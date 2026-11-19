Стилисты советуют заменить геометрические стрижки мягкими слоями и прядями вокруг лица.

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Какие стрижки освежат образ после 60 / коллаж: Главред, фото: pixabay

Вы узнаете:

Какие три прически могут визуально добавить возраста

Как освежить стрижку без кардинальных изменений

Удачно подобранная прическа может существенно изменить внешний вид. Она может смягчить черты лица, подчеркнуть его и освежить в целом.

Главред решил разобраться, какие стрижки стоит выбирать после 60 лет.

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Какие прически добавляют возраста

Слишком короткий геометрический боб с ровной челкой, жесткие контуры, словно вырезанные по линейке, и длина, не подходящая к форме лица, чаще всего визуально добавляют возраста, пишет Meglepetеs.

От любимого образа не обязательно отказываться только из-за возраста. Гораздо важнее, чтобы стрижка подходила к форме лица, структуре волос и характеру человека.

Классический боб до линии челюсти периодически возвращается в тренды, и сам по себе он не является проблемой. Риск возникает тогда, когда лаконичный геометрический срез сочетается с идеально ровной челкой. На многих лицах такая комбинация выглядит слишком строго, особенно если волосам не хватает естественной мягкости.

Отказываться от короткой стрижки не стоит: с выразительным стилем и удачно подобранными аксессуарами она может выглядеть современно.

Тем, кто стремится к более мягкому эффекту, следует выбирать менее четкие линии, более длинную челку, расходящуюся в стороны и обрамляющую лицо, или легкий боб с деликатным слоистым срезом, который придает волосам динамику.

Почему жёсткие контуры старят

Длина - не единственный фактор, влияющий на впечатление от прически. Если стрижка выглядит так, будто её сделали по линейке, черты лица кажутся более жёсткими. Зато едва заметные переходы, мягкие слои и пряди вокруг лица придают прическе динамику, а образ становится более естественным и свежим.

Для более объемного эффекта стилисты рекомендуют многослойную стрижку. В ней волосы разной длины плавно переходят друг в друга, поэтому прическа визуально выглядит легче и гуще. Полностью менять образ для этого не обязательно: часто достаточно нескольких более коротких прядей у лица.

Почему важна форма лица

Модная стрижка не всегда соответствует пропорциям конкретного человека: одинаковый боб или челка у двух женщин могут производить совершенно разное впечатление.

Круглое лицо можно визуально вытянуть с помощью длинных прядей и мягких слоев, а удлиненное - сбалансировать челкой, в частности, скошенной набок.

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