Найти правильную чашку: школьная головоломка, которую решают только 1% людей

Если вы считаете себя человеком с аналитическим умом, попробуйте свои силы в этой логической задаче, но она не так проста, как кажется на первый взгляд.

https://glavred.info/life/nayti-pravilnuyu-chashku-shkolnaya-golovolomka-kotoruyu-reshayut-tolko-1-lyudey-10705151.html Ссылка скопирована

Интересная головоломка / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, Twitter - uiz_riddles

Ни для кого давно не секрет, что головоломки тренируют мозг не хуже, чем спорт тренирует тело. В сети X (бывший Twitter) в сообществе Daily Quiz and Riddles появилась иллюстрация с семью чашками под подписью: "Какая чашка наполнится первой?". Казалось бы, ответ очевиден, но именно здесь вас ждет ловушка, ведь все решают детали и законы физики, пишет Главред со ссылкой mirror.co.uk.

На картинке видно кран, из которого вода течет в первую чашку. От нее отходят трубы, соединяющие другие чашки. Задача состоит в том, чтобы определить, какая именно из них наполнится первой.

Интересная головоломка на внимательность / фото: Twitter - uiz_riddles

На первый взгляд кажется, что чашка №4 должна быть первой - она же ниже всех. Но если присмотреться внимательнее, заметно: труба между чашками 3 и 4 перекрыта, поэтому вода не попадет в нее вообще.

видео дня

То же самое касается чашек №5 и №6 - пути к ним заблокированы. Чашка №7 также не может наполниться, ведь на ее дне есть отверстие, через которое вода просто вытекает.

Интересная головоломка на внимательность - разгадка / фото:Twitter - uiz_riddles

Итак, именно третья чашка станет первой полной, поскольку труба к ней соединена с первой на более низком уровне, и путь для воды открыт. Чашка №2, хоть и стоит ближе, получает воду через трубу, расположенную выше, а еще соединена с протекающей чашкой №7, поэтому она никогда не сможет наполниться до конца.

Даже если вы не догадались сразу, не расстраивайтесь. Подобные задания прекрасно развивают логику, внимание и наблюдательность.

Пользователи X активно обсуждали эту загадку, делились своими вариантами и шутили:

"Это коварно!" - написал один комментатор.

"Ха, а труба до 4-й чашки же закрыта!" - отметил другой.

Не забывайте, что регулярные упражнения для мозга - это как тренировка для памяти: они помогают мыслить быстрее, анализировать точнее и даже повышают креативность.

Другие интересные головоломки и задачки

Также предлагался еще один интересный тест на IQ, где надо найти 3 отличия на картинке мамы с сыном за 51 секунду.

А вот в этом, на первый взгляд, не сложном задании, надо за 15 секунд найти 409. Правильный ответ выделен красным прямоугольником.

Еще в одной суперголоволомке надо найти 3 отличия на картинке мамы и ребенка за 10 секунд. Регулярное решение головоломок помогает поддерживать остроту памяти и когнитивных навыков.

Больше интересных новостей:

Об источнике: The Daily Mirror The Daily Mirror - британская национальная ежедневная газета в формате таблоид и является первым представителем таблоидной журналистики.

Газету основал Альфред Хармсворт 2 ноября 1903 года. Сначала Daily Mirror задумывалась как газета для женщин, издаваемая женщинами, и должна была стать "отражением женской жизни". Это не принесло успеха, поэтому Хармсворт решил сделать газету более цветной и с более широким кругом освещаемых вопросов, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред