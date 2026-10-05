Точно не "подосиновик" и не "масленок": как правильно называть грибы на украинском

Вы узнаете:
- Какой гриб в Украине называют "царем"
- Четыре названия для одного "подосиновика"
- Как правильно звучит "вешенка" на украинском
Сезон "тихой охоты" каждый год обнажает одну и ту же языковую проблему: грибники несут из леса полные корзины, но называют добычу русскими кальками. Подборку правильных украинских эквивалентов к самым распространенным названиям грибов опубликовала в своем TikTok учительница украинского языка Светлана Чернышова.
Часть названий в украинском и русском языках действительно близка по звучанию, поэтому путаница возникает на уровне мелких деталей - суффиксов и корней. Однако есть группа грибов, где различие принципиальное: украинский вариант не имеет ничего общего с русским и строится по другой логике.
"Боровик", "підосичник" и "красноголовець"
Больше всего синонимов собрал вокруг себя "білий гриб", который в Украине называют еще "боровиком", "біликом" и "біляком". Именно за ним закрепился неофициальный титул царя грибов.
Логика названий в основном связана с местом, где растет гриб, или с его внешним видом. "Підберезовик" получил своё название из-за соседства с берёзами, а тот гриб, который россияне называют подосиновиком, имеет в украинском языке как минимум четыре варианта - "підосичник", "козарик", "красноголовець"и "червоноголовець". Найти его чаще всего можно возле осин.
Скользкая шляпка дала название "маслюку", а целые семьи грибов на пеньках - "опеньку", который также фигурирует как "підпеньок". "Сироїжка" же сохранил звучание, близкое к русскому аналогу.
Грибы, названия которых путают чаще всего
Отдельная категория - названия, где украинский вариант невозможно угадать интуитивно. Вешенка на украинском называется "гливой", а в разговорной речи встречается ещё и "калічка".
Иголки вместо пластинок под шляпкой дали имя "їжовику", а шарообразный "дощовик"- это знакомый многим "дождевик". Зонтик в украинской традиции звучит как "гриб-парасолька", сморчок - как "зморшок" или "сморш".
"Печериця", которую значительная часть покупателей знает под французским словом "шампіньйон", в русском языке фигурирует как "печурка". В то же время "моховик", "рижик" и "лисичка" почти не меняют звучание при переводе, поэтому риск ошибиться с ними минимален.
Смотрите видео о правильных украинских названиях грибов:
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Об персоне: Светлана Чернышова
Светлана Чернышова - учительница украинского языка из Днепра. Она преподает уже более 30 лет. Стала известна после того, как начала публиковать обучающие видео по украинскому языку в TikTok, а затем на YouTube.
По состоянию на начало 2025 года у неё было 102 тысячи подписчиков на странице "Учительница украинского" в TikTok, а также 41 тысяча подписчиков на странице с таким же названием на YouTube.
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