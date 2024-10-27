Прорастет раньше времени: что нельзя хранить рядом с картошкой

Картофель – один из главных продуктов осени и зимы, но его неправильное хранение часто приводит к быстрой порче. Оказывается, картофель нельзя хранить вместе с некоторыми овощами, поскольку это существенно сокращает срок его свежести и делает его подверженным гниению.
Мы расскажем, как правильно хранить картофель в домашних условиях, чтобы он оставался свежим на протяжении долгих месяцев.
Как правильно хранить картофель
Лучшее место для хранения картофеля — темное, прохладное и сухое помещение, например, кладовка или кухонный шкаф. При комнатной температуре и минимальной влажности картофель может оставаться свежим намного дольше, пишет express.
Не рекомендуется хранить картофель в холодильнике, так как холод превращает крахмал в сахар, меняя текстуру и вкус.
Почему картофель нельзя хранить с луком
Хотя картофель и лук — отличное кулинарное сочетание, при хранении они не уживаются. Лук выделяет влагу и этилен, ускоряя созревание картофеля и вызывая его порчу. Важно держать лук и картофель в отдельных контейнерах, так как картофель быстро портится при соприкосновении с влагой. Раздельное хранение позволяет овощам дольше оставаться свежими.
Когда правильно высаживать картофель
Оптимальные сроки посадки картофеля предполагаются при наступлении в почве на глубине 10 см среднесуточной температуры +6+8ºС. Для южного и центрального Полесья это первая-вторая декада, для северных и западных районов – вторая-третья декада апреля. В лесостепной зоне оптимальные сроки посадки картофеля приходятся на вторую-начало третьей декады апреля. В степной зоне оптимальные сроки посадки картофеля – третья декада марта – первая декада апреля, сообщает Институт картофелеводства.
Можно ли хранить картофель при комнатной температуре?
Да, при комнатной температуре картофель хранится отлично, если находится вдали от света и влаги. Храните его в корзине или сетчатом мешке, чтобы обеспечить хорошую вентиляцию и предотвратить накопление влаги.
Дополнительные советы для увеличения срока хранения картофеля
Если на кухне недостаточно места для раздельного хранения картофеля и других овощей, используйте специальные пакеты, поглощающие этилен. При таком хранении картофель останется свежим и готовым к приготовлению в любое время года.
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