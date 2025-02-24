Ребус для тех, у кого отличное зрение: надо за 5 секунд найти цифру 24

Разгадайте достаточно непростую, но занимательную оптическую иллюзию – чтобы найти цифру, нужно проявить действительно хорошую смекалку и внимательность.

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Найдите цифру 24 / Jagranjosh

Когда нужно немного отвлечься, можно разгадывать головоломки. Ребусы помогают расслабиться, переключиться и отдохнуть. На этот раз нам нужно найти в таблице цифру 24.

Головоломка от Jagranjosh может показаться не очень простой. Цифры расположены так, чтобы запутать нас и помешать найти правильный ответ.

На картинке – множество перевернутых цифр 24. Наша задача – найти одну-единственную 24, но в правильном положении.

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Дается всего 5 секунд! Готовы? Тогда поехали!

Смотрите внимательно на картинку, и вы найдете нужную цифру / Jagranjosh

Не удалось найти цифру? Ловите подсказку: посмотрите в правый угол картинки, а потом чуть выше. Правильный ответ обведен красным кружком.

Если нашли цифру 24, у вас прекрасное зрение / Jagranjosh

Вы можете разгадать и другие головоломки с цифрами. Например, ребус для тех, у кого великолепное зрение. На картинке показана таблица из множества цифр 9. Нужно очень быстро найти там цифру 8.

Также можно поразгадывать ребус для тех, у кого отличное зрение. На рисунке много цифр 89, а нам надо найти среди них 88. Причем на разгадку дается 6 секунд.

А еще у нас есть ребус для тех, у кого прекрасное зрение. На картинке показано множество цифр 6. Где-то среди них спрятана цифра 5, которую нам и предстоит искать. Цифра практически перед нами, но надо ее еще заметить.

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