя особенность — он меняет цвет, но сохраняет свой богатый аромат, — подчеркивает автор видео.

Вас может заинтересовать:

Об источнике: YouTube-канал "Катерина Бобилева"

YouTube-канал "Катерина Бобилева" — видеоблог украинской хозяйки по имени Катя, которая делится собственным опытом кулинарии, заготовок на зиму и ухода за садом. Автор позиционирует свой контент не как профессиональные наставления, а как дружеский обмен проверенными и любимыми домашними рецептами, которые реально помогли ей в быту. На канал подписано более 20 тысяч пользователей, а количество опубликованных видео уже превышает 480 роликов.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
лук лайфхак зелень интересные новости
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Около 7% мобилизованных украинцев имеют право на отсрочку - военный омбудсмен

Около 7% мобилизованных украинцев имеют право на отсрочку - военный омбудсмен

21:24Украина
"Фанатик в Кремле": Сибига жестко припечатал Путина за отказ от переговоров

"Фанатик в Кремле": Сибига жестко припечатал Путина за отказ от переговоров

20:27Украина
РФ копирует украинскую тактику ударов дронами - "Флэш" предупредил о новой угрозе

РФ копирует украинскую тактику ударов дронами - "Флэш" предупредил о новой угрозе

19:19Война
Реклама

Популярное

Ещё
"Это катастрофа": Лукашенко заговорил об участии в войне против Украины

"Это катастрофа": Лукашенко заговорил об участии в войне против Украины

Тест на IQ: нужно найти 3 различия на картинке мальчика и призрака за 15 с

Тест на IQ: нужно найти 3 различия на картинке мальчика и призрака за 15 с

Почему черные автомобили были большой редкостью в СССР: ответ удивит многих

Почему черные автомобили были большой редкостью в СССР: ответ удивит многих

Листья кабачков покрылись белым налетом: как спасти урожай от мучнистой росы

Листья кабачков покрылись белым налетом: как спасти урожай от мучнистой росы

Гороскоп на завтра, 7 июня: Девам — неприятности, Стрельцам — прибыль

Гороскоп на завтра, 7 июня: Девам — неприятности, Стрельцам — прибыль

Последние новости

21:49

Секрет прекращения войны в Украине раскрыт: одно решение может изменить все

21:24

Около 7% мобилизованных украинцев имеют право на отсрочку - военный омбудсмен

20:31

В Киеве назвали пляжи, где вода опасна для купания - список

20:29

Зелень без сушилки: как сохранить цвет и аромат лука до самой зимы

20:27

"Фанатик в Кремле": Сибига жестко припечатал Путина за отказ от переговоров

От России мало что останется: Эйдман – о предвестниках катастрофы в РФ и страхах ПутинаОт России мало что останется: Эйдман – о предвестниках катастрофы в РФ и страхах Путина
19:28

Секрет идеальных роз: простой сосед спасёт куст от гибели и черной пятнистостиВидео

19:27

"Иду по обломкам жизни": атака РФ по Львову повредила квартиру известной певицы

19:19

РФ копирует украинскую тактику ударов дронами - "Флэш" предупредил о новой угрозе

19:10

Кремль ищет новый повод для скандала: Коваленко об атаке в Азовском моремнение

Реклама
18:41

Роскошная Анита Луценко рассказала, что делает для красоты: восемь правил

18:32

Их дом наполнен любовью — какие знаки зодиака являются заботливыми бабушками

18:29

"Это проблема": РФ пошла на прорыв, в ВСУ назвали "горячее" направление

18:28

Люди, родившиеся в конкретный период, наделены особым талантом к творчеству

18:28

В Кремле официально переписали историю Киева — что придумали и изменили

18:07

Надвигается настоящий Армагеддон: часть Украины атакует мощный шторм

18:04

Странная привычка собаки раскрыла тайну, о которой никто не зналВидео

17:47

Наступление на Ровенскую АЭС и не только: названы сценарии нападения Беларуси на Украину

17:41

Киев затопляет: на Украину обрушился мощный грозовой шторм

17:31

Рабочие прокладывали трубопровод и сделали сенсационную находку

17:31

Ловушка в НМТ: какие наречия чаще всего пишутся с ошибками

Реклама
17:29

Дроны ССО взяли под огневой контроль сухопутный коридор оккупантов в Крым

17:28

В Украине резко изменили цены на популярный овощ: какая цена на сегодня

17:09

"Это катастрофа": Лукашенко заговорил об участии в войне против Украины

16:54

"Это не любовь": Инна Мирошниченко сделала откровенное признание о браке

16:48

Девушка показала, как превратить старую мебель в украшение для домаВидео

16:25

НАТО может утвердить пакет помощи Украине на 70 млрд евро – СМИ

16:24

Мощные удары дронов: поражена база Балтфлота, взорван ракетный арсенал РФ

16:22

Зачем в кофе добавляют поваренную соль — неожиданный лайфхак от бариста

16:16

Владельцы солнечных панелей развеяли популярные мифы о деньгах

15:58

Китайский гороскоп на завтра, 7 июня: Лошадям - путаница, Кроликам - упрямство

15:58

Россия атаковала Запорожье средь бела дня: пострадал ребенок, что известноФото

15:38

Традиционные растения-обереги: что обязательно нужно посадить возле дома

15:25

Кремль вернулся к мирному плану Трампа, но есть нюанс: названы детали переговоров

15:22

Почему 7 июня нельзя работать после полудня: какой церковный праздник

15:12

Почти 40 раз нарушал ПДД: новые подробности смертельного ДТП в КиевеФото

15:05

Часть территорий затопит: Россия может ударить по гидросооружениям Украины

14:57

Почему кот падает на спину и показывает живот — настоящая причина удивит многихВидео

14:39

Клубней станет в два раза больше: как и когда окучивать картофельВидео

14:32

Старинный бабушкин трюк заставил ванну сиять без дорогих средств

14:19

"Надо готовиться к худшему": в ГПСУ оценили угрозу наступления на Киев и западные области

Реклама
14:13

Твое тело меняется: Кейт Миддлтон сделала откровенное признание о борьбе с раком

14:08

"Обязательно добьемся": Лавров назвал новое условие для окончания войны в Украине

13:57

Теперь сын: по Брэду Питту нанесли еще один удар

13:46

РФ ударила дроном по машине Олега Тягнибока на фронте: в каком он состоянии

13:44

Самые мягкие родители по гороскопу: кто балует детей чаще всего

13:29

Люди переехали в роскошный бункер, готовясь к концу света и пожалелиВидео

13:22

У Путина впервые заявили о поражении в войне: Кремль готовит 3 сценария, какова роль Украины

13:07

Как легко определить пол ребенка по возрасту мамы: астролог дала ответ

12:28

Гороскоп Таро на завтра 7 июня: Девам - измениться, Весам - решимость

12:20

Осот не боится популярных гербицидов: как избавиться от опасного сорнякаВидео

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтра
Рецепты
Легкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюда
Новости шоу бизнеса
София РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотап
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Лайфхаки и хитрости
УборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о сале
Экономика
Денежная помощьТарифыКурс валютЦены на продукты
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Регионы
Новости ХарьковаНовости ПолтавыНовости ЛьвоваНовости СумНовости ДнепраНовости ЧеркассыНовости ТернополяНовости РовноНовости ЖитомираНовости ЗапорожьяНовости Одессы
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять