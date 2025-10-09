Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Жизнь

Как избавиться от горечи в грибах: только самые опытные грибники знают один нюанс

Даяна Швец
9 октября 2025, 18:52
25
Резкий и горький вкус может свидетельствовать о том, что гриб старый или накопил загрязнения, предупреждают эксперты.
Как избавиться от горечи в грибах: только самые опытные грибники знают один нюанс
Как сделать грибы вкусными / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com, ua.depositphotos.com

Ключевое:

  • Как сделать грибы нежными на вкус
  • Что делать, если грибы горчат

Грибы - настоящее золото осени. Их аромат, нежная текстура и питательность делают их украшением любого блюда. Однако иногда даже самые свежие грибы могут иметь неприятную горчинку. Чтобы насладиться их естественным вкусом без лишней горечи, стоит воспользоваться несколькими старыми, но действенными хитростями, которыми пользовались еще наши бабушки. Об этом рассказывает Главред со ссылкой на Onet.

Как избавиться от горечи в грибах?

В украинских лесах можно найти множество видов грибов: подберезовики, белые, маслята, лисички, опята, сыроежки, рыжики. Все они вкусные, если правильно их подготовить.

видео дня

Один из самых эффективных способов избавиться от горького привкуса - замочить грибы в молоке. Этот простой трюк делает их мягкими и нежными на вкус. Если молока нет, подойдет кефир, маслянка или даже холодная вода.

Как избавиться от горечи в грибах: только самые опытные грибники знают один нюанс
​ Виды грибов / Инфографика: Главред

Во время варки также можно добавить немного уксуса, ведь он поможет сохранить красивый цвет грибов и предотвратит потемнение, не меняя их вкуса.

У наших бабушек был еще один секрет: чтобы "убрать" горчинку, они добавляли сладкий лук или щепотку сахара. Это делает грибные блюда более сбалансированными и ароматными.

А если вы планируете замораживать грибы, перед этим их стоит бланшировать, то есть коротко обдать кипятком. Это не только остановит развитие горьких веществ, но и сохранит вкус.

Когда грибы лучше не есть?

Если гриб имеет слишком резкую горечь, это тревожный сигнал. Она может свидетельствовать, что гриб старый, испорченный или накопил вредные вещества из почвы и воздуха. Такой продукт лучше выбросить, даже если он не ядовит, пользы от него не будет.

Почему нельзя разогревать грибы повторно?

Грибы сами по себе тяжело перевариваются, а после повторного подогрева они могут вызвать дискомфорт и проблемы с пищеварением. Лучше всего - съедать блюдо сразу после приготовления, пока оно свежее, ароматное и безопасное.

Также ранее эксперты назвали топ-15 грибов без ядовитых двойников.

Больше интересных новостей:

Об источнике: Onet

Onet - это крупнейший польскоязычный интернет-портал, который был основан в 1996 году компанией Optimus (ныне CD Projekt). С 2012 года он контролируется медиакомпанией Ringier Axel Springer Polska, которая владеет 100% акций портала. Onet является одним из самых популярных и часто цитируемых источников информации в Польше, охватывая широкий спектр тем: от новостей, спорта и бизнеса до культуры, технологий и стиля жизни, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

рецепт кухня грибы лайфхак интересные новости
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Украина будет "плавать": регионы накрывают затяжные дожди и пронизывающий ветер

Украина будет "плавать": регионы накрывают затяжные дожди и пронизывающий ветер

19:36Синоптик
Война в Украине может закончиться через несколько месяцев: названо одно условие

Война в Украине может закончиться через несколько месяцев: названо одно условие

19:27Война
Почему Путин отказывается от мирных переговоров - посол США в НАТО раскрыл секрет

Почему Путин отказывается от мирных переговоров - посол США в НАТО раскрыл секрет

19:03Война
Реклама

Популярное

Ещё
Сколько ракет Tomahawk Украина может получить от США - названо количество

Сколько ракет Tomahawk Украина может получить от США - названо количество

"Романы были": вдовец Нины Матвиенко рассказал, как она ему изменяла

"Романы были": вдовец Нины Матвиенко рассказал, как она ему изменяла

Самолеты и баллистика уже готовы: в течение 48 часов может быть массированный обстрел

Самолеты и баллистика уже готовы: в течение 48 часов может быть массированный обстрел

Гороскоп на завтра 10 октября: Овнам - неудача, Весам - неожиданный сюрприз

Гороскоп на завтра 10 октября: Овнам - неудача, Весам - неожиданный сюрприз

Украина впервые ударила ракетами Фламинго - что стало целью атаки и какие последствия

Украина впервые ударила ракетами Фламинго - что стало целью атаки и какие последствия

