Ребус для тех, у кого великолепное зрение: надо за 5 секунд найти цифру 580

Попробуйте разгадать интересную, но не самую легкую оптическую иллюзию – нужно проявить смекалку, чтобы постараться найти необходимое число.

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Найдите цифру 580 за 5 секунд / Jagranjosh

Когда нужно немного расслабиться и передохнуть, можно разгадывать головоломки. Ребусы бывают разные, но каждый из них позволяет отдохнуть и приятно провести время с семьей или в кругу друзей. На этот раз нам надо найти цифру 580.

Головоломка от Jagranjosh не самая простая. Цифры расположены так, чтобы запутать нас, и не дать возможности легко найти нужное число.

На картинке – множество цифр 590. Наша задача – найти среди них 580.

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Дается всего 5 секунд! Готовы? Тогда поехали!

Внимательно смотрите на картинку, и вы найдете правильную цифру / Jagranjosh

Не удалось найти 580? Ловите подсказку: посмотрите в центр картинки, ниже, а потом левее. Правильная цифра обведена красным кружком.

Если удалось отыскать 580, у вас отличное зрение / Jagranjosh

Вы можете попробовать разгадать и другие головоломки. Например, ребус для тех, у кого великолепное зрение. Среди цифр 25, расположенных в правильной и неправильной формах, нужно быстро найти спрятанную букву S.

Также можно поразгадывать головоломку, где надо за 5 секунд найти цифру 24. Все цифры изображены на картинке неправильно, а нам нужно отыскать правильное число, причем сделать это очень быстро.

А еще у нас есть ребус для тех, у кого великолепное зрение. На картинке показано множество цифр 9. Нам нужно найти среди них одну-единственную 8, причем лишь за 3 секунды.

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