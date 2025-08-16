Ребус для тех, у кого отличное зрение: надо за 7 секунд найти цифру 16

Попробуйте разгадать непростую головоломку – на первый взгляд, все цифры, которые показаны на картинке, одинаковые, однако среди них есть нужная нам комбинация.

https://glavred.info/life/rebus-dlya-teh-u-kogo-otlichnoe-zrenie-nado-za-7-sekund-nayti-cifru-16-10690073.html Ссылка скопирована

Найдите цифру 16 / Jagranjosh

Когда нужно немного передохнуть, можно разгадывать головоломки. Каждый ребус позволяет либо улыбнуться, либо задуматься и потренировать смекалку. На этот раз нам нужно найти на таблице цифру 16.

Головоломка от Jagranjosh достаточно непростая. Цифры нарисованы так, что сложно разобраться, где же спрятана искомая комбинация.

На картинке – множество цифр 61. Наша задача – найти среди них 16.

видео дня

Дается всего 7 секунд! Готовы? Тогда поехали!

Смотрите внимательно на картинку, и вы найдете 16 / Jagranjosh

Не удалось найти нужную цифру? Ловите подсказку: посмотрите в центр картинки, чуть ниже и левее. Правильный ответ выделен черным квадратом.

Если нашли нужную цифру, у вас прекрасное зрение / Jagranjosh

Вы можете разгадать и другие головоломки. Например, ребус для тех, у кого отличное зрение. На картинке, кажется, всего две собаки. Но на самом деле их три, и третью нужно найти за 7 секунд.

Также можно поразгадывать ребус для тех, у кого великолепное зрение. На таблице множество цифр 1217. Нам же нужно отыскать среди них 1212.

Кроме того, у нас есть еще один ребус для тех, у кого отличное зрение. На картинке показано большое количество букв К. Но среди них есть и одна Х, которую мы и будем искать.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред