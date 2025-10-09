Ребус для тех, у кого великолепное зрение: надо за 15 секунд найти 409

Когда нужно немного отдохнуть, можно разгадывать головоломки. Ребусы бывают разные: одни заставляют улыбнуться, другие – задуматься. На этот раз нам надо найти число 409.
Головоломка от Jagranjosh непростая. Чтобы ее разгадать, нужно внимательно рассмотреть картинку, и понять, где правильный ответ.
На картинке – множество комбинаций 406. Наша задача – найти среди них 409.
Дается целых 15 секунд! Готовы? Тогда поехали!
Не удалось найти 409? Ловите подсказку: посмотрите в центр картинки, а потом вниз. Правильный ответ выделен красным прямоугольником.
Вы можете разгадать и другие головоломки. Например, ребус для тех, у кого отличное зрение. Среди цифр 61 нужно всего за 7 секунд отыскать 16.
Также можно поразгадывать ребус для тех, у кого великолепное зрение. На картинке, где множество черепашек, нужно отыскать лягушку.
А еще у нас есть еще один ребус для тех, у кого великолепное зрение. На рисунке, где показано большое количество цифр 208, нужно найти особенную комбинацию, где вместо нуля – английская буква О.
