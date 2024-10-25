Картофель по 50 гривен: в Минагрополитики объяснили, что будет с ценами

Главное:
- Цены на картофель не повысятся до 50 грн/кг.
- Подешевение картофеля не ожидается.
- Цены на картофель повысятся ближе к весне.
В этом году цены на картофель в Украине значительно повысились из-за засухи. Однако оснований для резкого повышения стоимости до 50 грн нет. Об этом сообщил первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий на брифинге в Media Center Ukraine.
"По картофелю действительно настолько сильно повлияла засуха, что существенно уменьшился урожай по сравнению с предыдущим годом, и это было одним из факторов поднятия цены. Вместе с тем мы видим, что она на этом уровне, 25 грн оптовая, 30 грн розничная, уже 3-4 недели держится и не меняется. Мы считаем, что она и не будет дальше меняться", - отметил он.видео дня
Замминистра заверил, что рост стоимости картофеля до 50 гривен не ожидается. По его словам, текущая цена уже покрывает себестоимость, в том числе и в условиях уменьшения урожайности. Также такая стоимость открывает возможность для импорта картофеля, что стабилизирует рынок.
"У нас открытая экономика, открытый рынок, мы излишки экспортируем, когда дефицит - мы импортируем, это абсолютно нормально. И мы видим, что когда цена дошла до 25 гривен просто пошел импорт картофеля из Польши, из Прибалтики. Это незначительные объемы по сравнению с нашим производством, но этих нескольких десятков тысяч тонн достаточно для того, чтобы стабилизировать условно спекулятивный рост цены и его остановить", - пояснил Высоцкий.
В то же время представитель Минагропрома добавил, что снижение цен на картофель также не ожидается. Высоцкий отметил, что ближе к весне его цена может подняться из-за расходов на хранение.
"Но опять же, это может быть плюс 10-15%, возможно, до 20%, но это не 50 грн, это просто невозможно в этом случае", - сказал он.
Кто такой Тарас Высоцкий
Тарас Николаевич Высоцкий - заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины. Временно исполнял обязанности министра Минагрополитики с 14 мая до 5 сентября 2024 года.
Цены на продукты в Украине - последние новости
Напомним, цены на картофель в Украине выросли почти втрое по сравнению с прошлым годом. Сейчас стоимость овоща достигла 20-30 грн/кг в зависимости от сорта и качества, сообщили аналитики EastFruit.
Как сообщал Главред, в ноябре в Украине прогнозируется существенное повышение цен на отдельные продукты питания. Экономист и руководитель "Экономического дискуссионного клуба" Олег Пендзин пояснил, что после августа-сентября традиционно растут цены на овощи борщевого набора.
Кроме того, в Украине продолжают повышаться цены на яблоки. Сейчас стоимость яблок колеблется в пределах 17-25 грн за килограмм.
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