Почему раньше женщины носили косу: вот что на самом деле означала эта прическа

Как украинские женщины заплетали косы, почему после свадьбы им приходилось покрывать голову и какие народные поверья лежали в основе древних обычаев и обрядов.

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Почему девичья коса имела особое значение / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

О чём вы узнаете:

Какие прически определяли статус украинской женщины

Как проходил свадебный обряд покрывания головы

В древней украинской культуре прическа была не просто элементом красоты, но и важным социальным маркером. По тому, как были уложены волосы, в селе сразу определяли статус женщины: девушка она или уже замужняя молодая женщина. Главред расскажет подробнее.

Как сообщает издание Ukr.media, потеря косы считалась позором, а появиться на людях с непокрытой головой после свадьбы было недопустимым нарушением обычаев.

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Как девушки заплетали косы в разных регионах Украины

Длинная коса считалась главным украшением девушки. Однако правила её заплетания различались в зависимости от региона.

На Левобережье в будни девушки делали ровный пробор и заплетали две косы вокруг головы в виде "веночка". На праздники одну косу спускали по спине и украшали красочными лентами.

в будни девушки делали ровный пробор и заплетали две косы вокруг головы в виде "веночка". На праздники одну косу спускали по спине и украшали красочными лентами. На Правобережье по праздникам обычно заплетали две косы, которые спадали на спину.

по праздникам обычно заплетали две косы, которые спадали на спину. В Полтавской области, в частности под Лубнами, плели сложные прически: начинали с трёх-шести прядей, постепенно увеличивая их количество вплоть до 24. Благодаря этому коса казалась максимально объёмной.

плели сложные прически: начинали с трёх-шести прядей, постепенно увеличивая их количество вплоть до 24. Благодаря этому коса казалась максимально объёмной. В Киевской области из-за сложности причесок девушки собирались каждую субботу вечером в одном доме, мыли голову и заплетали друг другу косы.

Летом прическу обязательно дополняли венком, а зимой - цветной лентой над лбом.

Особый статус имела девушка, родившая ребенка вне брака. Ее называли "покрыткой". На неё насильно надевали платок: носить венок и косу ей запрещали, но и полноценного наряда замужней женщины она не получала.

Как проходил обряд расплетения косы на свадьбе

Расплетение косы на свадьбе было одним из самых важных и эмоциональных ритуалов. Невесту сажали на дежу - сосуд для замешивания теста, застеленный мехом. Под тоскливые песни подруг ей расплетали косу, а девушка плакала, прощаясь с девичьей жизнью.

После этого наступал этап покрывания головы.

Сначала на голову невесты надевали ошипок - плотно прилегающую шапочку. Поверх него завязывали наметку - длинное белое полотнище - или платок.

По обычаю невеста трижды сбрасывала покрытие на пол, сопротивляясь новому статусу, но в конце концов подчинялась обряду.

Именно с традицией покрытия головы связывают народную молитву на Покров: "Святая Покровчица, покрой мне головку…".

Видео о том, какую структуру имеют женские волосы и почему они могут выпадать, можно посмотреть здесь:

Почему замужним женщинам нельзя было ходить с распущенными волосами

После свадьбы ходить с распущенными волосами, то есть с непокрытой головой, считалось непристойным. Согласно народным поверьям, женщина с распущенными волосами могла навлечь на село неурожай, град или засуху. На Полтавщине говорили, что от этого "солнце плачет".

Отношение к этому обычаю было настолько серьёзным, что даже во время научных экспедиций антрополога Фёдора Вовка женщины спокойно соглашались на антропометрические измерения конечностей, но категорически отказывались снимать чепец.

Когда украинки могли распускать волосы

Несмотря на строгие правила, бывали ситуации, когда женщинам или девушкам разрешалось ходить с распущенными волосами.

Во время свадьбы

Волосы оставались непокрытыми в короткий промежуток между расплетением косы и покрытием головы наметкой.

На Русальной неделе

Во время обрядов в июне девушки ходили по полям с распущенными косами, подражая русалкам.

Во время гадания

Считалось, что для магических действий на волосах девушки не должно быть ни одного узла или заплетенной пряди.

Какие традиции сохранились до наших дней

Традиция покрывать голову перешла в современные свадебные обряды. В частности, в некоторых регионах Украины до сих пор практикуют обычай снимать с невесты фату и повязывать ей платок.

Сохранился и обычай покрывать голову платком при входе в храм.

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