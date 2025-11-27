Секрет идеального хранения: один предмет сохранит картофель свежим до полугода

Главный враг клубней — влага: из-за высокого содержания воды картофель быстро портится.

Как правильно хранить картофель / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

Вы узнаете:

Перед длительным хранением картофелю полезно немного "отлежаться"

Хранить картофель в полиэтиленовых пакетах — серьёзная ошибка

Мало кто знает, что простой бытовой предмет способен продлить "жизнь" картофеля до шести месяцев.

Главный враг клубней — влага: из-за высокого содержания воды картофель быстро портится, если лежит плотной кучей, где воздух не проходит и сырость задерживается, пишет Express.

Однако специалисты уверяют: достаточно использовать обычную газету — и картофель может храниться в разы дольше.

В чём главный секрет

Если разложить клубни на газетных листах в тёмном и прохладном месте, они сохранятся гораздо лучше. Бумага впитывает лишнюю влагу и позволяет воздуху свободно циркулировать, а это критически важно. Главное — не складывать картофель впритык: между клубнями должно оставаться пространство.

Перед длительным хранением картофелю полезно немного "отлежаться". Это помогает кожуре затянуться после возможных повреждений во время сбора или перевозки — тогда клубни теряют меньше влаги и реже поддаются гниению.

Как правильно организовать хранение

Выберите прохладное и тёмное место — подойдёт ящик, шкаф, кладовка.

Разложите клубни по одному на газетной бумаге или уложите их в коробку/корзину, переложив газетами.

Следите, чтобы картофелины не касались друг друга — так они остаются сухими и лучше "дышат".

Периодически проверяйте запасы. Если условия хранения соблюдены, картофель становится плотнее и может лежать месяцами.

/ инфографика: Главред

Почему газета работает лучше всего

Хранить картофель в полиэтиленовых пакетах — серьёзная ошибка. В них нет воздухообмена, влага задерживается, что быстро приводит к образованию плесени.

Газета же — воздухопроницаемая, лёгкая и сухая. Она не создаёт "парникового эффекта", не даёт влаге скапливаться и позволяет клубням оставаться сухими. Кроме того, бумага служит мягким разделителем, предотвращая повреждения от контакта друг с другом.

Использование газетной бумаги — простой, доступный и очень эффективный способ продлить свежесть картофеля, уменьшая риск порчи и сохраняя качество запаса на долгие месяцы.

Как хранить картошку: советы экспертов

Идеальные условия для хранения картофеля — температура от +2°С до +10°С. Если в помещении теплее, клубни быстро выпускают ростки. Поэтому лучше искать самые прохладные уголки в доме. Не менее важен и уровень влажности: оптимальным считается показатель около 80%. Попадание света на картофель крайне нежелательно — из-за освещения портится вкус, и продукт теряет свои качества.

Когда температура поднимается выше +5 °C, картофель начинает быстро выпускать ростки. Даже в зимний период, если клубни лежат в тёплом помещении, они неизбежно прорастают, и вам приходится регулярно обламывать эти побеги.

Но вместе с ростками картофель теряет часть своих полезных веществ, и запасы становятся менее питательными. Чтобы избежать этого, важно следить, чтобы температура хранения не поднималась выше нормы.

