Ребус для тех, у кого отличное зрение: надо за 5 секунд найти цифру 24

Когда нужно немного отвлечься, можно разгадывать головоломки. Ребусы помогают расслабиться, переключиться и отдохнуть. На этот раз нам нужно найти в таблице цифру 24.
Головоломка от Jagranjosh может показаться не очень простой. Цифры расположены так, чтобы запутать нас и помешать найти правильный ответ.
На картинке – множество перевернутых цифр 24. Наша задача – найти одну-единственную 24, но в правильном положении.
Дается всего 5 секунд! Готовы? Тогда поехали!
Не удалось найти цифру? Ловите подсказку: посмотрите в правый угол картинки, а потом чуть выше. Правильный ответ обведен красным кружком.
Вы можете разгадать и другие головоломки с цифрами. Например, ребус для тех, у кого великолепное зрение. На картинке показана таблица из множества цифр 9. Нужно очень быстро найти там цифру 8.
Также можно поразгадывать ребус для тех, у кого отличное зрение. На рисунке много цифр 89, а нам надо найти среди них 88. Причем на разгадку дается 6 секунд.
А еще у нас есть ребус для тех, у кого прекрасное зрение. На картинке показано множество цифр 6. Где-то среди них спрятана цифра 5, которую нам и предстоит искать. Цифра практически перед нами, но надо ее еще заметить.
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