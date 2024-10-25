Ребус для тех, у кого прекрасное зрение: надо за 5 секунд найти томат

Попробуйте разгадать достаточно сложную оптическую иллюзию – найти томат, который спрятан среди множества вишен, станет крайне непростой задачей.

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Найдите томат за 5 секунд / Jagranjosh

Когда нужно немного перезагрузиться, можно разгадывать головоломки. Ребусы бывают разные, но каждый из них поможет нам потренировать мозг и весело провести время с семьей или в кругу друзей. На этот раз нам нужно отыскать томат.

Головоломка от Jagranjosh достаточно непростая. Чтобы ее разгадать, надо внимательно рассматривать картинку. Томат, как и вишни, красного цвета, что еще сильнее усложняет задачку.

На картинке – множество вишен. Наша задача – найти среди них томат.

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Дается всего 5 секунд! Готовы? Тогда поехали!

Смотрите внимательно на картинку, и вы найдете томат / Jagranjosh

Не удалось найти томат? Ловите подсказку: посмотрите в центр картинки и немного левее. Правильный ответ обведен желтым кружочком.

Если нашли томат, у вас великолепное зрение / Jagranjosh

Вы можете попробовать разгадать и другие головоломки.

Например, ребус для тех, у кого великолепное зрение. На кухне, где разные предметы и фрукты, где-то спрятан ананас. Его нужно отыскать всего за 5 секунд.

Также можно поразагадывать оптическую иллюзию, где надо за 11 секунд найти ключ. На первый взгляд, все ключи одинаковые, но есть один, который не похож на всех. Его и предстоит искать.

А еще у нас есть ребус для тех, у кого великолепное зрение. На рисунке изображены мама с двумя детьми на прогулке в лесу. Вдруг начался дождь и девушка решила поискать зонтик. Наша задача – найти, где же спрятан зонтик.

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