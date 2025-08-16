Укр
Ребус для тех, у кого отличное зрение: надо за 7 секунд найти цифру 16

Андрей Ганчук
16 августа 2025, 05:30
Попробуйте разгадать непростую головоломку – на первый взгляд, все цифры, которые показаны на картинке, одинаковые, однако среди них есть нужная нам комбинация.
загадка
Найдите цифру 16 / Jagranjosh

Когда нужно немного передохнуть, можно разгадывать головоломки. Каждый ребус позволяет либо улыбнуться, либо задуматься и потренировать смекалку. На этот раз нам нужно найти на таблице цифру 16.

Головоломка от Jagranjosh достаточно непростая. Цифры нарисованы так, что сложно разобраться, где же спрятана искомая комбинация.

На картинке – множество цифр 61. Наша задача – найти среди них 16.

Дается всего 7 секунд! Готовы? Тогда поехали!

загадка
Смотрите внимательно на картинку, и вы найдете 16 / Jagranjosh

Не удалось найти нужную цифру? Ловите подсказку: посмотрите в центр картинки, чуть ниже и левее. Правильный ответ выделен черным квадратом.

Разгадка
Если нашли нужную цифру, у вас прекрасное зрение / Jagranjosh

