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Куда деваются скамейки у подъездов: основные причины и новые нормы

Марина Иваненко
8 октября 2026, 11:44
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Скамейки у подъездов исчезают из дворов. Почему их демонтируют, из-за чего возникают конфликты между жильцами и где теперь обустраивают места для отдыха.
Куда исчезают скамейки у подъездов
Куда пропадают скамейки у подъездов / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

О чём вы узнаете:

  • Почему скамейки у подъездов начали убирать
  • Как изменилась культура общения во дворах
  • Где теперь обустраивают места для отдыха

Еще несколько десятилетий назад скамейка у входа в дом была обязательным элементом дворового пространства. Она служила главным центром социальной жизни, где обсуждали новости, отдыхали после работы и присматривали за детьми. Однако в современных жилых комплексах и реконструированных дворах скамейки у подъездов всё чаще демонтируют или намеренно размещают подальше от дверей. Главред расскажет подробнее.

По данным издания Ukr.Media, исчезновение скамеек у подъездов является результатом совокупности социальных, юридических и архитектурных изменений.

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Борьба за ночную тишину

Главным фактором демонтажа часто становятся жалобы жильцов первых этажей. Вечером скамейки под окнами нередко превращаются в место сбора шумных компаний, распития алкоголя и возникновения конфликтов.

Поскольку решения относительно общего имущества дома принимают совладельцы через ОСМД, большинство жильцов может выбрать спокойствие и отказаться от скамеек непосредственно у подъездов.

Соседи всё реже общаются во дворе

Изменилась и сама культура общения. Двор больше не является главным источником информации или единственным местом для общения. Соседи реже обсуждают новости лично на улице, отдавая предпочтение мессенджерам, социальным сетям и чатам домов в Telegram или Viber.

Из-за этого скамейка у подъезда уже не выполняет ту социальную функцию, которую она выполняла ещё несколько десятилетий назад.

Новые требования к обустройству дворов

В современных жилых комплексах вход в подъезд рассматривают как транзитную зону с высоким потоком пешеходов, курьеров и жильцов с детскими или инвалидными колясками. Чтобы не создавать препятствий для передвижения, зоны отдыха все чаще проектируются отдельно.

Скамейки можно устанавливать во дворных скверах, возле детских площадок или в беседках. Такой подход позволяет сохранить места для отдыха, не мешая при этом движению людей у входов в дома.

Почему демонтаж скамеек становится причиной конфликтов

Демонтаж скамеек нередко вызывает споры между жильцами. Пока одни выступают за тишину и порядок возле дома, пожилым людям, родителям с маленькими детьми и людям с инвалидностью может негде отдохнуть неподалеку от собственной двери.

Подобные конфликты иногда доходят до суда. В частности, такая ситуация произошла в Днепре, где ОСМД демонтировало скамейку, установленную жительницей за собственные средства.

В то же время современная урбанистика и новые строительные нормы доступности предусматривают возвращение мест для отдыха, но уже в другом формате. Их рекомендуют устанавливать вдоль пешеходных дорожек во дворах через каждые 30–100 метров.

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Об источнике: Ukr.media

Ukr.media - это популярное украинское информационно-развлекательное онлайн-издание, основанное в 2008 году. Портал работает как медиа-платформа с широким охватом тем, включая актуальные новости политики и экономики, а также обширный блок лайфстайл-контента: советы по психологии, здоровью, кулинарии и садоводству. Изданием управляет ООО "УКР-МЕДИА", главный офис расположен в Фастове, а должность главного редактора занимает Валерий Лесько. Ресурс ориентирован на массовую аудиторию, предлагая как оперативную информацию о событиях в Украине, так и познавательные материалы прикладного характера для повседневного использования.

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