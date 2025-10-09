Ребус для тех, у кого великолепное зрение: надо за 15 секунд найти 409

Попробуйте разгадать непростую, но интересную головоломку – найти нужное число среди похожих цифр будет крайне непросто, но достаточно занимательно.

https://glavred.info/life/rebus-dlya-teh-u-kogo-velikolepnoe-zrenie-nado-za-15-sekund-nayti-409-10704968.html Ссылка скопирована

Найдите число 409 среди 406 / Jagranjosh

Когда нужно немного отдохнуть, можно разгадывать головоломки. Ребусы бывают разные: одни заставляют улыбнуться, другие – задуматься. На этот раз нам надо найти число 409.

Головоломка от Jagranjosh непростая. Чтобы ее разгадать, нужно внимательно рассмотреть картинку, и понять, где правильный ответ.

На картинке – множество комбинаций 406. Наша задача – найти среди них 409.

видео дня

Дается целых 15 секунд! Готовы? Тогда поехали!

Смотрите внимательно на картинку, и вы найдете 409 / Jagranjosh

Не удалось найти 409? Ловите подсказку: посмотрите в центр картинки, а потом вниз. Правильный ответ выделен красным прямоугольником.

Если нашли нужную цифру, у вас прекрасное зрение / Jagranjosh

Вы можете разгадать и другие головоломки. Например, ребус для тех, у кого отличное зрение. Среди цифр 61 нужно всего за 7 секунд отыскать 16.

Также можно поразгадывать ребус для тех, у кого великолепное зрение. На картинке, где множество черепашек, нужно отыскать лягушку.

А еще у нас есть еще один ребус для тех, у кого великолепное зрение. На рисунке, где показано большое количество цифр 208, нужно найти особенную комбинацию, где вместо нуля – английская буква О.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред