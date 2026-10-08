Куда деваются скамейки у подъездов: основные причины и новые нормы

О чём вы узнаете:
- Почему скамейки у подъездов начали убирать
- Как изменилась культура общения во дворах
- Где теперь обустраивают места для отдыха
Еще несколько десятилетий назад скамейка у входа в дом была обязательным элементом дворового пространства. Она служила главным центром социальной жизни, где обсуждали новости, отдыхали после работы и присматривали за детьми. Однако в современных жилых комплексах и реконструированных дворах скамейки у подъездов всё чаще демонтируют или намеренно размещают подальше от дверей. Главред расскажет подробнее.
По данным издания Ukr.Media, исчезновение скамеек у подъездов является результатом совокупности социальных, юридических и архитектурных изменений.
Борьба за ночную тишину
Главным фактором демонтажа часто становятся жалобы жильцов первых этажей. Вечером скамейки под окнами нередко превращаются в место сбора шумных компаний, распития алкоголя и возникновения конфликтов.
Поскольку решения относительно общего имущества дома принимают совладельцы через ОСМД, большинство жильцов может выбрать спокойствие и отказаться от скамеек непосредственно у подъездов.
Соседи всё реже общаются во дворе
Изменилась и сама культура общения. Двор больше не является главным источником информации или единственным местом для общения. Соседи реже обсуждают новости лично на улице, отдавая предпочтение мессенджерам, социальным сетям и чатам домов в Telegram или Viber.
Из-за этого скамейка у подъезда уже не выполняет ту социальную функцию, которую она выполняла ещё несколько десятилетий назад.
Новые требования к обустройству дворов
В современных жилых комплексах вход в подъезд рассматривают как транзитную зону с высоким потоком пешеходов, курьеров и жильцов с детскими или инвалидными колясками. Чтобы не создавать препятствий для передвижения, зоны отдыха все чаще проектируются отдельно.
Скамейки можно устанавливать во дворных скверах, возле детских площадок или в беседках. Такой подход позволяет сохранить места для отдыха, не мешая при этом движению людей у входов в дома.
Почему демонтаж скамеек становится причиной конфликтов
Демонтаж скамеек нередко вызывает споры между жильцами. Пока одни выступают за тишину и порядок возле дома, пожилым людям, родителям с маленькими детьми и людям с инвалидностью может негде отдохнуть неподалеку от собственной двери.
Подобные конфликты иногда доходят до суда. В частности, такая ситуация произошла в Днепре, где ОСМД демонтировало скамейку, установленную жительницей за собственные средства.
В то же время современная урбанистика и новые строительные нормы доступности предусматривают возвращение мест для отдыха, но уже в другом формате. Их рекомендуют устанавливать вдоль пешеходных дорожек во дворах через каждые 30–100 метров.
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Об источнике: Ukr.media
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