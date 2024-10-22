Ребус для тех, у кого великолепное зрение: надо за 5 секунд найти зонтик

Когда нужна маленькая перезагрузка, можно разгадывать головоломки. Ребусы помогают расслабиться и немного переключиться. Их можно разгадывать как в кругу семьи, так и с друзьями. На этот раз нам нужно найти зонтик в лесу.
Головоломка от Jagranjosh не самая простая. На картинке очень много разных персонажей, что рассеивает внимание и отвлекает от поиска зонтика. Поэтому для разгадки ребуса нужно проявить хорошую смекалку.
На картинке – лес, в котором, похоже, мама с двумя детьми ищет зонтик. За поиском внимательно наблюдают лесные звери. Наша задача – отыскать этот зонт.
Дается лишь 5 секунд! Готовы? Тогда поехали!
Не удалось найти зонтик? Ловите подсказку: посмотрите на правую части картинки, зонтик спрятан за елью. Правильный ответ обведен красным кружком.
Вы можете поразгадывать и другие головоломки. Например, ребус, где надо найти 3 отличия на картинке.
На рисунке – джентльмен, который спешит на встречу и ждет такси. Нужно понять, чем вторая картинка отличается от первой.
Также можно разгадать ребус для тех, у кого великолепное зрение. На кухне среди большого количества предметов где-то спрятан ананас. Нужно попробовать отыскать фрукт всего за 5 секунд.
А еще у нас есть ребус для тех, у кого отличное зрение. На картинке множество одинаковых ключей. Но один среди них отличается от других. Будет непросто найти особенных ключ, причем за 11 секунд.
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