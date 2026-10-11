Почему в 90-х носили золото и кожаные куртки: настоящие причины моды

Золотые цепи, кожаные куртки и дорогие автомобили стали символами благосостояния в 1990-х. Почему именно эти вещи определяли стиль состоятельных людей.

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Почему состоятельные люди носили массивные золотые украшения / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

О чём вы узнаете:

Почему золото стало символом богатства в 1990-х

Как кожаные куртки превратились в модный атрибут

Почему стиль состоятельных людей той эпохи изменился

Образ состоятельного человека 1990-х годов несомненно ассоциируется с массивной золотой цепью, кожаной курткой, дорогой иномаркой и первым мобильным телефоном. В первое десятилетие после распада СССР такой стиль стал ярким маркером финансового успеха, хотя сегодня он нередко воспринимается как карикатурный или чрезмерно демонстративный. Главред расскажет подробнее.

Как сообщает издание Ukr.Media, трансформация моды происходила на фоне ухода от советской системы, в которой открытая демонстрация роскоши официально не одобрялась, а достаток часто ассоциировался с доступом к дефицитным товарам.

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Почему золото и плетение "бисмарк" стали символами богатства

С появлением частного бизнеса и первых крупных состояний возникла потребность в доступных и понятных символах статуса. Поскольку культура потребления брендовых вещей только формировалась, золото стало одним из самых заметных способов продемонстрировать финансовые возможности.

Понятная ценность

Массивная цепь, особенно со сложным плетением "бисмарк", не требовала знаний о модных брендах и воспринималась как очевидный знак достатка. Вес, размер и внешний вид украшения имели значение, ведь золото можно было не только носить, но и продать в случае необходимости.

Защита от инфляции

В условиях экономической нестабильности и обесценивания сбережений драгоценные металлы могли служить способом сохранить часть накоплений. Золотые украшения при необходимости можно было продать или сдать в ломбард.

Видео о том, почему чекисты носили кожаные куртки, можно посмотреть здесь:

Как кожаная куртка стала модным атрибутом 1990-х

Кожаная куртка быстро завоевала популярность благодаря практичности и резкому контрасту с серым советским гардеробом. Сначала такую одежду носили представители различных неформальных сред, но впоследствии массовый импорт из Турции и Польши сделал её более доступной для широкой публики. Кожаные куртки продавали на вещевых рынках, в частности на "Седьмом километре" и "Барабашово".

Ассоциация кожаной одежды и золота с криминальным миром укрепилась благодаря СМИ и кинематографу. Хотя такие вещи носили не только представители криминального мира, но и предприниматели, торговцы и обычные граждане, массовая культура постепенно превратила их в узнаваемые атрибуты "силового" статуса.

В 2000-х годах, с распространением международных брендов и изменением модных предпочтений, демонстративная роскошь постепенно начала уступать место другим представлениям о престиже. Массивные золотые цепи и кожаные куртки остались узнаваемыми символами 1990-х годов.

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