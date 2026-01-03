Зелень будет свежей неделями: кулинар раскрыл секрет правильного хранения

Рассказываем, почему залатная зелень так быстро теряет свежесть и как простым способом можно продлить ее жизнь в холодильнике.

https://glavred.info/lifehack/zelen-budet-svezhey-nedelyami-kulinar-raskryl-sekret-pravilnogo-hraneniya-kulinar-raskryl-sekret-pravilnogo-hraneniya-10729088.html Ссылка скопирована

Как хранить зелень в холодильнике - как дольше сохранить листья салата/ Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Как правильно хранить листья салата

Как хранить шпинат в холодильнике

Как хранить зелень в холодильнике

Салатную зелень мы покупаем, чтобы иметь под рукой основу для легких и питательных блюд, но часто сталкиваемся с разочарованием: уже через несколько дней после покупки она вянет, становится скользкой или желтеет. Особенно это касается нежных видов - шпината, рукколы или весенней смеси.

Эксперты отмечают, что основной причиной быстрой порчи является чрезмерная влага, которая накапливается внутри пакета. Об этом пишет Real Simple.

видео дня

Главред собрал простые, но действенные секреты, которые позволят сохранить листья салата хрустящими и свежими на долго.

Рекомендуем прочитать наш материал: Сыр не будет портиться неделями: эксперты раскрыли лучший способ хранения

Как хранить зелень в холодильнике

Чтобы продлить жизнь зелени, рекомендуем хранить ее вместе с бумажными полотенцами. Когда зелень стоит в холодильнике, на стенках упаковки образуется конденсат, который оседает на листьях и ускоряет их порчу. Бумажное полотенце работает как барьер, оно впитывает лишнюю влагу еще до того, как она испортит продукт.

Но чтобы этот метод сработал, зелень должна быть сухой. После мытья нужно обязательно полностью высушить зелень, для этого используйте центрифугу для салата или чистое кухонное полотенце. Дно контейнера выстелите сухим бумажным полотенцем, сверху положите зелень и накройте еще одним полотенцем. Закройте контейнер и поставьте его в холодильник, лучше всего в отделение для овощей и фруктов. Если полотенце станет влажным, заменяйте его на новое.

Такой способ хранения позволяет зелени оставаться свежей значительно дольше, иногда даже несколько недель.

Чтобы этот способ был еще более действенным, следует придерживаться нескольких простых правил. Не мойте зелень сразу после покупки, если не планируете использовать ее в ближайшее время, ведь лишняя влага только сократит срок хранения. Также стоит избегать полностью герметичных контейнеров, небольшая циркуляция воздуха помогает листьям оставаться свежими.

Если среди зелени появились поврежденные или скользкие листья, их нужно сразу убрать, чтобы они не испортили остальные. И еще один важный момент - не переполняйте контейнер, ведь зелень должна лежать свободно, чтобы воздух мог циркулировать.

Читайте также:

Об источнике: Real Simple Real Simple - американский ежемесячный журнал, который издает Dotdash Meredith. Журнал содержит статьи и информацию, связанную с домашним хозяйством, уходом за детьми, кулинарией и эмоциональным благополучием. Журнал отличается чистым, лаконичным стилем верстки и фотографий, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред