Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Лайфхаки

Секрет идеального хранения: один предмет сохранит картофель свежим до полугода

Алексей Тесля
27 ноября 2025, 09:12
59
Главный враг клубней — влага: из-за высокого содержания воды картофель быстро портится.
Как правильно хранить картофель на кухне
Как правильно хранить картофель / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

Вы узнаете:

  • Перед длительным хранением картофелю полезно немного "отлежаться"
  • Хранить картофель в полиэтиленовых пакетах — серьёзная ошибка

Мало кто знает, что простой бытовой предмет способен продлить "жизнь" картофеля до шести месяцев.

Главный враг клубней — влага: из-за высокого содержания воды картофель быстро портится, если лежит плотной кучей, где воздух не проходит и сырость задерживается, пишет Express.

видео дня

Однако специалисты уверяют: достаточно использовать обычную газету — и картофель может храниться в разы дольше.

В чём главный секрет

Если разложить клубни на газетных листах в тёмном и прохладном месте, они сохранятся гораздо лучше. Бумага впитывает лишнюю влагу и позволяет воздуху свободно циркулировать, а это критически важно. Главное — не складывать картофель впритык: между клубнями должно оставаться пространство.

Перед длительным хранением картофелю полезно немного "отлежаться". Это помогает кожуре затянуться после возможных повреждений во время сбора или перевозки — тогда клубни теряют меньше влаги и реже поддаются гниению.

Как правильно организовать хранение

  • Выберите прохладное и тёмное место — подойдёт ящик, шкаф, кладовка.
  • Разложите клубни по одному на газетной бумаге или уложите их в коробку/корзину, переложив газетами.
  • Следите, чтобы картофелины не касались друг друга — так они остаются сухими и лучше "дышат".
  • Периодически проверяйте запасы. Если условия хранения соблюдены, картофель становится плотнее и может лежать месяцами.
Интересные факты о картофеле
/ инфографика: Главред

Почему газета работает лучше всего

Хранить картофель в полиэтиленовых пакетах — серьёзная ошибка. В них нет воздухообмена, влага задерживается, что быстро приводит к образованию плесени.

Газета же — воздухопроницаемая, лёгкая и сухая. Она не создаёт "парникового эффекта", не даёт влаге скапливаться и позволяет клубням оставаться сухими. Кроме того, бумага служит мягким разделителем, предотвращая повреждения от контакта друг с другом.

Использование газетной бумаги — простой, доступный и очень эффективный способ продлить свежесть картофеля, уменьшая риск порчи и сохраняя качество запаса на долгие месяцы.

Как хранить картошку: советы экспертов

Идеальные условия для хранения картофеля — температура от +2°С до +10°С. Если в помещении теплее, клубни быстро выпускают ростки. Поэтому лучше искать самые прохладные уголки в доме. Не менее важен и уровень влажности: оптимальным считается показатель около 80%. Попадание света на картофель крайне нежелательно — из-за освещения портится вкус, и продукт теряет свои качества.

Смотрите видео - секреты хранения картошки:

Когда температура поднимается выше +5 °C, картофель начинает быстро выпускать ростки. Даже в зимний период, если клубни лежат в тёплом помещении, они неизбежно прорастают, и вам приходится регулярно обламывать эти побеги.

Но вместе с ростками картофель теряет часть своих полезных веществ, и запасы становятся менее питательными. Чтобы избежать этого, важно следить, чтобы температура хранения не поднималась выше нормы.

Ранее сообщалось о том, что нельзя хранить рядом с картошкой. Оказывается, картофель нельзя хранить вместе с некоторыми овощами, поскольку это существенно сокращает срок его свежести и делает его подверженным гниению.

Напомним, ранее Главред писал о стопроцентном способе спасти запас картошки. Можно ли готовить из вялой картошки - когда нельзя есть старую картошку.

Больше новостей:

Об источнике: Express.co.uk

Express.co.uk - это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

картошка лайфхак
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Счет идет на недели, "воевалка" Путина иссякнет к весне – Орешкин

Счет идет на недели, "воевалка" Путина иссякнет к весне – Орешкин

09:00Интервью
Пентагон пугает Европу ракетами РФ, продвигая "быстрый мир" для Украины - NYT

Пентагон пугает Европу ракетами РФ, продвигая "быстрый мир" для Украины - NYT

08:57Мир
Когда закончится война в Украине: в НАТО назвали сроки и указали на нюанс

Когда закончится война в Украине: в НАТО назвали сроки и указали на нюанс

08:51Война
Реклама

Популярное

Ещё
Флаг "перевернули", а Тризуб имеет другое значение: вся правда о символах Украины

Флаг "перевернули", а Тризуб имеет другое значение: вся правда о символах Украины

"Постановочная сцена": появилась информация о помолвке Melovin

"Постановочная сцена": появилась информация о помолвке Melovin

Китайский гороскоп на сегодня 27 ноября: Драконам - проблемы, Крысам - споры

Китайский гороскоп на сегодня 27 ноября: Драконам - проблемы, Крысам - споры

Гороскоп Таро на декабрь 2025: Ракам - деньги, Львам - новый путь, Девам - сомнения

Гороскоп Таро на декабрь 2025: Ракам - деньги, Львам - новый путь, Девам - сомнения

Путин подписал указ касательно украинцев на оккупированных территориях - что их ждет

