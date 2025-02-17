Ребус для тех, у кого отличное зрение: надо за 6 секунд найти цифру 88

Когда нужно немного расслабиться, можно разгадывать головоломки. Сложные ребусы заставят подумать, а легкие – повеселиться. На этот раз нам нужно отыскать цифру 88, которая изображена на рисунке.
Головоломка от Times of India легкая и простая. Достаточно внимательно посмотреть на картинку, после чего вы ее разгадаете.
На рисунке – множество цифр 89. Наша задача – отыскать среди них цифру 88.
Дается всего 6 секунд! Готовы? Тогда поехали!
Не удалось найти нужную цифру? Ловите подсказку: цифра 88 прямо посередине картинки. Правильный ответ обведен красным кружком.
Вы можете поразгадывать и другие головоломки. Например, ребус для тех, у кого великолепное зрение. Среди множества M нужно отыскать одинокую W. На разгадку дается всего 11 секунд.
Также можно попробовать разгадать ребус для тех, у кого великолепное зрение. Там надо найти цифру 9. Головоломка достаточно простая, нужная цифра практически перед нами.
А еще у нас есть ребус для тех, у кого прекрасное зрение. На картинке показано большое количество вишен. И где-то среди них спрятан томат, который нам и предстоит отыскать.
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