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Ребус для тех, у кого отличное зрение: надо за 5 секунд найти букву X

Андрей Ганчук
5 августа 2025, 05:55
24
Попробуйте разгадать крайне непростую, но интересную оптическую иллюзию – найти букву Х среди множества K станет достаточно сложной задачкой.
Главное
Найдите букву X за 5 секунд / Jagranjosh

Когда нужно немного отдохнуть, можно разгадывать головоломки. Ребусы бывают разные, одни заставляют задуматься, другие – улыбнуться. На этот раз нам нужно найти на картинке букву X.

Головоломка от Jagranjosh будет непростой. Чтобы ее разгадать, нужно внимательно смотреть на картинку и разобраться, в чем фишка.

На картинке – большое количество букв K. Среди них – одна-единственная X, которую нам и предстоит отыскать.

видео дня

Дается всего 5 секунд! Готовы? Тогда поехали!

загадка
Смотрите внимательно, и вы найдете букву Х / Jagranjosh

Не удалось найти букву X? Ловите подсказку: она в левом углу картинки. Правильный ответ выделен фиолетовым цветом.

Разгадка
Если нашли нужную букву, у вас прекрасное зрение / Jagranjosh

Вы можете поразгадывать и другие головоломки. Например, ребус для тех, у кого отличное зрение. Много кроликов собрались и ищут морковку. Нам надо помочь им за 12 секунд.

Также можно разгадать ребус для тех, у кого великолепное зрение. На таблице, где большое количество цифр 590, надо найти одну-единственную комбинацию 580. Причем всего за 5 секунд.

А еще у нас есть ребус для тех, у кого великолепное зрение. На картинке изображено множество цифр 25 в правильной и неправильной форме. Наша задача – найти среди них букву S всего за 5 секунд.

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