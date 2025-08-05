Ребус для тех, у кого отличное зрение: надо за 5 секунд найти букву X

Когда нужно немного отдохнуть, можно разгадывать головоломки. Ребусы бывают разные, одни заставляют задуматься, другие – улыбнуться. На этот раз нам нужно найти на картинке букву X.
Головоломка от Jagranjosh будет непростой. Чтобы ее разгадать, нужно внимательно смотреть на картинку и разобраться, в чем фишка.
На картинке – большое количество букв K. Среди них – одна-единственная X, которую нам и предстоит отыскать.
Дается всего 5 секунд! Готовы? Тогда поехали!
Не удалось найти букву X? Ловите подсказку: она в левом углу картинки. Правильный ответ выделен фиолетовым цветом.
Вы можете поразгадывать и другие головоломки. Например, ребус для тех, у кого отличное зрение. Много кроликов собрались и ищут морковку. Нам надо помочь им за 12 секунд.
Также можно разгадать ребус для тех, у кого великолепное зрение. На таблице, где большое количество цифр 590, надо найти одну-единственную комбинацию 580. Причем всего за 5 секунд.
А еще у нас есть ребус для тех, у кого великолепное зрение. На картинке изображено множество цифр 25 в правильной и неправильной форме. Наша задача – найти среди них букву S всего за 5 секунд.
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