Путин подписал указ касательно украинцев на оккупированных территориях - что их ждет

Последние новости

10:41

Китайский гороскоп на завтра 28 ноября: Лошадям - страх, Козлам - разочарование

10:32

"Хватаешься за голову": дипломат разгромил "мирный план" Трампа

10:17

Дмитрий Комаров сходил на свидание с известной певицей — деталиВидео

10:14

Пятна с посуды исчезают за 5 минут: простое средство творит чудеса без химииВидео

10:03

Меган Маркл обвинили в воровстве: что произошло

Трампу фиолетово на Украину, он спасает себя: Огрызко – о "плане" США и кремлевских шпаргалкахТрампу фиолетово на Украину, он спасает себя: Огрызко – о "плане" США и кремлевских шпаргалках
10:02

Сколько времени нужно РФ, чтобы захватить Донбасс: в ISW назвали точные сроки

09:36

Россияне пытаются прорваться на линии трех городов: военный оценил план врага

09:22

"Такие крики": Ольга Сумская рассказала о своей первой измене мужу

09:12

Секрет идеального хранения: один предмет сохранит картофель свежим до полугодаВидео

Реклама
09:00

Счет идет на недели, "воевалка" Путина иссякнет к весне – Орешкин

08:57

Пентагон пугает Европу ракетами РФ, продвигая "быстрый мир" для Украины - NYT

08:51

Когда закончится война в Украине: в НАТО назвали сроки и указали на нюанс

08:32

Ресурсов у России осталось максимум на годмнение

08:15

Европа планирует нанести удар в ответ на атаки РФ: СМИ раскрыли планы стран

07:49

Серия из 10 мощных взрывов: дроны атаковали НПЗ под Самарой в РФВидео

06:55

Гарантии будут после: США требуют от Украины сначала договориться с РФ - Politico

06:10

Зачем россияне слили разговор Виткофа и Ушакова или сможет ли Путин сорвать переговоры?мнение

05:58

Гороскоп на завтра 28 ноября: Девам - срыв, Ракам - интересное предложение

05:37

Здоровье на десятилетия вперед: что делать в 30, чтобы чувствовать себя молодым в 70

04:58

Снимется одним движением: как быстро очистить колбасу от шкурки, простой трюк

Реклама
04:15

Путинистам Киркорову и Баскову высказали правду о войне — детали

03:12

Как нарядить ёлку красиво: ловушки, в которые попадаются даже опытные декораторы

02:40

Учёные потрясли мир сенсацией: темную материю удалось зафиксировать впервые

02:06

Украина и МВФ согласовали важное финансовое соглашение: Свириденко раскрыла сумму

01:30

Криштиану Роналду выбрал для свадьбы символическое место

00:52

Мирные переговоры с Украиной: на какие уступки Путин может пойти — прогноз NYT

26 ноября, среда
23:59

Российский телеведущий принял решение умирать от рака

23:55

Какое авто дает больше шансов сдать экзамен с первого раза: МВД дало подсказку

23:35

Страховой стаж под угрозой: названо главное условие для трудовых книжек

23:28

Батареи станут горячее мгновенно: инженер поделился простым секретом

23:13

Победительница "Холостяка" сделала неожиданное признание о новом бойфренде

22:52

Динамо сыграет против Омонии без ключевых игроков - кто не поможет команде

22:40

"У нее проблемы": мама предательницы Наташи Королевой рассказала правду о дочери

22:37

"Не будет шанса на выживание": названа главная опасность "мирного плана" США

22:15

Просто разместите над батареей: лайфхак, как сделать комнату теплее за минуты

22:14

Возле Белого дома произошла стрельба, есть погибшие военные - что известноВидео

22:05

Когда водитель может смело ехать на желтый сигнал светофора - законный случай

21:59

Как мозг выбирает, что запомнить: ученые раскрыли секрет существования воспоминанийВидео

21:33

Отошли на другие позиции: в ВСУ раскрыли тревожные данные о боях на юге

21:31

В РФ скончался популярный советский актер и режиссер

Реклама
21:06

Путин подписал указ касательно украинцев на оккупированных территориях - что их ждет

21:05

Враг лупит фактически каждые три дня: энергосистема крупного города под угрозой

21:01

Силы ВСУ могут разместить в одной из стран НАТО: неожиданный прогноз

21:00

Могут ли женатые быть свидетелями на свадьбе - священник расставил точки над "і"Видео

20:57

"Я сдохла": Седокова устроила показательную истерику на камеру

20:43

От мороза до +20: какой будет погода в ближайшее время

20:19

Раскрыт секрет экономии на отоплении: все дело в простой хитрости с радиаторомВидео

20:13

"Постановочная сцена": появилась информация о помолвке Melovin

19:59

Инвестиция в будущий урожай: что нужно сделать с орехом до наступления морозовВидео

19:48

"Я не сомневаюсь": раскрыто, кто "слил" переговоры Виткоффа с помощником Путина

Новости Украины
Новости КиеваМобилизацияПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в Украине
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Рецепты
НапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочери
Интересное
Все о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметы
Новый год 2026
В чем встречать Новый год 2026Китайский гороскоп на 2026 годГод Красной Огненной Лошади — каким будет 2026
Новости шоу бизнеса
Алла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт Миддлтон
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять