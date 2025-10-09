Найти правильную чашку: школьная головоломка, которую решают только 1% людей

Ни для кого давно не секрет, что головоломки тренируют мозг не хуже, чем спорт тренирует тело. В сети X (бывший Twitter) в сообществе Daily Quiz and Riddles появилась иллюстрация с семью чашками под подписью: "Какая чашка наполнится первой?". Казалось бы, ответ очевиден, но именно здесь вас ждет ловушка, ведь все решают детали и законы физики, пишет Главред со ссылкой mirror.co.uk.
На картинке видно кран, из которого вода течет в первую чашку. От нее отходят трубы, соединяющие другие чашки. Задача состоит в том, чтобы определить, какая именно из них наполнится первой.
На первый взгляд кажется, что чашка №4 должна быть первой - она же ниже всех. Но если присмотреться внимательнее, заметно: труба между чашками 3 и 4 перекрыта, поэтому вода не попадет в нее вообще.
То же самое касается чашек №5 и №6 - пути к ним заблокированы. Чашка №7 также не может наполниться, ведь на ее дне есть отверстие, через которое вода просто вытекает.
Итак, именно третья чашка станет первой полной, поскольку труба к ней соединена с первой на более низком уровне, и путь для воды открыт. Чашка №2, хоть и стоит ближе, получает воду через трубу, расположенную выше, а еще соединена с протекающей чашкой №7, поэтому она никогда не сможет наполниться до конца.
Даже если вы не догадались сразу, не расстраивайтесь. Подобные задания прекрасно развивают логику, внимание и наблюдательность.
Пользователи X активно обсуждали эту загадку, делились своими вариантами и шутили:
- "Это коварно!" - написал один комментатор.
- "Ха, а труба до 4-й чашки же закрыта!" - отметил другой.
Не забывайте, что регулярные упражнения для мозга - это как тренировка для памяти: они помогают мыслить быстрее, анализировать точнее и даже повышают креативность.
Об источнике: The Daily Mirror
The Daily Mirror - британская национальная ежедневная газета в формате таблоид и является первым представителем таблоидной журналистики.
Газету основал Альфред Хармсворт 2 ноября 1903 года. Сначала Daily Mirror задумывалась как газета для женщин, издаваемая женщинами, и должна была стать "отражением женской жизни". Это не принесло успеха, поэтому Хармсворт решил сделать газету более цветной и с более широким кругом освещаемых вопросов, пишет Википедия.
