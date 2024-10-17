Ребус для тех, у кого великолепное зрение: надо за 5 секунд найти ананас

Попробуйте разгадать хитрую, но интересную и загадочную головоломку – на кухне, где множество разных предметов, нужно найти спрятанный ананас.

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Найдите ананас на кухне за 5 секунд / Jagranjosh

Когда хочется немного передохнуть, можно разгадывать головоломки. Веселые оптические иллюзии позволят хорошо провести время с семьей, в кругу друзей и просто потренировать свою смекалку. На этот раз нам нужно найти ананас на кухне.

Головоломка от Jagranjosh на самом деле очень легкая. Но чтобы ее разгадать, нужно проявить необычайную внимательность. Или же просто хорошо рассмотреть изображение.

На картинке – обычная кухня. Можно рассмотреть шкаф, вазу с фруктами на столе и другие предметы. Наша задача – найти, где же ананас.

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Дается всего 5 секунд! Готовы? Тогда поехали!

Смотрите внимательно на картинку, и вы найдете ананас / Jagranjosh

Не удалось найти ананас? Ловите подсказку: посмотрите влево – ананас спрятан внизу в шкафу. Правильный ответ обведен желтым кружком.

Если нашли ананас, у вас великолепное зрение / Jagranjosh

Вы можете попробовать разгадать и другие головоломки. Например, ребус, где надо за 5 секунд найти собаку. Животное нужно будет искать в пустой пещере, а ответ на самом деле достаточно прост.

Также можно поразгадывать ребус для тех, у кого отличное зрение. В осенних джунглях спрятался тигр. Отыскать его будет нелегко, особенно когда дается всего 10 секунд.

А еще у нас есть ребус для тех, у кого прекрасное зрение. На картинке показан джентльмен, который смотрит на часы и ожидает такси. Нужно найти три отличия второй картинки от первой.

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