Последние новости

19:49

Почему коты нападают и кусают ноги: стала известна необычная причина

19:36

Украина будет "плавать": регионы накрывают затяжные дожди и пронизывающий ветер

19:34

"Большое сжатие": ученые раскрыли сценарий конца светаВидео

19:34

Днепр это "дымовая завеса": эксперт раскрыл куда враг готовит главный удар

19:27

Война в Украине может закончиться через несколько месяцев: названо одно условие

Война в Украине завершится в течение года, но при одном условии - ЖмайлоВойна в Украине завершится в течение года, но при одном условии - Жмайло
19:23

Оказывается, большинство делает не так: как правильно варить яйца

19:03

Почему Путин отказывается от мирных переговоров - посол США в НАТО раскрыл секрет

19:00

Россия на финишной прямой: у Украины есть способ расшатать трон Путинамнение

18:52

Как избавиться от горечи в грибах: только самые опытные грибники знают один нюанс

Реклама
18:46

Суд вынес вердикт Алиеву: какое наказание понесет экс-игрок "Динамо"

18:25

Как сказать на украинском "брезговать" - правильные аналоги русскому словуВидео

18:06

Найти правильную чашку: школьная головоломка, которую решают только 1% людей

18:05

Ситуация хуже чем кажется: сколько ракет Tomahawk получит Украина от США

17:38

Терпение лопнуло: жена предателя Джигана бросила его и назвала причину

17:26

Как кошка с собакой: хозяйка показала, как два пушистика копируют поведение друг другаВидео

17:11

Оккупантов громят в "котле": Сырский раскрыл новые детали Добропольской операции

17:06

Украина впервые ударила ракетами Фламинго - что стало целью атаки и какие последствия

16:59

Можно ли заваривать кофе дважды: стал известен неожиданный ответ

16:45

Секреты красоты Софи Лорен: как в 91 год сохранить молодость и шарм

16:30

Доллар с евро стремительно рванули вверх: появился новый курс валют на 10 октября

Реклама
16:16

Путин назвал виновных в сбитии азербайджанского гражданского самолета и упомянул Украину

15:52

Когда рождаются духовные проводники: нумерологи назвали ТОП-3 месяца в году

15:47

Нобелевский комитет назвал лауреата премии по литературе: кто им стал

15:31

Глава Генштаба РФ анонсировал новые массированные удары по Украине и назвал цели

15:28

Его используют единицы: как найти тайный замок на дверях в автоВидео

15:13

Победителей Евровидения увидели на улицах Киева: какой сюрприз ждет украинцевВидео

14:33

Почему 10 октября нельзя тяжело физически работать: какой церковный праздник

14:32

Переезд, свадьба или повышение: каких ТОП-4 знаков ждет новый этап жизни

14:24

"Можем идти дальше": Елена Мозговая появилась с дочкой в новой стране

13:57

Больше не тайна: Квиткова призналась, с чего начался ее роман с Бражко

13:52

Россияне ударили по поезду на Черниговщине, проводится эвакуация - деталиВидео

13:45

Нардепы разрешили бронировать людей в розыске ТЦК и без военного билета

13:43

Дмитрий Комаров в новом сезоне "Мир наизнанку. Украина" покажет эксклюзивные кадры борьбы за украинское небо

13:35

"Даст каждому второе дыхание": Святослав Вакарчук посоветовал знаковый фильм

13:27

Новый исторический максимум: любимый напиток украинцев безумно подорожал

13:25

Пролоббированные одним из производителей изменения привели к росту цен на лекарства и сокращению налоговых поступлений - эксперт

13:01

"Я тогда замерла": Подкопаева призналась, кто раскрыл сыну тайну усыновления

12:56

Подруга молчуньи Яны Клочковой раскрыла правду о ней - детали

12:40

В Украину идут дожди и резкое похолодание: прогноз погоды на 10 октября

12:31

Почему нельзя говорить "кардиограмма сердца": все делают одну серьезную ошибкуВидео

Реклама
12:01

"Сложный период": предательница Наташа Королева высказалась о разводе

11:57

Что посадить на зиму, чтобы весной собрать первый урожай: лучшие овощи и зеленьВидео

11:55

"Молитвами оберегаем": сын известного актера ушел добровольцем в ВСУ

11:34

"Любой ценой": русским поставлена задача срочно взять Покровск - Зеленский

11:31

Украина будет защищать свою энергетику: Зеленский пригрозил России блэкаутом

11:24

Tomahawk против Кремля: Жданов сказал, как Украина могла бы обрушить энергетику РФ

11:13

Китайский гороскоп на завтра 10 октября: Тиграм - срывы, Кроликам - жертвы

10:53

Страны НАТО обсуждают вооруженный ответ на провокации Путина в Европе - FT

10:50

Нежность, понимание и страсть: 5 знаков зодиака, которые становятся лучшими женами

10:40

Кадры из скорой: известная певица Lida Lee попала в серьезное ДТП

Новости Украины
Новости КиеваМобилизацияПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в Украине
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Интересное
Оптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинке
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочери
Новости шоу бизнеса
Ани ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихПотапВиталий КозловскийСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена Зеленская
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют

©2002-2025, Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять